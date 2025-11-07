Рыбинск и Молога - города с драматичной историей. Один процветает, другой ушёл под воду.
Экскурсия предлагает прогулку по историческому центру Рыбинска с его сохранившимися с 19 века зданиями, включая Спасо-Преображенский собор и Красную площадь. Вы увидите макет Мологи, который воссоздаёт её облик до затопления. Узнайте о строительстве Рыбинского гидроузла и судьбах мологжан. Это путешествие в прошлое не оставит вас равнодушными
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр Рыбинска
- 🌊 Макет затопленной Мологи
- 🎥 Кадры кинохроники 1930-х
- 🗺️ Уникальные рассказы о переселенцах
- 📜 Памятники и архитектура 19 века
Что можно увидеть
- Спасо-Преображенский собор
- Новая хлебная биржа
- Красная площадь
- Крестовая улица
- Стоялая улица
- Старинная пожарная каланча
- Памятник Фёдору Ушакову
- Памятник Остапу Бендеру
- Памятник Людвигу Нобелю
- Памятник бурлаку
- Памятник Ленину
- Музей старинной вывески
Описание экскурсии
Исторический центр Рыбинска
Я покажу главные места центра, общий облик которого сохранился с 19–20 веков почти без изменений:
- Спасо-Преображенский собор
- Новую хлебную биржу
- Красную площадь
- Улицы Крестовую и Стоялую
- Старинную пожарную каланчу
- Памятники Остапу Бендеру, Людвигу Нобелю, бурлаку и Ленину (на месте памятника Александру II)
- Музей старинной вывески под открытым небом
Я поделюсь историей Рыбинска — города-труженика, славу которого в старину составляли бурлаки и купцы, а сейчас — моторостроители.
Макет затопленного города
- Мы рассмотрим уникальный макет Мологи, который воссоздаёт город в масштабе и позволяет буквально заглянуть в его прошлое
- Подробно расскажу о строительстве Рыбинского гидроузла и драматичных историях из жизни мологжан-переселенцев
- Покажу кинохронику конца 1930-х годов — строительство Рыбинской ГЭС и переезд мологжан, интервью переселенцев и бывших заключённых Волголага НКВД
Организационные детали
Вход на выставку «Макет Мологи» оплачивается дополнительно. Стоимость зависит от количества и возраста участников — подробности уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Анатолий — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 678 туристов
Профессиональный историк, автор и редактор-составитель книг о территориях, затопленных Рыбинским водохранилищем. Житель города Рыбинска в пятом поколении. Опыт экскурсионной работы с 2010 года.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 65 отзывов
Фотографии от путешественников
Анастасия
7 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась)
Получилось хорошее первое знакомство с городом, захотели вернуться еще в летнее время
Может быть хотелось еще чуть больше погулять, походить по городу с экскурсоводом, но это на вкус и цвет, кому что больше нравится
Э
Эрна
7 ноя 2025
Увлекательная экскурсия, которая позволила узнать про истоки Рыбинска и его дальнейшее развитие!
Оптимальное содержание, которое было наглядно проиллюстрировано видами города и печатными материалами!
Анатолий глубоко погружен в материал и смог развернуто ответить на все вопросы!
Заинтересовала и тронула история Мологского края - после экскурсии вернулись к макету, чтобы рассмотреть фото и послушать рассказы очевидцев!
Ирина
6 ноя 2025
Очень интересная обзорная экскурсия по Рыбинску! Материал отлично структурирован, локации продуманы, выбраны запоминающиеся детали, интересные факты. Очень приятно было слушать грамотную, по-лекторски ясную речь Анатолия. История Мологи потрясла… В сдержанных словах Анатолия такая боль за трагедию мологжан… Макет "русской Атлантиды", создателем которого был наш гид, тоже производит необычайно сильное впечатление. Спасибо Анатолию за удивительный рассказ! Обязательно будем рекомендовать эту экскурсию!
А
Анна
5 ноя 2025
У нас был не Анатолий, другой гид. Честно говоря, даже мало что помню из самой экскурсии. Информацию дали ровно ту, что мы прочитали перед экскурсией сами. Гид отвлекался, все было
М
Митина
3 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия с Анатолием. Человек точно знает о чем говорит! Очень рекомендую!
Е
Екатерина
1 ноя 2025
Прекрасная экскурсия по Рыбинску, много интересных фактов. Чувствуется любовь к своему городу и желание ее поделиться.
Мария
31 окт 2025
Экскурсия на 5+!!! Спасибо огромное! История Мологи - это прям разрыв сердца… Рыбинск влюбил в себя. Мы гуляли вечером с Анатолием и даже проливной дождь не испортил нам впечатление! А потом прошли еще раз все тоже самое сами утром. Город просто прекрасен!
Ю
Юлия
29 окт 2025
Замечательная прогулка! Анатолий очень интересно рассказывает, отвечает на вопросы. Ни на минуту не пожалели, что пошли на эту экскурсию. Не зря Рыбинск вошел в число городов Золотого кольца. Впечатлил поход в музей города Молога и огромный вклад создателей макета. Время пролетело незаметно. Большое спасибо Анатолию за полезную, где-то грустную, но познавательную экскурсию! Однозначно рекомендую! 👍👍👍👍👍
Наталия
25 окт 2025
Замечательный экскурсовод!
Всё очень размеренно и спокойно, без воды, за два с небольшим часа посетили все основные достопримечательности Рыбинска и узнали много нового об этом прекрасном городе. Отдельного внимания заслуживает посещение музея Мологи, которое предусматривает Анатолий. Печальная история «русской Атлантиды» тронула нас до глубины души. Макет Мологи, создание которого Анатолий курировал в качестве научного руководителя - шедевральная вещь. Рекомендуем 1000%
А
Алексей
20 окт 2025
Спасибо Анатолию за интересную экскурсию, много узнали нового, все очень понравилось, получили массу положительных эмоций.
И
Ирина
17 окт 2025
Выбрали данного гида и нисколько не пожалели. Очень много интересного рассказал… впечатлила история Мологи. Время пролетело не заметно… рекомендуем.. выбирайте и останетесь под яркими впечатлениями после экскурсии. Спасибо за интересную и позновательную экскурсию.
Юлия
9 окт 2025
Спасибо огромное Анатолию за знакомство с прекрасным городом Рыбинск и историей Малоги! Благодаря ему город предстал перед нами в новом свете! С богатой и интересной историей. Время экскурсии пролетело незаметно!
Е
Екатерина
5 окт 2025
Анатолий полностью знает материал, отвечал на все наши вопросы, даже не по теме
Ирина
18 сен 2025
Отличная экскурсия! Гид Анатолий очень интересно рассказывает о своем городе. В ходе экскурсии мы посетили выставку-макет Мологи, одним из авторов которой является сам Анатолий. Нам очень понравился Рыбинск. Конечно можно его посмотреть самостоятельно, но я рекомендую взять экскурсию именно у Анатолия и вы не сколько не пожалеете! Однозначно буду рекомендовать пройтись и посмотреть Рыбинск именно с Анатолием!
Ирина
16 сен 2025
Анатолий - историк по образованию, уроженец Рыбинска, опытный экскурсовод, и это трио -залог успешной прогулки по городу в его компании!!! 2часа пролетели совершенно незаметно.
