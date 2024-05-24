1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
«Как родилась идея создания музея вывесок под открытым небом»
12 июля в 11:00
13 июля в 11:00
от 2 600₽ за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
1.5 часа
Литературный Рыбинск: экскурсия с посещением музея - погружение в историю
Погрузитесь в мир литературы Рыбинска, где каждый уголок хранит истории великих писателей и поэтов
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
«В 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России, а в 2023-м мы с товарищами открыли Литературный музей»
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
«Посещение музея «Литературный город»»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от 3 600₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 мая 2024Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
- ЮЮлия18 мая 2024Необычный формат, но нам понравилось!
- ЕЕлена17 мая 2024Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат, который пока ещё редко
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Музеи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рыбинске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Рыбинске
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте экскурсию в Рыбинске на 2024 год по теме «Музеи», 12 ⭐ отзывов, цены от 2600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь