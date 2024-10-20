Рыбинск - край хлеба, хмеля и бурлаков

Погрузитесь в историю Рыбинска, узнайте о купеческих капиталах и посетите музей старинной вывески. Вкусите местные деликатесы и насладитесь атмосферой XIX века
Рыбинск - узел волжской жизни, где во времена Петра I началось интенсивное развитие купечества.

Рыбные ловцы стали менять своё занятие на доставку грузов водным путём к новой столице - Санкт-Петербургу.

На экскурсии
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узнаете, как зарабатывали миллионные капиталы рыбинские купцы и куда они вкладывали свои деньги.

Поговорим о владельцах заводов, газет и пароходов, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках. В программе также рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века»

5
15 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Узнать историю купечества
  • 🏛️ Посетить музей старинной вывески
  • 🍞 Попробовать местные деликатесы
  • 🕵️‍♂️ Погрузиться в атмосферу XIX века
  • 🎭 Увидеть вывески с ерами и ятями
    • Рыбинск - край хлеба, хмеля и бурлаков
    Рыбинск - край хлеба, хмеля и бурлаков
    Рыбинск - край хлеба, хмеля и бурлаков
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

    Что можно увидеть

  • Музей старинной вывески
  • Памятник царю-освободителю

    • Описание экскурсии

    К. Д. Ушинский в 1860-м году писал: «‎Богатые каменные дома, тянущиеся стройными рядами вдоль Волги, прекрасная устланная камнем набережная с хорошенькими перилами — всё показывало, что жители Рыбинска люди не бедные.» На экскурсии вы узнаете:
    • На чём зарабатывали миллионные капиталы рыбинские купцы и куда они вкладывали свои деньги.
    • Как так получилось, что в семитысячном Рыбинске была построена третья в стране биржа по объёму торговли после Санкт-Петербурга и Одессы.
    • У кого рыбинские купцы заказывали проекты городских зданий и сколько они могли себе позволить за это заплатить.
    Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика. Рассказ о Рыбинске Поговорим о тех, кто в Рыбинске был владельцем заводов, газет и пароходов, о «пивном короле» губернии, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках, о «весёлых островах» и «вшивой горке». Всё это мы будем обсуждать на оживлённых улицах музея старинной вывески под открытым небом. Вы увидите вывески с ерами и ятями и узнаете, способствует ли это современной торговле. Экскурсия пройдет в формате непринуждённой, неторопливой беседы. Также в нашей программе будет рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века», что ещё больше позволит погрузиться в жизнь рыбинцев того времени. Сможем попробовать и современный рыбинский хлеб, а по вашему желанию и «богемское» рыбинское пиво, квас и лимонад. Приходите, будет интересно! Важная информация:.
    Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика. Рассказ о Рыбинске Поговорим о тех, кто в Рыбинске был владельцем заводов, газет и пароходов, о «пивном короле» губернии, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках, о «весёлых островах» и «вшивой горке». Всё это мы будем обсуждать на оживлённых улицах музея старинной вывески под открытым небом. Вы увидите вывески с ерами и ятями и узнаете, способствует ли это современной торговле. Экскурсия пройдет в формате непринуждённой, неторопливой беседы. Также в нашей программе будет рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века», что ещё больше позволит погрузиться в жизнь рыбинцев того времени. Сможем попробовать и современный рыбинский хлеб, а по вашему желанию и «богемское» рыбинское пиво, квас и лимонад. Приходите, будет интересно! Важная информация:.
    Надевайте удобную одежду и обувь.

    Ежедневно с 09:00 до 19:00 (время начала экскурсии).

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    Ответы на вопросы

    Что можно увидеть на экскурсии?
    • Старая и новая хлебные биржи
    • Красная площадь
    • Красные торговые ряды
    • Мытный рынок
    • Спасо-Преображенский собор
    • Соборная площадь
    • Улица Крестовая
    • Улица Стоялая
    • Набережная реки Черёмухи
    • Никольская часовня
    • Часовня Югско-Дорофеевской пустыни
    • Пожарная каланча и др
    Что включено
    • Услуги гида
    Что не входит в цену
    • Личные расходы
    • Трансфер
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Набережная возле памятника бурлаку
    Завершение: Красная площадь
    Когда и сколько длится?
    Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00 (время начала экскурсии).
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 15 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Е
    20 окт 2024
    Л
    15 окт 2024
    М
    16 сен 2024
    Понравилось! Благодарю
    В
    13 сен 2024
    О
    12 сен 2024
    Все изложено профессиональным гидом Ксенией.
    Материал интересный, в форме диалога, доступным языком.
    Познавательно, время прошло незаметно.
    Рыбинск понравился.
    С
    8 сен 2024
    С
    31 авг 2024
    Спасибо Ксении за чудесно проведенную экскурсию.
    Н
    21 авг 2024
    Хочу сказать огромное спасибо гиду Ксении! Мы долго сомневались, стоит ли вообще заказывать экскурсию, можно же просто почитать в интернете. Но в итоге заказали и хочу вам сказать,что ни капли
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    не пожалели! Узнали множество удивительных фактов о городе, его истории и жителях, о том,чем занимался простой люд и рыбинские купцы. Мой муж очень любит задавать вопросы, так вот Ксения ответила на каждый из них, потрясающая подготовка и знание истории своего родного города в деталях! Видно,что человек действительно любит то,что делает! А какие чудесные вывески в этом городе, глаз не оторвать! Благодаря Ксении мы не только посмотрели этот город,но и продегустировали местные напитки и очень необычный хлеб! У всего здесь есть своя история и Ксения- замечательный проводник в ней! Спасибо ещё раз! Порекомендовали друзьям,ждите новых гостей города!

    А
    19 авг 2024
    Ксения, благодарю! Прекрасная экскурсия в удивительном городе! Море впечатлений, красивые локации, занимательные истории и исторические факты🔥
    Мы в восторге😍
    А
    19 авг 2024
    Спасибо Ксении за такую интересную экскурсию! Узнали много интересных фактов о городе, о жизни купцов, интересные интриги того времени. Все прошло весьма весело, задорно и познавательно.
    С
    14 авг 2024
    Ксения, замечательный гид! Уже не в первый раз беру у неё экскурсию, когда приезжаем в Рыбинск. Рекомендую всем своим знакомым!!!
    Очаровательная девушка с отличной харизмой и энергетикой!!! Каждый раз добавляет новые места с интересными историями.
    Ксения, Вам огромное спасибо за ваш труд.
    А
    13 авг 2024
    Замечательный экскурсовод по Рыбинску. Очень интересно и с юмором рассказала о городе и достопримечательностях. Вся наша группа была в восторге. Ксения спасибо вам за такой интересный рассказ!!!
    Будем вас рекомендовать всем знакомым!
    В
    10 авг 2024
    Совершенно случайно попала на экскурсию,которую провела Ксения Мастакова,и не пожалела. Живу в городе больше 70 лет и не знала,что наш провинциальный городок с такой интереснейшей историей. Спасибо Ксении за её
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    труд. Умеет интересно излагать материал. Видно,что глубоко изучила историю Рыбинска и умело погрузила в неё экскурсантов. Молодец. Если бы можно оценивать,то пять с плюсом 😊!!!! Всем рекомендую экскурсию по Рыбинску с Ксенией!

    А
    7 авг 2024
    Экскурсия по Рыбинску с Ксенией очень понравилась. 👍 Узнали много нового о родном! городе😊 У Ксении интересная, своя подача темы, глубокие знания истории Рыбинска. Спасибо за экскурсию 🙏 рекомендую всем неравнодушным к истории любимого города😊

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