Об экскурсии

Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить – всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а вернёмся по просторной Крестовой — главной улице Рыбинска.

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С берега успеем оценить мост, Спасо-Преображенский собор, обе хлебные биржи, памятники Остапу Бендеру и адмиралу Ушакову. Увидим Рыбинскую ГЭС и беседку усадьбы предков Никиты Михалкова. Вы узнаете, зачем у Льва Ошанина воровали пальто, почему наш Ленин похож на Сталина, как Рыбинск экстренно состарили до 950 лет, и когда он был маленькой Италией с крытыми галереями вместо тротуаров. На Крестовой нас ждут музей старообрядчества и особняк последнего городского головы, при котором Рыбинск получил водопровод, электростанцию и телефон, конструктивистский кинотеатр на 1024 места и самая высокая в стране каланча, дома пивного короля России Дурдина и Анны Тимиревой, подарившей счастье адмиралу Колчаку. Почти каждое здание этой улицы связано с яркой личностью или пикантной историей, которые я с удовольствием расскажу. Важная информация: