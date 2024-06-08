От Рыбинска до Твери
Мы начнем наше путешествие с города Рыбинска и постепенно будем двигаться на юг: совершим переправы на пароме, посетим древнейшие монастыри, усадьбы и аутентичные музеи, познакомимся с наукоградом из прошлого. А еще при желании отправимся на водную экскурсию и поднимемся на колокольни.
июн
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авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Пешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедник
06:53 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Рыбинска из СПб (поезд 043А СПб — Кострома).
06:53-07:10 Встреча группы у здания вокзала в г. Рыбинске. Переезд на завтрак в кафе гостиницы. Оставляем вещи.
Завтрак.
08:56 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Рыбинска из Москвы (поезд 602Я Москва — Рыбинск).
08:56-09:10 Встреча группы у здания вокзала в г. Рыбинске. Переезд в гостиницу. Оставляем вещи.
Внимание! Если время прибытия отличается от прибытия из Петербурга, сообщите об этом!
Пешеходная экскурсия по Рыбинску. Вас ждет знакомство с очень необычным старинным городом. Для многих Рыбинск станет открытием.
Старинные домики, украшенные вывесками, стилизованными под старину, переносят нас в недавнее прошлое. Город украшают деревянные резные дома, огромный костел и великолепный Волжский парк.
Мы посетим Спасо-Преображенский собор — жемчужину исторического центра Рыбинска, Красную площадь, которая когда-то была заставлена торговыми рядами.
Прогуляемся по Крестовой улице — памятнику провинциальному классицизму и эклектике под открытым небом.
А есть еще Волжский мост, памятник бурлаку и рассказ про усадьбу Михалковых, а также про русский Голливуд в Рыбинске.
Чайная пауза в Доме Сигсона. У вас будет возможность не только прогуляться по городу, но и заглянуть в старинный дом, который сейчас сохраняют спасают активисты.
В прошлом там жил фотограф города, ставший знаменитым, благодаря съемкам снежинок.
Обед в местном ресторане. Во время наших путешествий мы выбираем интересные местные кафе или рестораны.
Это не просто туристический ужин, а возможность оценить интерьеры местного заведения и попробовать какое-нибудь особое блюдо. Подробности — на месте!
Экскурсия в Рыбинском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Богатейшие коллекции, которые собирались с 1910 года, разместили в одном из красивейших зданий Рыбинска.
Вы пройдете по основной экспозиции музея и потом сможете более подробно осмотреть понравившиеся экспозиции.
Расселение в гостинице. Свободное время.
Знакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по Волге
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Переезд в Учму. Небольшая прогулка по деревне и посещение «Не музея» русской деревни.
Коллекция истории Учмы разместилась в старинных амбарах и вокруг них. Она поведает о жизни, о людях, о любви и ненависти.
Появление Музея русской деревни оказалось настолько значительным, что буквально переросло свои границы и всколыхнуло деревню. Такого поселения вы однозначно не видели нигде! Вас ждет настоящее открытие!
Переезд в Мышкин с паромной переправой.
Обед в кафе на берегу реки Волги.
Осмотр города Мышкина и его музеев («Махаев Двор, или время по-купечески», Музей Лоцманов, Музей водочного короля Петра Смирнова).
Что общего у древнего купеческого города с забавным названием и северной столицей? А то, что Мышкин по праву можно назвать городом музеев, которых здесь множество.
Завораживают одни названия — Музей Мыши, Музей Лоцманов, Музей водочного короля Петра Смирнова, Музей Мышкин Самоход.
Мы посетим Музей «Махаев Двор, или время по-купечески» с картинками купеческой жизни, где вас научат пить чай по-мышкински, и конечно, нас ждет знакомство со старинным городом и подъем на колокольню городского собора (72 метра!).
Переезд в Углич.
Остановка у Угличской ГЭС. Осмотр системы с берега.
Расселение в гостинице. Свободное время.
Водная прогулка по Волге.
Углич старый и новый. Автобусная экскурсия с реставратором и экскурсия по Волге
Завтрак в гостинице.
Переход к Кремлю.
Экскурсия по Угличу со специалистом. Угличский Кремль с собором Дмитрия на Крови, Палаты Угличских князей, Спасо-Преображенский собор.
Обо всем этом Светлана расскажет нам не только с исторической точки зрения, но и как искусствовед, пришедший сюда молодым специалистом более 30 лет назад.
Обед в кафе города.
Автобусная экскурсия по Угличу с реставратором. Мы посетим разные центры и островки религиозной жизни Углича и отправимся в Воскресенский монастырь, в восстановлении которого принимал самое активное участие В. И. Ерохин.
Водная прогулка по Волге с экскурсией.
Свободное время в городе. Вы можете посетить другие музеи города, заглянуть в сувенирные лавочки и просто прогуляться по исторической части Углича.
Калязинская колокольня, терема Поречья и кашинские просторы
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Переезд в Кашин. Экскурсия по городу.
В старинном Кашине, по возможности, мы поднимемся на колокольню Вознесенского собора, в котором находится рака с мощами Анны Кашинской.
Увидим «сердечное» течение реки Кашинки, пересекаемое множеством деревянных мостков, и найдем время для покупки местных специалитетов — зефира и наливки.
Также мы побываем в монастыре, связанном с удивительной историей полета на чёрте и увидим руины храма, где «второй Парацельс» из Швеции нашел свое последнее пристанище.
Переезд в Калязин.
Краткое знакомство с городом и Калязинской колокольней. Для многих история Калязина — это история затопления.
Прежде чем вы увидите знаменитую колокольню, мы сделаем остановку у местного храма, где установлен памятник Скопину-Шуйскому.
О его роли в истории мы будем постоянно вспоминать на протяжении всего маршрута. После этого мы выйдем на берег водохранилища. Теперь здесь работает водная переправа к колокольне.
Обед в кафе города.
Перезд в Поречье. В этот день мы сделаем остановку на берегу Нерли, чтобы увидеть старинное поселение, где сохранились дома Виноградовых с затейливой резьбой.
Переезд в Кимры. А Вы знаете откуда появилось выражение «Пьян, как сапожник»? В Кимрах вам на этот вопрос ответит любой житель. Мы совершим прогулку по этому приволжскому городу, городу купцов, сапожников и уходящего модерна.
Переезд в Дубну — город судоходов и атомщиков. Размещение в гостинице.
От Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустация
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Знакомство с наукоградом из прошлого. Мы проедем к Московскому морю, над которым возвышается гигантская скульптура Ильича.
Совсем рядом шумит местная ГЭС и стоит скромный памятник строителям этого грандиозного гидроузла.
Совсем в другом месте находится старый центр Дубны, возникший только в 40 годы XX века.
Среди довольно стандартных и обычных домов выделяется умелая планировка с великолепно поставленными зданиями: Домом ученых, где выступал Высоцкий, и не по-советски буржуазными коттеджами ученых.
Переход на пароме через канал им. Москвы. Сам паром быстро перетекает с одного берега канала на другой. Но в ожидании переправы можно успеть полюбоваться местным маяком и огромными кораблями, везущими грузы.
Переезд в Конаково. О грандиозной истории этого места напоминают не менее грандиозные сооружения бывшего фарфорового завода.
Мы познакомимся с историей Конаково, увидим здание «Электрического синематографа», неплохо сохранившегося до наших дней. Зайдем в современный центр по продаже фаянсовых изделий. Поговорим о истории разведения осетров.
Обед в гастробаре. Сюда мы отправляемся, чтобы продегустировать уху с равиолями из осетра и оценить местную кухню.
Посещение усадьбы Гагариных «Карачарово». Вы прогуляетесь по парку старинной усадьбы, созданной художником, архитектором, вице-президентом Академии Художеств — князем Григорием Гагариным.
Здесь сохранился дом и установлен памятник, посвященный знаменитому владельцу.
Путешествие по Конаковской Ривьере. Вас ждет путешествие и отдых в одном из красивейших мест Тверской области.
Посещение храмового комплекса Завидово. Рядом со старинным храмом восстановили очень высокую колокольню. Получившийся храмовый комплекс наполнился и музеями.
И мы с вами отправляемся на экскурсию с посещением «Музея истории села Завидово» и «Музея государевой дороги».
Размещение в гостинице на Конаковской Ривьере.
Прогулка по курортному комплексу. С 2007 года здесь развивают огромный многоплановый курорт, где смогут найти себе развлечения люди разных спортивных увлечений и с разными возможностями.
На берегу сделаны пляжи, а по берегу возвышаются роскошные отели. Но не пугайтесь! Здесь рады абсолютно всем, и мы отправляемся на отдых в очень благоустроенное и очень приятное место!
Отдыхаем, гуляем, наслаждаемся местными красотами! А заодно знакомимся с историей, ведь здесь отдыхали наши цари, начиная с Ивана Грозного!
Свободное время.
Городня - Тверь. Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери, Музей тверского козла
Завтрак в гостинице. Сдача номеров.
Переезд в Городню. Здесь стоит сделать остановку, чтобы оценить вид, открывающийся на Волгу с высокого берега, у которого стоит храм Рождества Пресвятой Богородицы.
Переезд в Тверь.
Обед в ресторане города.
Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери. Во время знакомства с этим старинным городом вы побываете там, где, как считают исследователи, начиналась его история, увидим место, где стоял Тверской кремль, шумели рынки и жил средневековый посад.
Вы полюбуетесь видами с набережной и побываете в удаленных районах города, за Волгой и Тверцой. Оцените схожесть некоторых улиц с Петербургом и разнообразие местной архитектуры.
Посещение Музея тверского козла. Почему именно козла? Да потому, что козёл — не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества.
Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены козлам.
Кстати, для туристов: Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!
18:00 Переезд на вокзал.
Отъезд домой после указанного времени на любом поезде.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.
Размещение в двухместных номерах с удобствами в номере, с отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.
Трехместные номера и одноместные номера, а также номера другого уровня комфорта — под запрос.
Завтрак в гостиницах.
Варианты проживания
Рояль 3
Рыбинск. Гостевой дом «Рояль» 3*. Расположен в 7 минутах ходьбы от вокзала.
Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.
За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.
Завтрак — шведский стол.
Вознесенская 3
Гостиница «Вознесенская» 3* в Угличе. Расположена в 5 минутах ходьбы от кремля (центр города).
Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.
За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.
Завтраки сытные — накрытие, по меню.
Резидент Отель 3
Гостиница «Резидент Отель» 3* в Дубне. Расположена на окраине города.
Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.
За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.
Завтраки сытные. Самостоятельно выбираете блюда и напитки в кафе из предоставленных.
Ямская Слобода 3
Гостиничный комплекс «Ямская слобода» 3* в Завидово. Гостиница расположена на курорте «Канаковская Ривьера».
Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.
За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.
Завтрак — шведский стол.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное обслуживание в сопровождении автора
- Транспортное обслуживание по программе
- Все паромные переправы (кроме переправы до Калязинской колокольни)
- Проживание в гостиницах, в 2-местных номерах с удобствами
- Что не входит
- Ж/д билеты до Рыбинска и из Твери (приобретаются самостоятельно)
- Завтрак в 1 день — 500 руб.
- Посещение Дома семьи Сигсона — 300 руб.
- Обеды — 3550 руб.
- Музей в Рыбинске (входные билеты + экскурсия) — 200 руб.
- 3 музея в Мышкине (входные билеты + экскурсия) — 650 руб.
- Кремль в Угличе (входные билеты + экскурсия) — 440 руб.
- Водная прогулка в Угличе — 600 руб.
- Паромная переправа до Калязинской колокольни — 600 руб.
- 2 музея в Завидово (входные билеты + экскурсия + подъем на колокольню) — 270 руб.
- Музей козла в Твери — 300 руб.
- Радиооборудование — 900 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать, несмотря на посторонние шумы!)
- Место начала и завершения?
- Рыбинск, вокзал
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.