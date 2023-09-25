Сахалинский Кавказ — так называют величественный хребет Жданко, довольно редкое для местной природы горное образование. Коренные жители говорят, что он подобен дракону, уснувшему на берегу моря. Преодолев подъёмы и спуски, вы будете вознаграждены: перед вами откроются виды на долины, скалы, лазурное море. Незабываемые впечатления гарантированы!

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Описание

Что вас ожидает

Треккинг по горам

Хребет расположен на восточном побережье острова примерно в 138 км от Южно-Сахалинска. Его протяжённость — около 13 км, мы пройдём 10 из них. Вас ждёт красивая тропа по самому козырьку хребта: дорога, словно длинный кусок шёлковой ткани, то поднимается, то вновь падает. Вы полюбуетесь видами на гору Владимировку, Петровский перевал, бухту Бурунную и острый Зуб Жданко.

Преодолев большую часть пути, нырнёте в заросли стланика и, выпутавшись из этой древесной паутины, увидите её — вершину! Сверху открывается умопомрачительная картина зелёных долин, голубой дали лазурного моря и скал в лёгких облаках тумана. Время здесь как будто замирает…

Дары природы

По пути мы расскажем легенды и историю этих мест. Вы узнаете, какие коренные народы живут на этой земле, какие редкие и эндемичные растения здесь можно обнаружить, почему японцы считали хребет священным и какие правила нужно соблюдать при посещении этой особо охраняемой природной территории. Смотрите внимательно под ноги! Чтобы ненароком не затоптать вкуснейшие ягоды, которыми богаты склоны — бруснику, краснику и шикшу, которая отлично утоляет жажду.

Организационные детали

Программа подойдёт выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора невысокая (682 м), но на маршруте есть подъёмы и спуски, так что рассчитывайте свои силы.

В стоимость входят услуги гида-проводника, трансфер и чай/кофе на маршруте

Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике (ехать 2 часа в одну сторону)

Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Список вещей, которые нужно взять с собой: