Ночные прогулки и экскурсии Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Ночные» в Рыбинске, цены от 3 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
146 отзывов
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 19:00
11 июня в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
5 000 за всё до 3 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
Сегодня в 19:00
11 июня в 09:30
от 3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    16 мая 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Замечательный гид Татьяна!!! Было очень интересно и душевно!!! Буду ждать фотографии как приятный бонус к познавательной экскурсии. Была рада знакомству с такими обаятельными гидом и фотографом!!!
  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Колоритный Рыбинск
    Спасибо большое Александру за проведенную экскурсию. Несмотря на ледяной ветер 2 часа прошли довольно незаметно. Александр интересно рассказывал о главных
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    достопримечательностях города, показывал фотографии и отвечал на все вопросы. Нам особенно повезло т. к. из-за довольно позднего времени проведения экскурсии мы увидели город и при свете дня и с подсветкой, кроме того на улицах совсем не было других экскурсионных групп. Спасибо большое Александру!

  • В
    Валентина
    7 мая 2024
    Колоритный Рыбинск
    Хорошо построен маршрут, не было кружения на одном месте и повторения локаций. В связи с тем, что с нами на экскурсии был маленький ребёнок 3х лет (на самокате), грамотно построенный маршрут-огромный плюс! Интересная подача информации, лёгкая для восприятия, с юмором.
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Колоритный Рыбинск
    Грамотно выстроенный маршрут, интересная подача материала без заваливания датами, цифрами и километрами. Внимание к деталям, фасадам, вывескам, кирпичикам, дворикам. Умение вести экскурсию в форме беседы и ответов на вопросы. Гибкость, чувство юмора, увлеченность историей и жизнью своего города. Браво!
  • н
    нина
    26 марта 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Гид - Блогер баба Таня-(так она сама себя назвала), заразила нас своей любовью к Рыбинску. Поначалу казалось, что такая подача и
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    довольно тихий рассказ на шумной улице, нам скоро наскучит, но получилось наоборот. Очень увлеклись, стало интересно!!! Спасибо Татьяне и отдельно ——— низкий поклон нашему фотографу Вячеславу. Фото ещё не получили, так как только вчера вечером фотографировались, но ничуть не сомневаемся в отличных снимках, которые всегда будут напоминать нам об этом удивительном городе! Всем всем рекомендую экскурсию с фотографом! Здорово!

  • И
    Игорь
    3 января 2024
    По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
    Огромное спасибо Ольге и Евгению - легко, позитивно, с юмором и познавательно провели экскурсию. И это при минус 26!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Колоритный Рыбинск
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  3. Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июне 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Ночные" можно забронировать 3 экскурсии от 3 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 152 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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