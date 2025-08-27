Когда: Экскурсия проводится в сборном формате в указанные даты. Возможно проведение экскурсии индивидуально для группы в удобный Вам день - минимальная оплата за индивидуальную группу 3 человека + автотранспортВ сборном туре за каждым гостем закрепляется оговоренное место в автобусе, строго по очерёдности предоплаты. После подтверждения заказа (именно в сообщении), рекомендуем вносить предоплату. Предоплата 100%, допустимо, если предоплата будет внесена полностью посредством агреггатора.

Экскурсия длится около 12 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала