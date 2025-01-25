2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Атмосферный Рыбинск: путешествие по историческим кварталам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рыбинска, где каждый уголок хранит истории прошлого века
Начало: Красная площадь
Расписание: Вообще - в любой день в любое время, но уточняйте по моей занятости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 4200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная велоэкскурсия по Рыбинску: погружение в историю города
Велосипедная экскурсия по старому Рыбинску позволит увидеть больше за меньшее время. Исторические кварталы, бурлаки, меценаты и многое другое ждут вас
Начало: Крестовая, 70
Расписание: Согласно расписанию в календаре (по договоренности с гидом)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3900₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Рыбинск - застывшая история: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Рыбинск - уютный город на Волге с богатой историей. Увидите знаковые достопримечательности и узнаете интересные факты о купеческом прошлом
Начало: Памятник Бурлаку (ул. Волжская наб.)
Расписание: Согласно расписанию в календаре
14 фев в 09:00
16 фев в 09:00
от 4000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГрачева25 января 2025Благодарим Александра за приятную познавательную прогулку по Рыбинску! Спасибо за хорошее настроение! 100% атмосферный Рыбинск! Всем рекомендуем
- ННаталия20 января 2025Действительно атмосферно, очень душевно и одновременно с этим динамично. Спасибо огромное Александру за супер экскурсию, за вдумчивый и оригинальный подход к
- DDmitriy19 января 2025Экскурсия очень понравилась. Елена – это гид, главным для которого, по нашему мнению, является не стремление заработать при сообщении за
- ИИрина6 января 2025На экскурсии по Рыбинску увидели главные достопримечательности города. Нам рассказали об истории Рыбинска, известных людях, имеющих отношение к городу. Экскурсия была увлекательной и познавательной. Спасибо Александру за проверенное с пользой время.
- ССветлана3 ноября 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Мы остались в восторге
- ЛЛариса3 августа 2024Отличный формат экскурсии на велосипедах! И послушать интересное о городе, и покататься, и больше увидеть. Взяли велики на прокат до вечера и еще с удовольствием покатались по набережной. Спасибо!
- ООльга22 июля 2024Александр провёл запоминающуюся велоэкскурсию, в дождь ☔, проехали по значимым местам города, ребятам всё зашло, что-то выделить тут нельзя по местам, мы увидели всё, соборы, дворы, биржи, Красная площадь, вывески, театры… получили незабываемые моменты, фотографии, эмоции.
- ААнастасия6 августа 2023Спасибо Александру за экскурсию. В такой жаркий день, который был на нас, если бы не столь увлекательный форма, как обзорная
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Никольская часовня»
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