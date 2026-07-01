Найдено 3 тура в категории « Рыбалка » в Рыбинске, цены от 16 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности На автобусе 2 дня 1 отзыв Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы Начало: Москва «Рыбинск — необычный и душевный — подарит Вам чудесное знакомство, прогулки по уютным площадям и улицам и неповторимые виды на великую реку» от 16 500 ₽ за человека На автобусе 3 дня Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область Начало: Москва «Добро пожаловать в город на Волге – Рыбинск» 28 370 ₽ за человека На автобусе 3 дня 1 отзыв Новый год в Рыбинске Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ «Вас ждет интерактивная программа в тереме царя Берендея в Переславле-Залесском, обзорная экскурсия по Рыбинску с дегустацией местного пива и посещение уникального музея «Новогодние истории»» 41 990 ₽ за человека Все туры Рыбинска

Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбалка» Самые популярные туры этой рубрики в Рыбинске Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы; Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область; Новый год в Рыбинске. В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3: Сколько стоит тур в Рыбинске в июле 2026 Сейчас в Рыбинске в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 41 990. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5

Хотите поехать половить рыбу в Рыбинске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026