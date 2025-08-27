Это увлекательное историко-краеведческое приключение по святыням и живописным местам региона, подходящее для взрослых и детей школьного возраста. Присоединяйтесь, чтобы открыть для себя историю и красоту Самарской Луки!
Описание экскурсииДрузья, приглашаем вас в увлекательное путешествие, где чудеса случаются с теми, кто верит! Мы отправимся в уникальное приключение по святыням Самарской Луки. За один день мы посетим 7 храмов, каждый из которых — от старинного, построенного в 1714 году, до современного, возведённого в XXI веке. Каждый храм подарит вам свою особенную частичку тепла, вдохновения и размышлений. Что вас ждёт • Погружение в историю и культуру левого берега и заповедного правобережья.
- Знакомство с главными святынями региона.
- Увлекательная дорога через живописные уголки нашего края. Эта экскурсия — не паломничество, а историко-краеведческое путешествие, которое будет интересно как взрослым, так и детям школьного возраста. Дорога обещает быть долгой, но невероятно насыщенной и вдохновляющей!
Экскурсия проводится в сборном формате в указанные даты. Возможно проведение экскурсии индивидуально для группы в удобный Вам день - минимальная оплата за индивидуальную группу 3 человека + автотранспортВ сборном туре за каждым гостем закрепляется оговоренное место в автобусе, строго по очерёдности предоплаты. После подтверждения заказа (именно в сообщении), рекомендуем вносить предоплату. Предоплата 100%, допустимо, если предоплата будет внесена полностью посредством агреггатора.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- П. Волжский
- Христорождественская церковь
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автобус
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: ЦАВ, Самара, Авроры 209
Завершение: Самара, Авроры 209
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
27 авг 2025
Входит в следующие категории Самары
