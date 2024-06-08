1 день

Пешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедник

06:53 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Рыбинска из СПб (поезд 043А СПб — Кострома).

06:53-07:10 Встреча группы у здания вокзала в г. Рыбинске. Переезд на завтрак в кафе гостиницы. Оставляем вещи.

Завтрак.

08:56 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Рыбинска из Москвы (поезд 602Я Москва — Рыбинск).

08:56-09:10 Встреча группы у здания вокзала в г. Рыбинске. Переезд в гостиницу. Оставляем вещи.

Внимание! Если время прибытия отличается от прибытия из Петербурга, сообщите об этом!

Пешеходная экскурсия по Рыбинску. Вас ждет знакомство с очень необычным старинным городом. Для многих Рыбинск станет открытием.

Старинные домики, украшенные вывесками, стилизованными под старину, переносят нас в недавнее прошлое. Город украшают деревянные резные дома, огромный костел и великолепный Волжский парк.

Мы посетим Спасо-Преображенский собор — жемчужину исторического центра Рыбинска, Красную площадь, которая когда-то была заставлена торговыми рядами.

Прогуляемся по Крестовой улице — памятнику провинциальному классицизму и эклектике под открытым небом.

А есть еще Волжский мост, памятник бурлаку и рассказ про усадьбу Михалковых, а также про русский Голливуд в Рыбинске.

Чайная пауза в Доме Сигсона. У вас будет возможность не только прогуляться по городу, но и заглянуть в старинный дом, который сейчас сохраняют спасают активисты.

В прошлом там жил фотограф города, ставший знаменитым, благодаря съемкам снежинок.

Обед в местном ресторане. Во время наших путешествий мы выбираем интересные местные кафе или рестораны.

Это не просто туристический ужин, а возможность оценить интерьеры местного заведения и попробовать какое-нибудь особое блюдо. Подробности — на месте!

Экскурсия в Рыбинском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Богатейшие коллекции, которые собирались с 1910 года, разместили в одном из красивейших зданий Рыбинска.

Вы пройдете по основной экспозиции музея и потом сможете более подробно осмотреть понравившиеся экспозиции.

Расселение в гостинице. Свободное время.