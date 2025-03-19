Какие сокровища скрываются в бухте Тихой? Может быть, золотые сундуки, потерянные мореплавателями прошлого. Или следы другой цивилизации. Или удивительные пейзажи, созданные природой.
Отправляйтесь в путешествие, чтобы увидеть знаменитые ледопады, ощутить дыхание Охотского моря и раскрыть северные секреты.
Отправляйтесь в путешествие, чтобы увидеть знаменитые ледопады, ощутить дыхание Охотского моря и раскрыть северные секреты.
Описание экскурсии
Мы поедем вдоль пустынных пляжей сурового Охотского моря и белого безмолвия лесов. Вы увидите необычные полосатые скалы, камень Заметный и пик Смелый. И, конечно, гигантские ледопады!
В бухте вы сможете взойти на нерукотворную террасу (20 метров), дойти до айнского амбара и скалы Дракон. И насладиться видами с высоты прибрежных скал.
В этом путешествии:
- вы узнаете, почему Тихую называют бухтой сокровищ (и причём здесь Крузенштерн)
- разберётесь, кто жил здесь задолго до заселения острова
- услышите много интересных фактов о Сахалине
- попробуете ароматный бодрящий чай из сахалинских дикоросов с печеньем
А во время остановки в селе Взморье вы посетите:
- тории японского храма Хигаси Сираура Дзиндзя
- крабовый рынок, где можно купить целого свежесваренного краба
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле УАЗ Патриот
- Перекус (чай и печенье) входит в стоимость экскурсии
- Личные расходы (посещение уборной в дороге, покупки на рынке, питание в кафе) оплачиваются отдельно
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На парковке возле музея «Россия моя история»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов на Сахалине
Провели экскурсии для 465 туристов
Наша команда работает с 2020 года, мы любим знакомиться с новыми людьми и открывать для них далёкий, незнакомый, прекрасный и загадочный остров Сахалин. Наши гости чувствуют себя уютно и по-домашнему. Мы не собираем большие группы, и к каждому путешественнику у нас индивидуальный подход.Задать вопрос
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