Иван Купала в Рыбинске. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
«Рыбинск — необычный и душевный — подарит Вам чудесное знакомство, прогулки по уютным площадям и улицам и неповторимые виды на великую реку»
4 июл в 10:00
от 16 500 ₽ за человека
Новогодний разгуляй в Рыбинске. Путешествие в Ярославскую область
Начало: Москва
«Добро пожаловать в город на Волге – Рыбинск»
2 янв в 10:00
28 370 ₽ за человека
Новый год в Рыбинске
Начало: Москва, Калужско-Рижская линия, метро ВДНХ
«Вас ждет интерактивная программа в тереме царя Берендея в Переславле-Залесском, обзорная экскурсия по Рыбинску с дегустацией местного пива и посещение уникального музея «Новогодние истории»»
30 дек в 10:00
41 990 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рыбинску в категории «Рыбалка»
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В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Рыбинске в июле 2026
Сейчас в Рыбинске в категории "Рыбалка" можно забронировать 3 тура от 16 500 до 41 990. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Рыбинске 🎣? Нет ничего проще, на наших турх можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2026