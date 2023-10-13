Рыбинск - литературный город
Рыбинск — это не только чудесная набережная, старинные церкви, купеческие дома и дореволюционные вывески. Здесь жили, бывали и творили многие известные литераторы.
Мы пройдем пешей литературной тропой по сердцу старого Рыбинска, узнаем его историю и увидим достопримечательности, а затем посетим экспозицию музея «Литературный город».
Мы пройдем пешей литературной тропой по сердцу старого Рыбинска, узнаем его историю и увидим достопримечательности, а затем посетим экспозицию музея «Литературный город».
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Что вас ожидает:
- Каланча
- Старая и новая биржи
- Спасо-Преображенский собор
- Аллея Нобелей
- Дом соборного причта
- Ленин в зимнем
- Памятники бурлаку, Ошанину и Остапу Бендеру
- Подворье Югской Дорофеевой пустыни
- Набережные Волги и Черемухи
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Описание
Литературными тропамиВ 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России, а в 2023-м мы с товарищами открыли Литературный музей. Маршрут экскурсии предполагает прогулку по историческому центру с уклоном в литературную историю города.
В наших краях родились Лев Ошанин, Алексей Сурков, Михаил Рапов, братья Золотаревы. Здесь жили и работали Родион Путятин, Иван Аксаков, Иван Козлов, Александр Солженицын, Николай Якушев. Бывали Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Куприн, Максим Горький, Леонид Андреев, Глеб Успенский, Иван Гончаров и многие другие литераторы.
На литературной тропе увидим места, связанные с ними, — дома Ошанина, Суркова, Путятина, Золотаревых, памятные таблички и скульптуры, места, где ступала нога великих писателей и поэтов. Музей расположен в бывшей гостинице «Столбы», где большинство из них останавливалось во время визитов в Рыбинск. Логически экспозиция разделена на три эпохи: дореволюционный период, советский период и новое время.
Важно знатьПримерная длительность экскурсии —1,5 часа, из них 60-70 минут отведены на литературный пеший маршрут, 20 минут — на экспозицию музея.
Согласно расписанию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешая экскурсия по историческому центру
- Посещение музея «Литературный город»
- Что не входит
- Сувениры
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: памятник Ушакову на ул. СтоялойЗавершение: Крестовая, 46 (музей Литературный город)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Согласно расписаниюЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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