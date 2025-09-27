Прогулка по Рыбинску подарит вам уникальные виды на Волгу и знакомство с историей города. Узнайте, почему Рыбинск называют маленькой Италией
Экскурсия по Рыбинску предлагает прогулку по набережной Волги и Крестовой улице. Вы увидите Спасо-Преображенский собор, хлебные биржи и самую высокую каланчу в стране. Истории о пивном короле и последнем городском голове откроют вам новые грани города. Узнайте, как Рыбинск стал маленькой Италией и зачем его экстренно состарили. Дети могут присоединиться, но экскурсия больше ориентирована на взрослых
С берега мы успеем оценить мост, Спасо-Преображенский собор, обе хлебные биржи, памятники Остапу Бендеру и адмиралу Ушакову. Посмотрим на Рыбинскую ГЭС и беседку усадьбы, принадлежащей предкам Никиты Михалкова. Вы узнаете, зачем у Льва Ошанина воровали пальто, почему наш Ленин похож на Сталина, как Рыбинск экстренно состарили до 950 лет и когда он был маленькой Италией с крытыми галереями вместо тротуаров.
Крестовая улица
На Крестовой нас ждут музей старообрядчества и особняк последнего городского головы, при котором Рыбинск получил водопровод, электростанцию и телефон. Также рассмотрим конструктивистский кинотеатр на 1024 места и самую высокую в стране каланчу, дома пивного короля России Дурдина и Анны Тимиревой, подарившей счастье адмиралу Колчаку. Почти каждое здание здесь связано с яркой личностью или пикантной историей, которые я с удовольствием расскажу.
Организационные детали
Достопримечательности осматриваем снаружи
Детей брать можно, но трезво оценивайте их силы и круг интересов. Материал и его подача ориентированы скорее на взрослую аудиторию
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Рыбинске
Провёл экскурсии для 3612 туристов
Родился и вырос в Рыбинске. Получил высшее экономическое образование, закончил аспирантуру — после восьми лет учёбы вернулся в родной город и увидел, что у него огромный потенциал для развития туризма. читать дальше
Я стал вторым гидом города, создавшим профиль на Трипстере.
Интересуюсь темой дореволюционного купеческого Рыбинска, писал исторические очерки в местной прессе, веду блог о выдающихся жителях и архитектуре города. Занимаюсь реконструкцией — танцую на балах 19 века в костюмах той эпохи.
Один из создателей и руководитель музея «Литературный город», возглавляю Рыбинское отделение Совета молодых литераторов при Союзе писателей России. Разработал для РГБ им. Ленина образовательный курс «Креативный туризм».
Играю в труппе местного театра. Тренирую собственную футбольную команду. В июне 2023 года прошёл государственную аттестацию гидов, оформлена самозанятость. С радостью покажу вам Рыбинск!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
1
1
–
М
Мария
27 сен 2025
Скажу как преподаватель английского с высоким рейтингом и немало ценой за занятие продолжительностью 1.5 часа против всего часа здесь: авторской данная экскурсия и не пахнет. За что такие деньги за читать дальше
час прогулки, без какой-то либо уникальной, интересной информации, увлекательного повествования или хотя бы чего-то, что может оправдать такую цену. Экскурсовод вам говорит: эта часовня была построена в память о дне, когда на императора Александра II было совершено покушение. И дальше: хотя может он в то время ещё не был императором, я в датах не силён. Серьёзно?? В общем, лучше почитать предварительно немного в интернете и погулять самим по тем же локациям.
Александр
Ответ организатора:
Сожалею, что вам не понравилась экскурсия. Этот маршрут заявлен как ознакомительный - за час глубоко погрузиться в историю Рыбинска невозможно читать дальше
в принципе, поскольку с городом связано огромное количество выдающихся людей.
Променад нацелен именно на получение самых общих представлений о городе, его прошлом и настоящем. Если вам хотелось более глубокой фактуры - возможно, стоило выбрать более расширенную версию прогулки - и у меня, и у коллег есть маршруты по 2 часа и более, где даём больше деталей.
Добавлю лишь ремарку к приведенному вами примеру про часовню и Александра II. Вы привели мой ответ на другой вопрос, заданный как уточняющий вашими спутницами.
Они спросили, бывал ли Александр II в Рыбинске лично, на что я ответил, что точно бывал (как и все первые лица империи, начиная с Екатерины II), но не скажу на память, приезжал он к нам, будучи ещё цесаревичем, или уже в статусе императора.
Всегда готов уточнить и ответить на любой вопрос, если гости потеряли нить повествования или хотят прояснить детали.
И
Ирина
26 авг 2025
Ленивый волжский променад удался на славу. Хорошо прогулялись, узнали много интересного, полюбовались набережной и уникальной архитектурой Рыбинска. Наличие собачки -буля нисколько не помешало, она вроде бы как тоже поучаствовала в экскурсии. Передвигались неспешно и наша 90 летняя мама даже не пожаловалась на усталость. Масса приятных впечатлений!
О
Ольга
25 авг 2025
Отличный способ познакомиться с Рыбинском при недостатке времени или невозможности много ходить
Ю
Юлия
25 авг 2025
Спасибо Александру за интересную прогулку! Маршрут оптимальный по длине и насыщенности для первого знакомства. Без беготни и желания охватить всё и сразу, мы увидели и услышали самое интересное.
В
Варвара
8 авг 2025
Эта экскурсия - прекрасная возможность за час неторопливой прогулки узнать ключевые факты истории города Рыбинска, его жителей и героев произведений, связанных с этим местом. Под интересный рассказ Александра прошлись по читать дальше
историческому центру, спустились на набережную и долго шли вдоль реки, потом вернулись на главную улицу и под занавес посетили необычный Литературный музей. Будьте готовы к тому, что этот час вы проведете все время на ногах, двигаясь от точки до точки в удобном вам темпе. На мой взгляд, прогулка по набережной вполне могла бы быть не такой длинной, поскольку вид оттуда слишком однообразный и не особо интересный. Можно было бы больше пройтись по улочкам города, где одни вывески, сделанные по старинным канонам, очень увлекательно просто разглядывать. Но это лишь небольшой нюанс, который совершенно не испортил впечатление от этой прогулки и познавательного рассказа Александра. Не бойтесь задавать вопросы. Александр обладает обширными познаниями в разных областях, связанных с жизнью города, а экскурсия от этого становится только интересней. Когда в следующий раз приедем в Рыбинск, обязательно встретимся с ним снова, ведь это было только знакомство с городом, а у Александра припасено еще много разнообразных маршрутов.
Д
Дмитрий
29 июн 2025
Экскурсия понравилась. Все прошло отлично. Экскурсия подойдёт для всех возрастов,кроме детей.
Т
Татияна
16 мар 2025
Меня слегка напугало название экскурсии) ленивым я бы не стала называть)) в остальном все отлично!