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2 часа

Индивидуальная до 10 чел.

Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века Начало: Красная площадь

Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости