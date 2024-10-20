К. Д. Ушинский в 1860-м году писал: «‎Богатые каменные дома, тянущиеся стройными рядами вдоль Волги, прекрасная устланная камнем набережная с хорошенькими перилами — всё показывало, что жители Рыбинска люди не бедные.» На экскурсии вы узнаете:

На чём зарабатывали миллионные капиталы рыбинские купцы и куда они вкладывали свои деньги.

Как так получилось, что в семитысячном Рыбинске была построена третья в стране биржа по объёму торговли после Санкт-Петербурга и Одессы.

У кого рыбинские купцы заказывали проекты городских зданий и сколько они могли себе позволить за это заплатить.

Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика. Рассказ о Рыбинске Поговорим о тех, кто в Рыбинске был владельцем заводов, газет и пароходов, о «пивном короле» губернии, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках, о «весёлых островах» и «вшивой горке». Всё это мы будем обсуждать на оживлённых улицах музея старинной вывески под открытым небом. Вы увидите вывески с ерами и ятями и узнаете, способствует ли это современной торговле. Экскурсия пройдет в формате непринуждённой, неторопливой беседы. Также в нашей программе будет рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века», что ещё больше позволит погрузиться в жизнь рыбинцев того времени. Сможем попробовать и современный рыбинский хлеб, а по вашему желанию и «богемское» рыбинское пиво, квас и лимонад. Приходите, будет интересно! Важная информация:.

Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика. Рассказ о Рыбинске Поговорим о тех, кто в Рыбинске был владельцем заводов, газет и пароходов, о «пивном короле» губернии, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках, о «весёлых островах» и «вшивой горке». Всё это мы будем обсуждать на оживлённых улицах музея старинной вывески под открытым небом. Вы увидите вывески с ерами и ятями и узнаете, способствует ли это современной торговле. Экскурсия пройдет в формате непринуждённой, неторопливой беседы. Также в нашей программе будет рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века», что ещё больше позволит погрузиться в жизнь рыбинцев того времени. Сможем попробовать и современный рыбинский хлеб, а по вашему желанию и «богемское» рыбинское пиво, квас и лимонад. Приходите, будет интересно! Важная информация:.

Надевайте удобную одежду и обувь.