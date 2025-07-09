Рыбинск — это не только чудесная набережная, старинные церкви, купеческие дома и дореволюционные вывески. Здесь жили, бывали и творили многие известные литераторы.
Мы пройдем пешей литературной тропой по сердцу старого Рыбинска, узнаем его историю и увидим достопримечательности, а затем посетим экспозицию музея «Литературный город».
Мы пройдем пешей литературной тропой по сердцу старого Рыбинска, узнаем его историю и увидим достопримечательности, а затем посетим экспозицию музея «Литературный город».
Описание экскурсии
Литературными тропамиВ 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России, а в 2023-м мы с товарищами открыли Литературный музей. Маршрут экскурсии предполагает прогулку по историческому центру с уклоном в литературную историю города. В наших краях родились Лев Ошанин, Алексей Сурков, Михаил Рапов, братья Золотаревы. Здесь жили и работали Родион Путятин, Иван Аксаков, Иван Козлов, Александр Солженицын, Николай Якушев. Бывали Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Куприн, Максим Горький, Леонид Андреев, Глеб Успенский, Иван Гончаров и многие другие литераторы. На литературной тропе увидим места, связанные с ними, — дома Ошанина, Суркова, Путятина, Золотаревых, памятные таблички и скульптуры, места, где ступала нога великих писателей и поэтов. Музей расположен в бывшей гостинице «Столбы», где большинство из них останавливалось во время визитов в Рыбинск. Логически экспозиция разделена на три эпохи: дореволюционный период, советский период и новое время. Важная информация: Примерная длительность экскурсии —1,5 часа, из них 60-70 минут отведены на литературный пеший маршрут, 20 минут — на экспозицию музея.
Согласно расписанию
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каланча
- Старая и новая биржи
- Спасо-Преображенский собор
- Аллея Нобелей
- Дом соборного причта
- Ленин в зимнем
- Памятники бурлаку, Ошанину и Остапу Бендеру
- Подворье Югской Дорофеевой пустыни
- Набережные Волги и Черемухи
Что включено
- Пешая экскурсия по историческому центру
- Посещение музея «Литературный город»
Что не входит в цену
- Сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
Завершение: Крестовая, 46 (музей Литературный город)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Важная информация
- Примерная длительность экскурсии - 1
- 5 часа
- Из них 60-70 минут отведены на литературный пеший маршрут
- 20 минут - на экспозицию музея
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
5 июля экскурсовод Александр Карамышев провёл для меня обзор литературных мест Рыбинска в формате пешеходной экскурсии. Несмотря на хлынувший дождь, экскурсия состоялась в полном об’еме. Сначала я узнала, что непобедимый
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