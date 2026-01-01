Мои заказы

Туры на новогодние праздники 2026 в Рыбинске

Найдено 3 тура в категории «Новогодние туры 2026» в Рыбинске, цены от 16 100 ₽, скидки до 6%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
2 дня
-
5%
Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва, Флотская улица, 1
«Погрузитесь в зимнюю сказку в Рыбинске на грандиозном фестивале «Нашествие Дедов Морозов» с красочным карнавальным шествием, световым шоу и праздничными концертами, которые подарят атмосферу волшебства и новогоднего чуда»
19 дек в 10:00
16 100 ₽17 000 ₽ за человека
Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область
На автобусе
3 дня
Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область
Начало: Москва
«Ярко, шумно и атмосферно мы встречаем первые дни нового года, а в завершении праздника вас ждет массовая фотосессия в костюмах Дедов Морозов, ведь именно в Рыбинске ежегодно проходит карнавал «НаШествие Дедов Морозов»»
2 янв в 10:00
28 370 ₽ за человека
Новый год в Рыбинске
На автобусе
3 дня
-
6%
1 отзыв
Новый год в Рыбинске
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
«Встретьте Новый год в атмосфере старинного купечества на берегу Волги»
31 дек в 10:00
43 990 ₽47 000 ₽ за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Новогодние туры 2026»

Самые популярные туры этой рубрики в Рыбинске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
  1. Нашествие Дедов Морозов в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы;
  2. Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область;
  3. Новый год в Рыбинске.
Сколько стоит тур в Рыбинске в августе 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Новогодние туры 2026" можно забронировать 3 тура от 16 100 до 43 990 со скидкой до 6%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Думаете где отметить новый год 2026? Проведите свой отдых в Рыбинске в многодневном новогоднем туре с проживанием в отеле, ужином, развлечением, турми по Рыбинску с гидом, который решит главный вопрос "Куда поехать праздновать?!" за Вас!