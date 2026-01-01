Найдено 3 тура в категории « Новогодние 2026 » в Рыбинске, цены от 16 100 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 2 дня 5% Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы Начало: Москва, Флотская улица, 1 «Погрузитесь в зимнюю сказку в Рыбинске на грандиозном фестивале «Нашествие Дедов Морозов» с красочным карнавальным шествием, световым шоу и праздничными концертами, которые подарят атмосферу волшебства и новогоднего чуда» 16 100 ₽ 17 000 ₽ за человека На автобусе 3 дня Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область Начало: Москва «Ярко, шумно и атмосферно мы встречаем первые дни нового года, а в завершении праздника вас ждет массовая фотосессия в костюмах Дедов Морозов, ведь именно в Рыбинске ежегодно проходит карнавал «НаШествие Дедов Морозов»» 28 370 ₽ за человека На автобусе 3 дня 6% 1 отзыв Новый год в Рыбинске Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ «Встретьте Новый год в атмосфере старинного купечества на берегу Волги» 43 990 ₽ 47 000 ₽ за человека Все туры Рыбинска

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