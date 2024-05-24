Музеи и искусство Рыбинска

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Рыбинске, цены от 2 600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Рыбинску, проходя через 12 ключевых достопримечательностей и погружаясь в историю города
Начало: У чугунной беседки-ротонды
«Как родилась идея создания музея вывесок под открытым небом»
12 июля в 11:00
13 июля в 11:00
от 2 600 за человека
Рыбинск - литературный город (экскурсия с посещением музея)
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 12 чел.
1.5 часа
1 отзыв
Литературный Рыбинск: экскурсия с посещением музея - погружение в историю
Погрузитесь в мир литературы Рыбинска, где каждый уголок хранит истории великих писателей и поэтов
Начало: Памятник Ушакову на ул. Стоялой
«В 2022 году Рыбинск получил статус литературного города России, а в 2023-м мы с товарищами открыли Литературный музей»
Расписание: Согласно расписанию
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от 3 500 за всё до 4 чел.
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
1.5 часа
Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
Прогулка по Рыбинску с посещением литературного музея, где узнаете о жизни и творчестве известных писателей, связанных с этим городом
Начало: Возле памятника Ушакову
«Посещение музея «Литературный город»»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:30
от 3 600 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Спасибо Юле за запоминающуюся прогулку по Рыбинску. Легко, познавательно, с юмором. На мой взгляд, имерсивные прогулки - идеальный вариант, если
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    собирается разновозрастная компания. Прекрасный звук, текст. Нам повезло с погодой - был хоть и прохладный, но солнечный вечер. Этим же вечером получили прекрасные фото с экскурсии. Действительно здорово, когда не нужно фотографировать во время мероприятия. Просто гуляешь и получаешь удовольствие! Юля - очень приятный в общении, коммуникабельный человек. Рекомендую!

  • Ю
    Юлия
    18 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Необычный формат, но нам понравилось!
  • Е
    Елена
    17 мая 2024
    Иммерсивная обзорная прогулка по Рыбинску
    Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат, который пока ещё редко
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    встречается. Полное отстранение от "дня сегодняшнего" и вовлечение в повествование! Именно - повествование, а не "чтение лекции". Все складывается в единую картинку. Исторического материала много, но лирические отступления и почти "медитативные" установки, физкультуры минутки и творческие паузы, не дают мозгу устать от информации. Экскурсия прошла на одном дыхании и было жалко, что она закончилась. Хотелось продолжения. Большое спасибо, Юлии за заботу о нас! В начале экскурсии нам все очень подробно объяснили: про формат экскурсии, про технику безопасности на маршруте. Юлия обеспечил нас водичкой и батончиков доя подкрепление сил на маршруте, настроила на позитив, дала установку: расслабиться и получить удовольствие "здесь и сейчас"! На всем маршруте наш Экскурсовод заботился о нашей безопасности (экскурсия проводиться в наушниках, а вовлеченность в "действо" очень велика), бережно переводила нас через презжую часть, предупреждала о препятствиях под ногами, задавала темп движения и обращала наше внимание на акцентные точки на маршруте. Нам даже не было необходимости отвлекаться на фотографирование достопримечательностей. Фотосъёмку Юлия взяла на себя. По прошествии двух дней после экскурсии "поймала себя на мысли", что очень хочу приехать в Рыбинск ещё раз в компании со своими взрослыми детьми или друзьями и ещё раз попасть на экскурсию к Юлии.

    Была с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный форматБыла с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный форматБыла с друзьями на экскурсии у Юлии 15-ого мая. Экскурсия выше всяких похвал. Очень необычный формат

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Музеи»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Поэзия и проза Рыбинска: прогулка с посещением литературного музея
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Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в июле 2024
Сейчас в Рыбинске в категории "Музеи" можно забронировать 3 экскурсии от 2 600 до 3 600. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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