Волжский променад

Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить - всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а

Индивидуально
для 6 чел.
Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить – всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а вернёмся по просторной Крестовой – главной улице Рыбинска.
Волжский променад
Волжский променад
Волжский променад
Волжский променад
Волжский променад
Волжский променад
Волжский променад

Что вы увидите 🤩

  • Спасо-Преображенский собор
  • Могила Родиона Путятина
  • Дом соборного причта
  • Дом Попова
  • Дом Седова
  • Пожарная каланча
  • Памятник Ошанину
  • Памятник Остапу Бендеру
  • Никольская часовня
  • Дом Расторгуева
  • Кинотеатр Центральный
  • Дом Дурдина
  • Усадьба Наумовых
  • Сретенская церковь
  • Подворье Югской Дорофеевой пустыни
  • Новая и старая хлебные биржи
  • Мост
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Об экскурсии

Специальный маршрут для тех, кто не любит много ходить – всего 2 км! С ветерком прогуляемся по набережной Волги, а вернёмся по просторной Крестовой – главной улице Рыбинска.

Подробнее о программе

С берега успеем оценить мост, Спасо-Преображенский собор, обе хлебные биржи, памятники Остапу Бендеру и адмиралу Ушакову. Увидим Рыбинскую ГЭС и беседку усадьбы предков Никиты Михалкова. Вы узнаете, зачем у Льва Ошанина воровали пальто, почему наш Ленин похож на Сталина, как Рыбинск экстренно состарили до 950 лет, и когда он был маленькой Италией с крытыми галереями вместо тротуаров.
На Крестовой нас ждут музей старообрядчества и особняк последнего городского головы, при котором Рыбинск получил водопровод, электростанцию и телефон, конструктивистский кинотеатр на 1024 места и самая высокая в стране каланча, дома пивного короля России Дурдина и Анны Тимиревой, подарившей счастье адмиралу Колчаку. Почти каждое здание этой улицы связано с яркой личностью или пикантной историей, которые я с удовольствием расскажу.

Организационные детали

Рекомендую брать с собой воду в жаркую погоду (в зной всегда хочется пить) и куртку в пасмурную – на реке ветрено.
Детей брать можно, но трезво оценивайте их силы и круг интересов. Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Кирова, Волжская набережная (смотровая)
Завершение: Крестовая улица, 104, Рыбинск
Когда и сколько длится
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
  • Рекомендую брать с собой воду в жаркую погоду (в зной всегда хочется пить) и куртку в пасмурную – на реке ветрено. Детей брать можно
  • но трезво оценивайте их силы и круг интересов. Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Согласно расписанию в календаре

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