Анастасия Экскурсия очень понравилась)

Получилось хорошее первое знакомство с городом, захотели вернуться еще в летнее время

Может быть хотелось еще чуть больше погулять, походить по городу с экскурсоводом, но это на вкус и цвет, кому что больше нравится

Э Эрна Увлекательная экскурсия, которая позволила узнать про истоки Рыбинска и его дальнейшее развитие!

Оптимальное содержание, которое было наглядно проиллюстрировано видами города и печатными материалами!

Анатолий глубоко погружен в материал и смог развернуто ответить на все вопросы!

Заинтересовала и тронула история Мологского края - после экскурсии вернулись к макету, чтобы рассмотреть фото и послушать рассказы очевидцев!

Ирина Очень интересная обзорная экскурсия по Рыбинску! Материал отлично структурирован, локации продуманы, выбраны запоминающиеся детали, интересные факты. Очень приятно было слушать грамотную, по-лекторски ясную речь Анатолия. История Мологи потрясла… В сдержанных словах Анатолия такая боль за трагедию мологжан… Макет "русской Атлантиды", создателем которого был наш гид, тоже производит необычайно сильное впечатление. Спасибо Анатолию за удивительный рассказ! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию!

А Анна читать дальше бегом, галопом. Встретились у храма, после краткого рассказа хотели зайти внутрь, на что получили довольно жесткий отпор: в программу не входит, идите потом сами. Попытки вступить в диалог и задать вопросы по теме несколько раз провалились на суровом «нет, это не так». В музее Мологи просто «посмотрите макет»…..

Мы - люди образованные и по исторической части подкованные, много ездим. Нам информации не хватило, погруженности не хватило, связанности повествования не хватило, по векам прыгали туда и обратно. Резкого, с высока отношения тоже совершенно не поняли. Уровень подготовки могу оценить как если бы я, человек с гуманитарным образованием и общим знанием истории, пару дней почитала бы внимательно материалы про город(а).

4 ставлю только потому, что в принципе не хочется оценивать людей плохо. Тем, кто хочет поехать, надо уточнять, кто именно ведет эту экскурсию. Догуливали и дочитывали самостоятельно. Были в этой поездке в Кашине, Калязине, Угличе, Мышкине, Рыбинске, Тутаеве и Ярославле. Самая слабая экскурсия, откровенно слабая, была эта, в Рыбинске. У нас был не Анатолий, другой гид. Честно говоря, даже мало что помню из самой экскурсии. Информацию дали ровно ту, что мы прочитали перед экскурсией сами. Гид отвлекался, все было

М Митина Очень понравилась экскурсия с Анатолием. Человек точно знает о чем говорит! Очень рекомендую!

Е Екатерина Прекрасная экскурсия по Рыбинску, много интересных фактов. Чувствуется любовь к своему городу и желание ее поделиться.

Мария Экскурсия на 5+!!! Спасибо огромное! История Мологи - это прям разрыв сердца… Рыбинск влюбил в себя. Мы гуляли вечером с Анатолием и даже проливной дождь не испортил нам впечатление! А потом прошли еще раз все тоже самое сами утром. Город просто прекрасен!

Ю Юлия Замечательная прогулка! Анатолий очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Ни на минуту не пожалели, что пошли на эту экскурсию. Не зря Рыбинск вошел в число городов Золотого кольца. Впечатлил поход в музей города Молога и огромный вклад создателей макета. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Анатолию за полезную, где-то грустную, но познавательную экскурсию! Однозначно рекомендую! 👍👍👍👍👍

Наталия Замечательный экскурсовод!

Всё очень размеренно и спокойно, без воды, за два с небольшим часа посетили все основные достопримечательности Рыбинска и узнали много нового об этом прекрасном городе. Отдельного внимания заслуживает посещение музея Мологи, которое предусматривает Анатолий. Печальная история «русской Атлантиды» тронула нас до глубины души. Макет Мологи, создание которого Анатолий курировал в качестве научного руководителя - шедевральная вещь. Рекомендуем 1000%

А Алексей Спасибо Анатолию за интересную экскурсию, много узнали нового, все очень понравилось, получили массу положительных эмоций.

И Ирина Выбрали данного гида и нисколько не пожалели. Очень много интересного рассказал… впечатлила история Мологи. Время пролетело не заметно… рекомендуем.. выбирайте и останетесь под яркими впечатлениями после экскурсии. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.

Юлия Спасибо огромное Анатолию за знакомство с прекрасным городом Рыбинск и историей Малоги! Благодаря ему город предстал перед нами в новом свете! С богатой и интересной историей. Время экскурсии пролетело незаметно!

Е Екатерина Анатолий полностью знает материал, отвечал на все наши вопросы, даже не по теме

Побольше бы таких увлеченных своих делом экскурсоводов

Ирина Отличная экскурсия! Гид Анатолий очень интересно рассказывает о своем городе. В ходе экскурсии мы посетили выставку-макет Мологи, одним из авторов которой является сам Анатолий. Нам очень понравился Рыбинск. Конечно можно его посмотреть самостоятельно, но я рекомендую взять экскурсию именно у Анатолия и вы не сколько не пожалеете! Однозначно буду рекомендовать пройтись и посмотреть Рыбинск именно с Анатолием!