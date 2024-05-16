1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина16 мая 2024Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
- ААнна10 мая 2024Спасибо большое Александру за проведенную экскурсию. Несмотря на ледяной ветер 2 часа прошли довольно незаметно. Александр интересно рассказывал о главных
- ВВалентина7 мая 2024Хорошо построен маршрут, не было кружения на одном месте и повторения локаций. В связи с тем, что с нами на экскурсии был маленький ребёнок 3х лет (на самокате), грамотно построенный маршрут-огромный плюс! Интересная подача информации, лёгкая для восприятия, с юмором.
- ООльга3 мая 2024Грамотно выстроенный маршрут, интересная подача материала без заваливания датами, цифрами и километрами. Внимание к деталям, фасадам, вывескам, кирпичикам, дворикам. Умение вести экскурсию в форме беседы и ответов на вопросы. Гибкость, чувство юмора, увлеченность историей и жизнью своего города. Браво!
- ннина26 марта 2024Гид - Блогер баба Таня-(так она сама себя назвала), заразила нас своей любовью к Рыбинску. Поначалу казалось, что такая подача и
- ИИгорь3 января 2024Огромное спасибо Ольге и Евгению - легко, позитивно, с юмором и познавательно провели экскурсию. И это при минус 26!
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Ночные»
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