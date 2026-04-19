Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить – всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а вернёмся по просторной Крестовой — главной улице Рыбинска.
Описание экскурсии
Об экскурсии
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить – всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а вернёмся по просторной Крестовой — главной улице Рыбинска.
Подробнее о программе
С берега успеем оценить мост, Спасо-Преображенский собор, обе хлебные биржи, памятники Остапу Бендеру и адмиралу Ушакову. Увидим Рыбинскую ГЭС и беседку усадьбы предков Никиты Михалкова. Вы узнаете, зачем у Льва Ошанина воровали пальто, почему наш Ленин похож на Сталина, как Рыбинск экстренно состарили до 950 лет, и когда он был маленькой Италией с крытыми галереями вместо тротуаров. На Крестовой нас ждут музей старообрядчества и особняк последнего городского головы, при котором Рыбинск получил водопровод, электростанцию и телефон, конструктивистский кинотеатр на 1024 места и самая высокая в стране каланча, дома пивного короля России Дурдина и Анны Тимиревой, подарившей счастье адмиралу Колчаку. Почти каждое здание этой улицы связано с яркой личностью или пикантной историей, которые я с удовольствием расскажу. Важная информация:
- Рекомендую брать с собой воду в жаркую погоду (в зной всегда хочется пить) и куртку в пасмурную — на реке ветрено.
- Детей брать можно, но трезво оценивайте их силы и круг интересов. Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию.
Согласно расписанию в календаре
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Спасо-Преображенский собор
- Могила Родиона Путятина
- Дом соборного причта
- Дом Попова
- Дом Седова
- Пожарная каланча
- Памятник Ошанину
- Памятник Остапу Бендеру
- Никольская часовня
- Дом Расторгуева
- Кинотеатр Центральный
- Дом Дурдина
- Усадьба Наумовых
- Сретенская церковь
- Подворье Югской Дорофеевой пустыни
- Новая и старая хлебные биржи
- Мост
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник бурлаку
Завершение: Красная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Важная информация
- Рекомендую брать с собой воду в жаркую погоду (в зной всегда хочется пить) и куртку в пасмурную - на реке ветрено
- Детей брать можно, но трезво оценивайте их силы и круг интересов. Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Огромное спасибо Александру за «живую» экскурсию по Рыбинску. Подача материала была легкая,с юмором,на все интересующие вопросы Александр давал не просто сухую информацию, а именно как рассказ,слушать было очень интересно!!! всем советуем!!!
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Т
Мы семья из Москвы приехали в Рыбинск отдохнуть,познакомиться с историей города.
Экскурсию с гидом Александром нам очень понравилась,рассказывал Александр интересно,увлекательно,с иллюстраций старых фотографий строений,усадеб,настолько увлекательно,что два часа просто пролетели,столько нового мы узнали,на все вопросы получили ответы.
Александр любит свой город и его интересно слушать.
Спасибо ему,эту прогулку и Агександра с его рассказами мы посоветуем посетить своим друзьям!!
Экскурсию с гидом Александром нам очень понравилась,рассказывал Александр интересно,увлекательно,с иллюстраций старых фотографий строений,усадеб,настолько увлекательно,что два часа просто пролетели,столько нового мы узнали,на все вопросы получили ответы.
Александр любит свой город и его интересно слушать.
Спасибо ему,эту прогулку и Агександра с его рассказами мы посоветуем посетить своим друзьям!!
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С
Добрый день. Морозный день 4 января 2023года. Экскурсия состоялась! Спасибо Александру за рассказ и вовлеченное общение. Наша небольшая группа очень разная. Школьник, студенты, молодежь и взрослые. Вопросы про город и
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С
Добрый день. Морозный день 4 января 2023года. Экскурсия состоялась! Спасибо Александру за рассказ и вовлеченное общение. Наша небольшая группа очень разная. Школьник, студенты, молодежь и взрослые. Вопросы про город и
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Е
Отличная экскурсия! Кратно, но очень интересно и познавательно. Все самое главное об истории города узнали за час. Александр - большой энтузиаст своего города, заряжает своим неравнодушным отношением к истории. Всем рекомендую. Спасибо, Александр!
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Ю
Спасибо замечательному гиду Александру! Нам профессионально, отличным языком была проведена экскурсия по Рыбинску. Гид помог нам влюбиться в этот милый городок, хочется вернуться назад!
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