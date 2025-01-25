Никольская часовня – экскурсии в Рыбинске

Найдено 3 экскурсии в категории «Никольская часовня» в Рыбинске, цены от 3900 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Атмосферный Рыбинск
Пешая
74 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: Красная площадь
Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4200 за всё до 4 чел.
Велопрогулка по старому Рыбинску
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города
Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас
Начало: Крестовая, 70
Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3900 за всё до 4 чел.
Рыбинск - застывшая история
Пешая
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 фев в 09:00
16 фев в 09:00
от 4000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Грачева
    25 января 2025
    Атмосферный Рыбинск
    Благодарим Александра за приятную познавательную прогулку по Рыбинску! Спасибо за хорошее настроение! 100% атмосферный Рыбинск! Всем рекомендуем
  • Н
    Наталия
    20 января 2025
    Атмосферный Рыбинск
    Действительно атмосферно, очень душевно и одновременно с этим динамично. Спасибо огромное Александру за супер экскурсию, за вдумчивый и оригинальный подход к
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    повествованию, за приятную манеру вести разговор, когда моменты исторических справок и отсылок перемежаются с лёгким юмором. Однозначно рекомендую знакомится с Рыбинском именно на этой экскурсии.

  • D
    Dmitriy
    19 января 2025
    Рыбинск - застывшая история
    Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за
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    установленное время сухой, статичной, взятой из справочников информации, а погрузить туристов в наполненную различными событиями, живую историю любимого ею города, состоящую из фактов бытовой, культурной, промышленной жизни жителей Рыбинска разных эпох и слоев. И такая информация становится особенно ценной от понимания того, что для ее сбора требуется время для поиска в различных источниках, а также желание сделать свой рассказ интересным и запоминающимся. У нашей группы после общения с Еленой возникло желание еще раз посетить этот замечательный город, чтобы походить по его улицам, полюбоваться сохранившимися и отреставрированными заданиями, а также оформленными в старом стиле вывесками. Приятным бонусом от Елены для нашей группы стали памятка с информацией об адресах и номерах телефонах музеев Рыбинска, мест, где можно отдохнуть и перекусить во время прогулок по городу, а также небольшой подарок с Новым годом.

  • И
    Ирина
    6 января 2025
    Атмосферный Рыбинск
    На экскурсии по Рыбинску увидели главные достопримечательности города. Нам рассказали об истории Рыбинска, известных людях, имеющих отношение к городу. Экскурсия была увлекательной и познавательной. Спасибо Александру за проверенное с пользой время.
  • С
    Светлана
    3 ноября 2024
    Рыбинск - застывшая история
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы остались в восторге
  • Л
    Лариса
    3 августа 2024
    Велопрогулка по старому Рыбинску
    Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Велопрогулка по старому Рыбинску
    Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
  • А
    Анастасия
    6 августа 2023
    Велопрогулка по старому Рыбинску
    Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная
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    экскурсия на велосипеде, то мы бы мало, что увидели. А так с увлекательным рассказом и динамичным передвижением по городу, мы смогли подробно познакомиться с городом!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Никольская часовня»

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  2. Самое главное
  3. Красная площадь
  4. Набережная
  5. Старый город
  6. Часовня Николая Чудотворца
  7. Польский костёл
Сколько стоит экскурсия по Рыбинску в феврале 2025
Сейчас в Рыбинске в категории "Никольская часовня" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 4200. Туристы уже оставили гидам 99 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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