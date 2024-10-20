Рыбинск - узел волжской жизни, где во времена Петра I началось интенсивное развитие купечества.
Рыбные ловцы стали менять своё занятие на доставку грузов водным путём к новой столице - Санкт-Петербургу.
На экскурсии
Рыбные ловцы стали менять своё занятие на доставку грузов водным путём к новой столице - Санкт-Петербургу.
На экскурсии
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
К. Д. Ушинский в 1860-м году писал: «Богатые каменные дома, тянущиеся стройными рядами вдоль Волги, прекрасная устланная камнем набережная с хорошенькими перилами — всё показывало, что жители Рыбинска люди не бедные.» На экскурсии вы узнаете:
- На чём зарабатывали миллионные капиталы рыбинские купцы и куда они вкладывали свои деньги.
- Как так получилось, что в семитысячном Рыбинске была построена третья в стране биржа по объёму торговли после Санкт-Петербурга и Одессы.
- У кого рыбинские купцы заказывали проекты городских зданий и сколько они могли себе позволить за это заплатить.
Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика. Рассказ о Рыбинске Поговорим о тех, кто в Рыбинске был владельцем заводов, газет и пароходов, о «пивном короле» губернии, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках, о «весёлых островах» и «вшивой горке». Всё это мы будем обсуждать на оживлённых улицах музея старинной вывески под открытым небом. Вы увидите вывески с ерами и ятями и узнаете, способствует ли это современной торговле. Экскурсия пройдет в формате непринуждённой, неторопливой беседы. Также в нашей программе будет рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века», что ещё больше позволит погрузиться в жизнь рыбинцев того времени. Сможем попробовать и современный рыбинский хлеб, а по вашему желанию и «богемское» рыбинское пиво, квас и лимонад. Приходите, будет интересно! Важная информация:.
Как собирали деньги на памятник царю-освободителю и смогли ли обхитрить подрядчика. Рассказ о Рыбинске Поговорим о тех, кто в Рыбинске был владельцем заводов, газет и пароходов, о «пивном короле» губернии, а также о простых работниках: бурлаках и крючниках, о «весёлых островах» и «вшивой горке». Всё это мы будем обсуждать на оживлённых улицах музея старинной вывески под открытым небом. Вы увидите вывески с ерами и ятями и узнаете, способствует ли это современной торговле. Экскурсия пройдет в формате непринуждённой, неторопливой беседы. Также в нашей программе будет рубрика «Скандалы, интриги, расследования и не совсем свежие сплетни XIX века», что ещё больше позволит погрузиться в жизнь рыбинцев того времени. Сможем попробовать и современный рыбинский хлеб, а по вашему желанию и «богемское» рыбинское пиво, квас и лимонад. Приходите, будет интересно! Важная информация:.
Надевайте удобную одежду и обувь.
Ежедневно с 09:00 до 19:00 (время начала экскурсии).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старая и новая хлебные биржи
- Красная площадь
- Красные торговые ряды
- Мытный рынок
- Спасо-Преображенский собор
- Соборная площадь
- Улица Крестовая
- Улица Стоялая
- Набережная реки Черёмухи
- Никольская часовня
- Часовня Югско-Дорофеевской пустыни
- Пожарная каланча и др
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Набережная возле памятника бурлаку
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 09:00 до 19:00 (время начала экскурсии).
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
20 окт 2024
Л
Людмила
15 окт 2024
М
Марина
16 сен 2024
Понравилось! Благодарю
В
Владимир
13 сен 2024
О
Ольга
12 сен 2024
Все изложено профессиональным гидом Ксенией.
Материал интересный, в форме диалога, доступным языком.
Познавательно, время прошло незаметно.
Рыбинск понравился.
Материал интересный, в форме диалога, доступным языком.
Познавательно, время прошло незаметно.
Рыбинск понравился.
С
Сергей
8 сен 2024
С
Светлана
31 авг 2024
Спасибо Ксении за чудесно проведенную экскурсию.
Н
Наталия
21 авг 2024
Хочу сказать огромное спасибо гиду Ксении! Мы долго сомневались, стоит ли вообще заказывать экскурсию, можно же просто почитать в интернете. Но в итоге заказали и хочу вам сказать,что ни капли
А
Александра
19 авг 2024
Ксения, благодарю! Прекрасная экскурсия в удивительном городе! Море впечатлений, красивые локации, занимательные истории и исторические факты🔥
Мы в восторге😍
Мы в восторге😍
А
Алёна
19 авг 2024
Спасибо Ксении за такую интересную экскурсию! Узнали много интересных фактов о городе, о жизни купцов, интересные интриги того времени. Все прошло весьма весело, задорно и познавательно.
С
София
14 авг 2024
Ксения, замечательный гид! Уже не в первый раз беру у неё экскурсию, когда приезжаем в Рыбинск. Рекомендую всем своим знакомым!!!
Очаровательная девушка с отличной харизмой и энергетикой!!! Каждый раз добавляет новые места с интересными историями.
Ксения, Вам огромное спасибо за ваш труд.
Очаровательная девушка с отличной харизмой и энергетикой!!! Каждый раз добавляет новые места с интересными историями.
Ксения, Вам огромное спасибо за ваш труд.
А
Анастасия
13 авг 2024
Замечательный экскурсовод по Рыбинску. Очень интересно и с юмором рассказала о городе и достопримечательностях. Вся наша группа была в восторге. Ксения спасибо вам за такой интересный рассказ!!!
Будем вас рекомендовать всем знакомым!
Будем вас рекомендовать всем знакомым!
В
Варвара
10 авг 2024
Совершенно случайно попала на экскурсию,которую провела Ксения Мастакова,и не пожалела. Живу в городе больше 70 лет и не знала,что наш провинциальный городок с такой интереснейшей историей. Спасибо Ксении за её
А
Анна
7 авг 2024
Экскурсия по Рыбинску с Ксенией очень понравилась. 👍 Узнали много нового о родном! городе😊 У Ксении интересная, своя подача темы, глубокие знания истории Рыбинска. Спасибо за экскурсию 🙏 рекомендую всем неравнодушным к истории любимого города😊
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