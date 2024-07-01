Экскурсии выходного дня в Рыбинске

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Рыбинске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рыбинск - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
130 отзывов
Популярное предложение
Рыбинск - первое свидание: путешествие по страницам истории
Познакомьтесь с Рыбинском через его улицы, памятники и истории, которые оживают в рассказах гида. Откройте для себя город с богатым прошлым
Начало: На Волжской набережной
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
от 2 600 за всё до 10 чел.
Колоритный Рыбинск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
150 отзывов
Популярное предложение
Колоритный Рыбинск: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого и культурные традиции
Начало: На Красной площади в Рыбинске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 3 900 за всё до 5 чел.
Добро пожаловать в Рыбинск
Индивидуальная
2 часа
88 отзывов
Добро пожаловать в Рыбинск: индивидуальная экскурсия
Рыбинск - город с богатой историей и уникальной атмосферой. Прогуляйтесь по его улицам, узнайте интересные факты и насладитесь видами Волги
Начало: У памятника Ф.Ф. Ушакову
Сегодня в 11:00
7 июля в 15:00
3 300 за всё до 9 чел.
По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
6 отзывов
Фото-прогулка по вечернему Рыбинску: история и красота в каждом кадре
Погрузитесь в атмосферу Рыбинска в сопровождении опытного гида и фотографа. Зафиксируйте лучшие моменты вашего путешествия
Начало: Возле Спасо-Преображенского собора
Сегодня в 18:30
7 июля в 18:00
5 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    1 июля 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Спасибо Валентине за очень интересную и познавательную экскурсию, за любовь к своему городу!
  • Т
    Татьяна
    30 июня 2024
    Колоритный Рыбинск
    Отличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надо
    Отличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надоОтличная экскурсия, интересно и не затянуто, то что надо
  • B
    Boyko
    22 июня 2024
    Колоритный Рыбинск
    Огромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающей. Очень хочется вернутся и
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    в полной мере насладиться этим прекрасным городом. Нам, кстати, Рыбинск понравился больше, чем Ярославль, и во многом, благодаря Александру. Спасибо ему огромное. Прям рекомендую этого гида. А ещё в силу своего возраста, он рассказывал молодежно и задорно, что тоже внесло определённую изюминку в нашу экскурсию. Теперь нужно вернуться в Рыбинск прям на пару дней и погулять по нему, когда будет хорошая погода)))

    Огромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающейОгромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающейОгромное спасибо Александру. Наша экскурсия проходила под дождем, и несмотря на этот нюанс, она была потрясающей
  • А
    Анастасия
    19 июня 2024
    Колоритный Рыбинск
    Экскурсия понравилась. Александр рассказал не только важные исторические факты, но и интересные (забавные) истории, связанные с городом. Хорошо структурирован рассказ и удобный маршрут. Два часа пролетели незаметно. Захотелось ещё раз вернуться в этот город.
  • М
    Мария
    17 июня 2024
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Были с мужем первый раз в Рыбинске 11 мая, остались в восторге от Татьяны - чудесный экскурсовод, которая мгновенно заряжает
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    своим позитивом и жизнелюбием, а также умеет очень интересно подобрать маршрут и познакомить со своим прекрасным городом! Даже несмотря на сложные погодные условия, мы отлично провели время и так увлеклись рассказами, что вовсе забыли о холоде и ветре. Всем рекомендую Татьяну - настоящий профессионал своего дела!

  • Д
    Денис
    1 июня 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Хорошая экскурсия, всё понравилось
  • О
    Оксана
    29 мая 2024
    Рыбинск - первое свидание
    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении, и при этом гид,
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    открывший нам самобытность Рыбинска, подсветивший исторические и современные аспекты жизни этого прекрасного города. Маршрут прекрасен и нетороплив. Спасибо большое за наши положительные эмоции.

    Чудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общенииЧудо гид Валентина, экскурсия очень понравилась. Валентина приятный, щедрый и комфортный человек во взаимодействии и общении
  • С
    Сергей
    3 мая 2024
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Баба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендую.
    Баба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендуюБаба Таня - супер экскурсовод! Все продумано, простой и неформальный взгляд на Рыбинск, который она очень любит! Всем рекомендую
  • П
    Полина
    13 апреля 2024
    Добро пожаловать в Рыбинск
    Рыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрацию домов, оформление исторических вывесок
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    вложено очень много работы. Благодарим и очень рекомендуем Татьяну как замечательного гида, знающего свой город. Прогулка получилась очень интересной и время пролетело незаметно.

    Рыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрациюРыбинск — прекрасный и уютный город, видно, что его туристическая часть активно развивается, и в реставрацию

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Рыбинск - первое свидание
  2. Колоритный Рыбинск
  3. Добро пожаловать в Рыбинск
  4. По вечернему Рыбинску - с гидом и фотографом
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Спасо-Преображенский собор
  2. Красная площадь
  3. Набережная
  4. Самое главное
  5. Старый город
  6. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 2 600 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 374 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2024 год на выходные, 374 ⭐ отзыва, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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