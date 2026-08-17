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Та самая крабалка на Сахалине: поймай и съешь своего краба

Освоить снасти, пробурить лунку и отобедать в тёплом шатре на льду
На Сахалине ваша стратегическая задача — оставить день на то, что мы именуем крабалкой. Это не просто: приехал, окоченел, уехал.

Это калейдоскоп ощущений: от жгучего мороза и белоснежных панорам до восторга в момент поимки первого краба. Это азарт, сравнимый с золотой лихорадкой. Вы с нами? Тогда держите «краба»!
Та самая крабалка на Сахалине: поймай и съешь своего краба
Та самая крабалка на Сахалине: поймай и съешь своего краба
Та самая крабалка на Сахалине: поймай и съешь своего краба

Описание экскурсии

  • Не только матчасть, но и много практики. Сидеть и любоваться тем, как работают другие, вам не дадут — а дадут финскую пилу. Зачем? Сюрприз, узнаете на месте
  • Бурить лунки тоже придётся — для этого возьмём шуруповёрт
  • Научим по попке отличать самок от самцов и расскажем, кого нужно отпустить, чтобы не получить атата от блюстителей морского порядка
  • Вы узнаете, что многие крабы не являются крабами. Если повезёт, на живом примере покажем разницу
  • Дадим вам в полной мере ощутить лёгкое обаяние буржуазии и попить глинтвейн с видом на торосы. Минут пять. Дольше буржуазия на морозе не выдерживает. Мороз всех очень быстро раскулачивает

Примерный тайминг

10:00 — выезд из Южно-Сахалинска. Более точное время сообщим накануне до 21:00

Трансфер до места выхода на лёд занимает от 1 до 1,5 ч. Санитарные остановки — только по требованию (не более 10 мин), если по пути есть туалетные комнаты.

11:00–11:30 — прибытие к месту крабалки, выдача экипировки (заранее сообщите нам размер ноги, чтобы мы взяли для вас полиуретановые сапоги)

Вас будут ждать шатры с обогревом и туалет-шатёр. Гид выдаст необходимое снаряжение, наживку, проведёт инструктаж.

13:00 — обед

В палатках для ловли установят столы, гид-повар приготовит свежевыловленных крабов (при улове и по желанию участников) либо заранее подготовленный сырец. Блюда подают с рисом, бульоном, хлебом, салатами. Чай, кофе, кипяток предоставляются на протяжении всей крабалки. После обеда продолжим ловлю.

15:00 (или раньше, по согласованию с группой) — возвращение к трансферным автомобилям, обратная дорога

Организационные детали

  • Трансфер к месту ловли на минивэне Mitsubishi Delica или Toyota HiAce с водителем. На берегу вас встречу я или другой гид из нашей команды с напарником
  • Рекомендуемый возраст детей — от 7 лет при условии, что ребёнок экипирован, как капуста: крабалка — это люто холодно!

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник12 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — ваша команда гидов на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 5 часов
Провели экскурсии для 569 туристов
Умеете чувствовать жизнь? Ноутбук — в сон, соцсети — в игнор. Сейчас ваше время на «продышаться». Наше море пахнет ламинарией, огурцы — свежей корюшкой, а клоповка совсем не отдаёт клопами.
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Лопухи на Сахалине — размером с зонт. Папоротник — невозможно вкусный. Моя команда — это сахалинцы. Они протоптали остров от и до, объездили на грязёвке, обошли под парусами и на моторе. У них за плечами — восхождения на Эльбрус, морские переходы на Шантары, победы в джип-триалах. Среди ребят — инструкторы по альпинизму и действующие спасатели. А сама я 5 лет прожила в заброшенном японском банке. Моя команда знает историю и создаёт свою. А ваша сахалинская легенда может начаться прямо сейчас!

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