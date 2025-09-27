Экскурсия по Рыбинску предлагает прогулку по набережной Волги и Крестовой улице. Вы увидите Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи и самую высокую каланчу в стране. Истории о пивном короле и последнем городском голове откроют вам новые грани города. Узнайте, как Рыбинск стал маленькой Италией и зачем его экстренно состарили. Дети могут присоединиться, но экскурсия больше ориентирована на взрослых

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–5 человек или 600 ₽ за человека, если вас больше

от 3200 ₽ за 1–5 человек или 600 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Волжская набережная

С берега мы успеем оценить мост, Спасо-Преображенский собор, обе хлебные биржи, памятники Остапу Бендеру и адмиралу Ушакову. Посмотрим на Рыбинскую ГЭС и беседку усадьбы, принадлежащей предкам Никиты Михалкова. Вы узнаете, зачем у Льва Ошанина воровали пальто, почему наш Ленин похож на Сталина, как Рыбинск экстренно состарили до 950 лет и когда он был маленькой Италией с крытыми галереями вместо тротуаров.

Крестовая улица

На Крестовой нас ждут музей старообрядчества и особняк последнего городского головы, при котором Рыбинск получил водопровод, электростанцию и телефон. Также рассмотрим конструктивистский кинотеатр на 1024 места и самую высокую в стране каланчу, дома пивного короля России Дурдина и Анны Тимиревой, подарившей счастье адмиралу Колчаку. Почти каждое здание здесь связано с яркой личностью или пикантной историей, которые я с удовольствием расскажу.

Организационные детали