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флотоводец Ушаков оставил еще и высказывания о нравственности. К этому Александр добавил сведения о ярком проповеднике Родионе Путятине, о том, как часто наезжал в Рыбинск Иоанн Кронштадтский. Показал дом с мемориальной табличкой, гласящей, что здесь был госпиталь для раненых в Бородинском сражении, и как-то связан с ним был поэт Иван Козлов (кажется, курировал). Затем я познакомилась с фигурами советского официоза: Щербаковым, который курировал литературу, причём именно ему принадлежит утверждение в списке профессий наименования «советский писатель». С Алексеем Арбузовым: первую из написанных им пьесы поставил именно Рыбинский драмтеатр! С Алексеем Сурковым, дом которого в Рыбинске показал мне Александр. С Львом Ошаниным, над памятником которому как раз встала радуга, когда мы вышли на набережную! У памятника бурлаку экскурсовод рассказал, что молодой Гиляровский работал в такой артели. Мимо памятника О. Бендеру мы прошли в музей «Литературный город», где Александр показал фотографию Сергея Михалкова как члена дворянской семьи из Мологского уезда, теперь скрытого водами Рыбинского моря. Интересно также было узнать о репрессированных литераторах, связанных с Рыбинском: Солженицыне, Анне Радловой, Николае Якушеве… Экскурсия длилась два часа и мне не наскучила!