От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью

Групповой тур в Рыбинске

От Рыбинска до Твери

Погрузимся в атмосферу старинных городов, каждый из которых хранит свои истории и тайны, восхитимся шедеврами архитектуры разных веков, насладимся панорамами величественной Волги и продегустируем рыбный обед на ее берегу.

Мы начнем наше путешествие с города Рыбинска и постепенно будем двигаться на юг: совершим переправы на пароме, посетим древнейшие монастыри, усадьбы и аутентичные музеи, познакомимся с наукоградом из прошлого. А еще при желании отправимся на водную экскурсию и поднимемся на колокольни.
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
От Рыбинска до Твери. Экскурсионный тур по Верхневолжью
Ближайшие даты:
8
июн
13
июл
10
авг

Что вас ожидает:

Водные прогулки и паромные переправы
Водные прогулки и паромные переправы
Совершим несколько переходов на пароме и при желании отправимся на неспешную экскурсию по величественной Волге
Продегустируем знаменитый рыбный суп
Продегустируем знаменитый рыбный суп
Заглянем в гастробар, чтобы попробовать популярное блюдо местной кухни — ароматную уху с равиолями из осетрины
Культурное погружение
Культурное погружение
Научимся пить чай «по-мышкински», увидим древние поселения с затейливой резьбой и найдем в каждом городе Верхневолжья свою особую изюминку!

Программа тура по дням

1 день

Пешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедник

06:53 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Рыбинска из СПб (поезд 043А СПб — Кострома).

06:53-07:10 Встреча группы у здания вокзала в г. Рыбинске. Переезд на завтрак в кафе гостиницы. Оставляем вещи.

Завтрак.

08:56 Ориентировочное время прибытия на ж/д вокзал г. Рыбинска из Москвы (поезд 602Я Москва — Рыбинск).

08:56-09:10 Встреча группы у здания вокзала в г. Рыбинске. Переезд в гостиницу. Оставляем вещи.

Внимание! Если время прибытия отличается от прибытия из Петербурга, сообщите об этом!

Пешеходная экскурсия по Рыбинску. Вас ждет знакомство с очень необычным старинным городом. Для многих Рыбинск станет открытием.

Старинные домики, украшенные вывесками, стилизованными под старину, переносят нас в недавнее прошлое. Город украшают деревянные резные дома, огромный костел и великолепный Волжский парк.

Мы посетим Спасо-Преображенский собор — жемчужину исторического центра Рыбинска, Красную площадь, которая когда-то была заставлена торговыми рядами.

Прогуляемся по Крестовой улице — памятнику провинциальному классицизму и эклектике под открытым небом.

А есть еще Волжский мост, памятник бурлаку и рассказ про усадьбу Михалковых, а также про русский Голливуд в Рыбинске.

Чайная пауза в Доме Сигсона. У вас будет возможность не только прогуляться по городу, но и заглянуть в старинный дом, который сейчас сохраняют спасают активисты.

В прошлом там жил фотограф города, ставший знаменитым, благодаря съемкам снежинок.

Обед в местном ресторане. Во время наших путешествий мы выбираем интересные местные кафе или рестораны.

Это не просто туристический ужин, а возможность оценить интерьеры местного заведения и попробовать какое-нибудь особое блюдо. Подробности — на месте!

Экскурсия в Рыбинском историко-архитектурном и художественном музее-заповеднике. Богатейшие коллекции, которые собирались с 1910 года, разместили в одном из красивейших зданий Рыбинска.

Вы пройдете по основной экспозиции музея и потом сможете более подробно осмотреть понравившиеся экспозиции.

Расселение в гостинице. Свободное время.

Пешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедникПешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедникПешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедникПешеходная экскурсия по Рыбинску, чайная пауза и художественный музей-заповедник
2 день

Знакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по Волге

Завтрак в гостинице. Сдача номеров.

Переезд в Учму. Небольшая прогулка по деревне и посещение «Не музея» русской деревни.

Коллекция истории Учмы разместилась в старинных амбарах и вокруг них. Она поведает о жизни, о людях, о любви и ненависти.

Появление Музея русской деревни оказалось настолько значительным, что буквально переросло свои границы и всколыхнуло деревню. Такого поселения вы однозначно не видели нигде! Вас ждет настоящее открытие!

Переезд в Мышкин с паромной переправой.

Обед в кафе на берегу реки Волги.

Осмотр города Мышкина и его музеев («Махаев Двор, или время по-купечески», Музей Лоцманов, Музей водочного короля Петра Смирнова).

Что общего у древнего купеческого города с забавным названием и северной столицей? А то, что Мышкин по праву можно назвать городом музеев, которых здесь множество.

Завораживают одни названия — Музей Мыши, Музей Лоцманов, Музей водочного короля Петра Смирнова, Музей Мышкин Самоход.

Мы посетим Музей «Махаев Двор, или время по-купечески» с картинками купеческой жизни, где вас научат пить чай по-мышкински, и конечно, нас ждет знакомство со старинным городом и подъем на колокольню городского собора (72 метра!).

Переезд в Углич.

Остановка у Угличской ГЭС. Осмотр системы с берега.

Расселение в гостинице. Свободное время.

Водная прогулка по Волге.

Знакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по ВолгеЗнакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по ВолгеЗнакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по ВолгеЗнакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по ВолгеЗнакомство с Учмой, чаепитие по-мышкински и подъем на колокольню. Угличская ГЭС, водная прогулка по Волге
3 день

Углич старый и новый. Автобусная экскурсия с реставратором и экскурсия по Волге

Завтрак в гостинице.

Переход к Кремлю.

Экскурсия по Угличу со специалистом. Угличский Кремль с собором Дмитрия на Крови, Палаты Угличских князей, Спасо-Преображенский собор.

Обо всем этом Светлана расскажет нам не только с исторической точки зрения, но и как искусствовед, пришедший сюда молодым специалистом более 30 лет назад.

Обед в кафе города.

Автобусная экскурсия по Угличу с реставратором. Мы посетим разные центры и островки религиозной жизни Углича и отправимся в Воскресенский монастырь, в восстановлении которого принимал самое активное участие В. И. Ерохин.

Водная прогулка по Волге с экскурсией.

Свободное время в городе. Вы можете посетить другие музеи города, заглянуть в сувенирные лавочки и просто прогуляться по исторической части Углича.

Углич старый и новый. Автобусная экскурсия с реставратором и экскурсия по ВолгеУглич старый и новый. Автобусная экскурсия с реставратором и экскурсия по ВолгеУглич старый и новый. Автобусная экскурсия с реставратором и экскурсия по ВолгеУглич старый и новый. Автобусная экскурсия с реставратором и экскурсия по Волге
4 день

Калязинская колокольня, терема Поречья и кашинские просторы

Завтрак в гостинице. Сдача номеров.

Переезд в Кашин. Экскурсия по городу.

В старинном Кашине, по возможности, мы поднимемся на колокольню Вознесенского собора, в котором находится рака с мощами Анны Кашинской.

Увидим «сердечное» течение реки Кашинки, пересекаемое множеством деревянных мостков, и найдем время для покупки местных специалитетов — зефира и наливки.

Также мы побываем в монастыре, связанном с удивительной историей полета на чёрте и увидим руины храма, где «второй Парацельс» из Швеции нашел свое последнее пристанище.

Переезд в Калязин.

Краткое знакомство с городом и Калязинской колокольней. Для многих история Калязина — это история затопления.

Прежде чем вы увидите знаменитую колокольню, мы сделаем остановку у местного храма, где установлен памятник Скопину-Шуйскому.

О его роли в истории мы будем постоянно вспоминать на протяжении всего маршрута. После этого мы выйдем на берег водохранилища. Теперь здесь работает водная переправа к колокольне.

Обед в кафе города.

Перезд в Поречье. В этот день мы сделаем остановку на берегу Нерли, чтобы увидеть старинное поселение, где сохранились дома Виноградовых с затейливой резьбой.

Переезд в Кимры. А Вы знаете откуда появилось выражение «Пьян, как сапожник»? В Кимрах вам на этот вопрос ответит любой житель. Мы совершим прогулку по этому приволжскому городу, городу купцов, сапожников и уходящего модерна.

Переезд в Дубну — город судоходов и атомщиков. Размещение в гостинице.

Калязинская колокольня, терема Поречья и кашинские просторыКалязинская колокольня, терема Поречья и кашинские просторыКалязинская колокольня, терема Поречья и кашинские просторыКалязинская колокольня, терема Поречья и кашинские просторы
5 день

От Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустация

Завтрак в гостинице. Сдача номеров.

Знакомство с наукоградом из прошлого. Мы проедем к Московскому морю, над которым возвышается гигантская скульптура Ильича.

Совсем рядом шумит местная ГЭС и стоит скромный памятник строителям этого грандиозного гидроузла.

Совсем в другом месте находится старый центр Дубны, возникший только в 40 годы XX века.

Среди довольно стандартных и обычных домов выделяется умелая планировка с великолепно поставленными зданиями: Домом ученых, где выступал Высоцкий, и не по-советски буржуазными коттеджами ученых.

Переход на пароме через канал им. Москвы. Сам паром быстро перетекает с одного берега канала на другой. Но в ожидании переправы можно успеть полюбоваться местным маяком и огромными кораблями, везущими грузы.

Переезд в Конаково. О грандиозной истории этого места напоминают не менее грандиозные сооружения бывшего фарфорового завода.

Мы познакомимся с историей Конаково, увидим здание «Электрического синематографа», неплохо сохранившегося до наших дней. Зайдем в современный центр по продаже фаянсовых изделий. Поговорим о истории разведения осетров.

Обед в гастробаре. Сюда мы отправляемся, чтобы продегустировать уху с равиолями из осетра и оценить местную кухню.

Посещение усадьбы Гагариных «Карачарово». Вы прогуляетесь по парку старинной усадьбы, созданной художником, архитектором, вице-президентом Академии Художеств — князем Григорием Гагариным.

Здесь сохранился дом и установлен памятник, посвященный знаменитому владельцу.

Путешествие по Конаковской Ривьере. Вас ждет путешествие и отдых в одном из красивейших мест Тверской области.

Посещение храмового комплекса Завидово. Рядом со старинным храмом восстановили очень высокую колокольню. Получившийся храмовый комплекс наполнился и музеями.

И мы с вами отправляемся на экскурсию с посещением «Музея истории села Завидово» и «Музея государевой дороги».

Размещение в гостинице на Конаковской Ривьере.

Прогулка по курортному комплексу. С 2007 года здесь развивают огромный многоплановый курорт, где смогут найти себе развлечения люди разных спортивных увлечений и с разными возможностями.

На берегу сделаны пляжи, а по берегу возвышаются роскошные отели. Но не пугайтесь! Здесь рады абсолютно всем, и мы отправляемся на отдых в очень благоустроенное и очень приятное место!

Отдыхаем, гуляем, наслаждаемся местными красотами! А заодно знакомимся с историей, ведь здесь отдыхали наши цари, начиная с Ивана Грозного!

Свободное время.

От Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустацияОт Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустацияОт Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустацияОт Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустацияОт Московского моря через канал им. Москвы в Конаковскую Ривьеру, обед-дегустация
6 день

Городня - Тверь. Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери, Музей тверского козла

Завтрак в гостинице. Сдача номеров.

Переезд в Городню. Здесь стоит сделать остановку, чтобы оценить вид, открывающийся на Волгу с высокого берега, у которого стоит храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Переезд в Тверь.

Обед в ресторане города.

Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери. Во время знакомства с этим старинным городом вы побываете там, где, как считают исследователи, начиналась его история, увидим место, где стоял Тверской кремль, шумели рынки и жил средневековый посад.

Вы полюбуетесь видами с набережной и побываете в удаленных районах города, за Волгой и Тверцой. Оцените схожесть некоторых улиц с Петербургом и разнообразие местной архитектуры.

Посещение Музея тверского козла. Почему именно козла? Да потому, что козёл — не просто животное. Это заслуженный символ города, а также неиссякаемый источник для творчества.

Тематика музея простирается широко за рамки тверской геральдики и исторических фактов. Вы увидите массу фигурок, флагов, сувениров, символики из отечественных регионов и стран зарубежья, все эти экспонаты так или иначе посвящены козлам.

Кстати, для туристов: Козловых, Барановых и Волковых музеем предусмотрены специальные цены!

18:00 Переезд на вокзал.

Отъезд домой после указанного времени на любом поезде.

Городня - Тверь. Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери, Музей тверского козлаГородня - Тверь. Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери, Музей тверского козлаГородня - Тверь. Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери, Музей тверского козлаГородня - Тверь. Автобусно-пешеходная экскурсия по Твери, Музей тверского козла

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и гостевых домах по маршруту.

Размещение в двухместных номерах с удобствами в номере, с отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.

Трехместные номера и одноместные номера, а также номера другого уровня комфорта — под запрос.

Завтрак в гостиницах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Рояль 3

1 ночь

Рыбинск. Гостевой дом «Рояль» 3*. Расположен в 7 минутах ходьбы от вокзала.

Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.

За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.

Завтрак — шведский стол.

Рояль 3Рояль 3Рояль 3

Вознесенская 3

2 ночи

Гостиница «Вознесенская» 3* в Угличе. Расположена в 5 минутах ходьбы от кремля (центр города).

Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.

За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.

Завтраки сытные — накрытие, по меню.

Вознесенская 3

Резидент Отель 3

1 ночь

Гостиница «Резидент Отель» 3* в Дубне. Расположена на окраине города.

Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.

За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.

Завтраки сытные. Самостоятельно выбираете блюда и напитки в кафе из предоставленных.

Резидент Отель 3Резидент Отель 3

Ямская Слобода 3

1 ночь

Гостиничный комплекс «Ямская слобода» 3* в Завидово. Гостиница расположена на курорте «Канаковская Ривьера».

Двухместные номера с удобствами в номере. С отдельными кроватями или одной двухспальной кроватью.

За дополнительную плату можно заказать одноместный номер.

Завтрак — шведский стол.

Ямская Слобода 3Ямская Слобода 3

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное обслуживание в сопровождении автора
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Все паромные переправы (кроме переправы до Калязинской колокольни)
  • Проживание в гостиницах, в 2-местных номерах с удобствами
Что не входит
  • Ж/д билеты до Рыбинска и из Твери (приобретаются самостоятельно)
  • Завтрак в 1 день — 500 руб.
  • Посещение Дома семьи Сигсона — 300 руб.
  • Обеды — 3550 руб.
  • Музей в Рыбинске (входные билеты + экскурсия) — 200 руб.
  • 3 музея в Мышкине (входные билеты + экскурсия) — 650 руб.
  • Кремль в Угличе (входные билеты + экскурсия) — 440 руб.
  • Водная прогулка в Угличе — 600 руб.
  • Паромная переправа до Калязинской колокольни — 600 руб.
  • 2 музея в Завидово (входные билеты + экскурсия + подъем на колокольню) — 270 руб.
  • Музей козла в Твери — 300 руб.
  • Радиооборудование — 900 руб. (устройство, позволяющее отходить от гида до 150 м, фотографировать и все слышать, несмотря на посторонние шумы!)
Место начала и завершения?
Рыбинск, вокзал
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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