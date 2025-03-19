Какие сокровища скрываются в бухте Тихой? Может быть, золотые сундуки, потерянные мореплавателями прошлого. Или следы другой цивилизации. Или удивительные пейзажи, созданные природой. Отправляйтесь в путешествие, чтобы увидеть знаменитые ледопады, ощутить дыхание Охотского моря и раскрыть северные секреты.

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Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Мы поедем вдоль пустынных пляжей сурового Охотского моря и белого безмолвия лесов. Вы увидите необычные полосатые скалы, камень Заметный и пик Смелый. И, конечно, гигантские ледопады!

В бухте вы сможете взойти на нерукотворную террасу (20 метров), дойти до айнского амбара и скалы Дракон. И насладиться видами с высоты прибрежных скал.

В этом путешествии:

вы узнаете, почему Тихую называют бухтой сокровищ (и причём здесь Крузенштерн)

разберётесь, кто жил здесь задолго до заселения острова

услышите много интересных фактов о Сахалине

попробуете ароматный бодрящий чай из сахалинских дикоросов с печеньем

А во время остановки в селе Взморье вы посетите:

тории японского храма Хигаси Сираура Дзиндзя

крабовый рынок, где можно купить целого свежесваренного краба

Организационные детали