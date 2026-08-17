На Сахалине ваша стратегическая задача — оставить день на то, что мы именуем крабалкой. Это не просто: приехал, окоченел, уехал. Это калейдоскоп ощущений: от жгучего мороза и белоснежных панорам до восторга в момент поимки первого краба. Это азарт, сравнимый с золотой лихорадкой. Вы с нами? Тогда держите «краба»!

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Не только матчасть, но и много практики . Сидеть и любоваться тем, как работают другие, вам не дадут — а дадут финскую пилу. Зачем? Сюрприз, узнаете на месте

. Сидеть и любоваться тем, как работают другие, вам не дадут — а дадут финскую пилу. Зачем? Сюрприз, узнаете на месте Бурить лунки тоже придётся — для этого возьмём шуруповёрт

— для этого возьмём шуруповёрт Научим по попке отличать самок от самцов и расскажем, кого нужно отпустить, чтобы не получить атата от блюстителей морского порядка

и расскажем, кого нужно отпустить, чтобы не получить атата от блюстителей морского порядка Вы узнаете, что многие крабы не являются крабами . Если повезёт, на живом примере покажем разницу

. Если повезёт, на живом примере покажем разницу Дадим вам в полной мере ощутить лёгкое обаяние буржуазии и попить глинтвейн с видом на торосы. Минут пять. Дольше буржуазия на морозе не выдерживает. Мороз всех очень быстро раскулачивает

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Южно-Сахалинска. Более точное время сообщим накануне до 21:00

Трансфер до места выхода на лёд занимает от 1 до 1,5 ч. Санитарные остановки — только по требованию (не более 10 мин), если по пути есть туалетные комнаты.

11:00–11:30 — прибытие к месту крабалки, выдача экипировки (заранее сообщите нам размер ноги, чтобы мы взяли для вас полиуретановые сапоги)

Вас будут ждать шатры с обогревом и туалет-шатёр. Гид выдаст необходимое снаряжение, наживку, проведёт инструктаж.

13:00 — обед

В палатках для ловли установят столы, гид-повар приготовит свежевыловленных крабов (при улове и по желанию участников) либо заранее подготовленный сырец. Блюда подают с рисом, бульоном, хлебом, салатами. Чай, кофе, кипяток предоставляются на протяжении всей крабалки. После обеда продолжим ловлю.

15:00 (или раньше, по согласованию с группой) — возвращение к трансферным автомобилям, обратная дорога

Организационные детали