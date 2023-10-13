Литературными тропамиВ 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России, а в 2023-м мы с товарищами открыли Литературный музей. Маршрут экскурсии предполагает прогулку по историческому центру с уклоном в литературную историю города.

В наших краях родились Лев Ошанин, Алексей Сурков, Михаил Рапов, братья Золотаревы. Здесь жили и работали Родион Путятин, Иван Аксаков, Иван Козлов, Александр Солженицын, Николай Якушев. Бывали Александр Островский, Михаил Салтыков-Щедрин, Александр Куприн, Максим Горький, Леонид Андреев, Глеб Успенский, Иван Гончаров и многие другие литераторы.

На литературной тропе увидим места, связанные с ними, — дома Ошанина, Суркова, Путятина, Золотаревых, памятные таблички и скульптуры, места, где ступала нога великих писателей и поэтов. Музей расположен в бывшей гостинице «Столбы», где большинство из них останавливалось во время визитов в Рыбинск. Логически экспозиция разделена на три эпохи: дореволюционный период, советский период и новое время.

Важно знатьПримерная длительность экскурсии —1,5 часа, из них 60-70 минут отведены на литературный пеший маршрут, 20 минут — на экспозицию музея.