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5%
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Флотская улица, 1
«Погрузитесь в зимнюю сказку в Рыбинске на грандиозном фестивале «Нашествие Дедов Морозов» с красочным карнавальным шествием, световым шоу и праздничными концертами, которые подарят атмосферу волшебства и новогоднего чуда»
19 дек в 10:00
16 100 ₽
17 000 ₽ за человека
Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область
Начало: Москва
«Ярко, шумно и атмосферно мы встречаем первые дни нового года, а в завершении праздника вас ждет массовая фотосессия в костюмах Дедов Морозов, ведь именно в Рыбинске ежегодно проходит карнавал «НаШествие Дедов Морозов»»
2 янв в 10:00
28 370 ₽ за человека
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6%
Новый год в Рыбинске
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
«Встретьте Новый год в атмосфере старинного купечества на берегу Волги»
31 дек в 10:00
43 990 ₽
47 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Новогодние 2026»
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Сколько стоит тур в Рыбинске в августе 2026
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