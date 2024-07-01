1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
от 2 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
Сегодня в 11:00
7 июля в 15:00
3 300₽ за всё до 9 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 18:30
7 июля в 18:00
5 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга1 июля 2024Спасибо Валентине за очень интересную и познавательную экскурсию, за любовь к своему городу!
- ТТатьяна30 июня 2024Отличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надо
- BBoyko22 июня 2024Огромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающей. Очень хочется вернутся и
- ААнастасия19 июня 2024Экскурсия понравилась. Александр рассказал не только важные исторические факты, но и интересные (забавные) истории, связанные с городом. Хорошо структурирован рассказ и удобный маршрут. Два часа пролетели незаметно. Захотелось ещё раз вернуться в этот город.
- ММария17 июня 2024Были с мужем первый раз в Рыбинске 11 мая, остались в восторге от Татьяны - чудесный экскурсовод, которая мгновенно заряжает
- ДДенис1 июня 2024Хорошая экскурсия, всё понравилось
- ООксана29 мая 2024Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
- ССергей3 мая 2024Баба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендую.
- ППолина13 апреля 2024Рыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрацию домов, оформление исторических вывесок
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
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