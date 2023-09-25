Полюбоваться необыкновенной природой Сахалина и покорить горную вершину в мини-группе
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5 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Сахалинский Кавказ — так называют величественный хребет Жданко, довольно редкое для местной природы горное образование. Коренные жители говорят, что он подобен дракону, уснувшему на берегу моря.
Преодолев подъёмы и спуски, вы будете вознаграждены: перед вами откроются виды на долины, скалы, лазурное море. Незабываемые впечатления гарантированы!
Ближайшие даты:
14 окт
21 окт
28 окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Треккинг по горам
Хребет расположен на восточном побережье острова примерно в 138 км от Южно-Сахалинска. Его протяжённость — около 13 км, мы пройдём 10 из них. Вас ждёт красивая тропа по самому козырьку хребта: дорога, словно длинный кусок шёлковой ткани, то поднимается, то вновь падает. Вы полюбуетесь видами на гору Владимировку, Петровский перевал, бухту Бурунную и острый Зуб Жданко.
Преодолев большую часть пути, нырнёте в заросли стланика и, выпутавшись из этой древесной паутины, увидите её — вершину! Сверху открывается умопомрачительная картина зелёных долин, голубой дали лазурного моря и скал в лёгких облаках тумана. Время здесь как будто замирает…
Дары природы
По пути мы расскажем легенды и историю этих мест. Вы узнаете, какие коренные народы живут на этой земле, какие редкие и эндемичные растения здесь можно обнаружить, почему японцы считали хребет священным и какие правила нужно соблюдать при посещении этой особо охраняемой природной территории. Смотрите внимательно под ноги! Чтобы ненароком не затоптать вкуснейшие ягоды, которыми богаты склоны — бруснику, краснику и шикшу, которая отлично утоляет жажду.
Организационные детали
Программа подойдёт выносливым путешественникам, любящим природу и привыкшим ходить по 10 км. Гора невысокая (682 м), но на маршруте есть подъёмы и спуски, так что рассчитывайте свои силы.
В стоимость входят услуги гида-проводника, трансфер и чай/кофе на маршруте
Трансфер осуществляется на комфортабельном внедорожнике (ехать 2 часа в одну сторону)
Рекомендуемый возраст участников — от 14 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Список вещей, которые нужно взять с собой:
обувь с хорошим протектором
треккинговые палки
головной убор
солнцезащитные очки
ветровка
перекус на день
вода, не меньше одного литра на человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина — ваша команда гидов в Сахалине
Наша команда — опытные гиды-экскурсоводы, готовые показать вам красоту и мощь природы любимого острова. С нами интересно и надёжно!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Анастасия
25 сен 2023
Ходили в поход 18 сентября. Маршрут понравился, очень красивые виды. Иногда было сложно, но тем интереснее. Был привал с чаем из клоповки, бутербродами, рыбой. Гид очень приятная, познакомила с природой Сахалина, горными ягодами. Советую.
С
Станислав
21 сен 2023
Советую всем! Это не реально круто! Эмоций на год хватит! А память на всю жизнь! Спасибо в след году повторим! Ноги помнят 😅
Анна
19 сен 2023
Для меня поход на хребет Жданко оказался лучшим впечатлением за всё время пребывания на Сахалине с учётом всех моих экскурсий (а я ездила на мыс Крильон, устричную банку озера Буссе и маяк Аниву, Бирюзовые озёра + мыс Евстафия и мыс Великан, так что сравнивать есть с чем). Инструктор Сергей сразу же создал дружелюбную атмосферу среди всех (трёх) участников этого мини-похода, так что двухчасовая дорога на машине до подножия хребта пролетела незаметно. Так как группа была небольшая, то удалось пообщаться со всеми и получше узнать друг друга, а внимание инструктора доставалось всем. Благодаря неспешному темпу похода - единственным ограничением было условие вернуться к машине до темноты - прогулка по хребту оказалась действительно в кайф, а постоянные непродолжительные остановки и парочка перекусов позволяли отдышаться и отдохнуть, даже неподготовленные участники похода смогли пройти весь (довольно непростой) маршрут. В любой экскурсии важны не только виды, но ещё и личность инструктора и компания, в этот раз повезло с ними тоже, и поэтому поход оставил яркие впечатления не только от увиденный пейзажей, но и от общения, а это редкий случай! Под конец не хотелось расставаться. Большое спасибо инструктору Сергею и организатору Антонине за возможность увидеть такое красивое место в неспешном темпе и в расслабленном состоянии❤️ Теперь всем буду рассказывать про эту экскурсию и рекомендовать её при посещении Сахалина!
Марина
8 сен 2023
Жданко обязательно стоит посетить! Этот поход не сравнится ни с каким маяком или экскурсией на джипе. С хребта открываются невероятно красивые виды! Маршрут непростой, но неподготовленный турист (как я, например) сможет его пройти. Кто сомневается, вы можете задать любые вопросы заранее гиду. Антонина очень оперативно отвечает. Я советую брать трекинговые палки (нам предоставили в аренду) и уделить внимание удобной обуви. За диких животных не беспокойтесь: их там нет и делать им там нечего))
И, конечно, я хотела бы отметить саму организацию похода. Всё четко, никаких задержек (мне есть с чем сравнить). Нас сопровождал Сергей, очень внимательный, помогал на крутых спусках и подъемах, никуда не торопил, если нужен отдых или просто отдышаться, то в любое время можно было его попросить. Я заранее не успела подготовить паек в поход, но нам организовали такой пикник с вкусными бутербродами и невероятно ароматным чаем! Большое спасибо! На будущее буду обращаться именно в ваше агентство!
В общем подытоживая, для меня поездка на Сахалин запомнится именно этим походом и чувством удовлетворения после прохождения всего пути! Всем советую!
А
Алиса
28 авг 2023
Огромное спасибо Вере и Татьяне! Проводники очень внимательные к каждому участнику. Невероятно красивое место, в реальности еще лучше, чем на фотографиях, одни из самых впечатляющих видов на Сахалине! Не стесняйтесь задавать проводникам вопросы про все нюансы трекинга до его начала.
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