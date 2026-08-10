Погрузитесь в мир природы и истории Самарской Луки. Узнайте о редких растениях и животных, посетите музеи и живописные места. Идеально для всей семьи
Маршрут для тех, кто хочет расширить границы представлений о природе и истории Самарской Луки. Вы полюбуетесь пейзажами заповедника, услышите истории о Волжской вольнице и казаках-разбойниках.
Посетите Музей природы Жигулёвского заповедника, подниметесь читать дальшеуменьшить
на гору Стрельную, побываете в селе Ширяево и увидите Ширяевские штольни. В интерактивном формате экскурсии будут показаны архивные фотографии и древние артефакты. Маршрут доступен для всех возрастов и уровней физической подготовки. Экскурсия проходит на автомобиле Лада Калина Кросс с возможностью использования вашего транспорта
Лучшее время для экскурсии «Карта сокровищ Самарской Луки - для всей семьи» - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа радует разнообразием красок. В апреле и ноябре также можно насладиться маршрутом, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливую погоду. В зимние месяцы, с декабря по март, маршрут может быть менее доступен из-за погодных условий, но при желании и соответствующей подготовке можно организовать поездку, наслаждаясь зимними пейзажами.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Музей природы Жигулёвского заповедника
Гора Стрельная
Музей Репина
Смотровая площадка на Поповой горе
Ширяевские штольни
Родник Винный ключ
Описание экскурсии
Наш маршрут: гора Отважная — с. Бахилова поляна — Музей Жигулёвского заповедника — гора Стрельная (с мая по ноябрь) — с. Ширяево — Музей Репина — Смотровая площадка на Поповой горе — Ширяевские штольни
Детали маршрута
В музее природы вы узнаете, почему Самарскую Луку называют «Ноевым ковчегом» для растений и животных. Мы окунёмся в «дозаповедную» историю исследований и научных изысканий. В музее собрана большая коллекция горных пород, минералов и окаменелостей. Также вы поразглядываете планшеты с редкими видами насекомых и коллекцию птичьих гнёзд. Музей интерактивный — всё можно трогать руками!
Вы познакомитесь с уникальным рельефом каменистых степей Жигулей. Увидите панораму Жигулёвских гор и Волги с островами, плотину Жигулёвской ГЭС и населённые пункты по берегам.
Поднимемся на самую прекрасную вершину Жигулевских гор — Стрельную. Большую часть пути на высоту 351 м преодолеем на автомобиле. Гуляя по оборудованной эко-тропе, вы узнаете об уникальном растительном мире и обитателях этих мест, легендах и преданиях, о том что скрывается в недрах горы. Маршрут доступен с мая по ноябрь, в холодное время года замена на гору Отважную или Могутову — подъём исходя из погодных условий.
Побываем в одном из самых красивых сёл — Ширяево. Вы узнаете о штольнях, в которых более 100 лет назад добывали жигулёвский известняк, а теперь — зимуют летучие мыши.
Вы откроете для себя источник вдохновения, который черпали в этих местах художники И. Репин, К. Айвазовский, поэт и друг С. Есенина — А. Ширяевец.
Особенности формата
В нашем путешествии мы будем изучать настоящую карту сокровищ, созданную по легендам фольклора Самарской Луки. Расскажу вам исторические факты о Волжской вольнице, местных казаках-разбойниках, средневековом государстве — Волжской Булгарии, граница которой проходила по Самарской Луке. А ещё покажу архивные фотографии и древние артефакты.
Кому подойдёт эта экскурсия
Маршрут доступен для всех возрастов и уровней физической подготовки. Необходимо одеться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моём автомобиле Lada Kalina Cross. Стаж вождения — более 20 лет. Также можем поехать на вашем авто или арендовать транспорт большей вместимости или лучшей комфортности — детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы
Входные билеты в музей (по желанию) — от 200 ₽/взрослый
Пропуск на туристические маршруты заповедника — 400 ₽/чел.
Вход в национальный парк — 300 ₽/взрослый
Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)
На билеты действуют скидки для льготных категорий граждан при предъявлении соответствующего документа.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Самаре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 462 туристов
Добро пожаловать в Самарскую область! Меня зовут Ольга, я дизайнер, организатор мероприятий и профессиональный экскурсовод. Родилась в Тольятти, но с Самарой связана крепкой любовью. Сначала я показывала город только своим читать дальшеуменьшить
друзьям и знакомым. А в 2018 году получила образование экскурсовода на курсе у известного самарского историка. Теперь проведение экскурсий — это моя профессия. Я творческий, активный, спортивный, компанейский, дружелюбный человек и интересный собеседник с чувством такта. Являюсь послом гостеприимства по Самарской области и представителем известного общероссийского конкурса. Гарантирую вам самый теплый прием на самарской земле. Люблю и хорошо знаю родные места и очень хочу поделиться этой любовью с вами. Обещаю погрузить вас в местный колорит, наполнить позитивными эмоциями и сделать все, чтобы Самарская область осталась в вашем сердце надолго!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
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2
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1
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Плясунов
Огромное спасибо Ольге за замечательную экскурсию «Карта сокровищ Самарской луки»! Это был очень насыщенный, красивый и при этом комфортный день. Виды перед нами открывались просто потрясающие — Самарская Лука впечатляет с читать дальшеуменьшить
первых минут. Ольга рассказывает очень интересно, с любовью к этим местам и большим знанием дела. Сразу чувствуется, что она опытный экскурсовод: маршрут продуман, всё организовано спокойно и без суеты. Отдельно хочется отметить, что с Ольгой нас везде пропускали без очередей, а на автомобиле мы с комфортом поднимались на все точки маршрута — это огромный плюс, особенно когда хочется увидеть максимум и не устать раньше времени. Ещё одно приятное преимущество — Ольга раньше работала в творческой сфере, у неё прекрасный вкус и чувство кадра. Она отлично фотографирует, поэтому у нас остались не только впечатления, но и красивые снимки на память. Время пролетело совершенно незаметно. Мы успели насладиться видами, узнать много интересного и даже перекусить местной рыбкой в селе Ширяево — очень атмосферно и вкусно. Спасибо большое за этот день! Ольгу и экскурсию от души рекомендуем.
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Л
Лилия
Впечатления зашкаливают! Полный восторг от увиденного! Экскурсия прошла легко, непринуждённо, с учетом всех наших пожеланий. Ещё до встречи Ольга порекомендовала, как лучше и логичнее выстроить маршрут, чтобы посмотреть большее количество читать дальшеуменьшить
мест. Продумано всё! Мы посетили несколько живописных смотровых площадок национального парка и заповедника Жигулёвский, музей заповедника, штольню, музейный комплекс в с. Ширяево - дом И. Е. Репина, дом А. Ширяевца и купеческий дом. А какие пироги пекут "У Тонечки"!!! С огромной благодарностью и теплотой будем вспоминать время проведённое на Самарской Луке. В одной экскурсии совместить историю, биологию, литературу, этнографию, и главное, любовь к родному краю - это талант гида!
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Леонид
Привет из Санкт-Петербурга. Летом, отдыхая в Самаре, совершили замечательную поездку с гидом Ольгой на ее автомобиле, из Тольятти до села Ширяево на Самарскую Луку. До Тольятти из Самары доехали на читать дальшеуменьшить
"Ласточке". Работу Ольги оцениваем на 5++. Замечательный, знающий экскурсовод, владеющий огромным знанием предмета, влюбленную в свой край. На протяжении всего пути слушали интересный материал о крае, его истории, былины. Мы много путешествуем по стране и требовательны к таким экскурсиям. Мы в восторге от того, что такие экскурсоводы могут своей работой привить любовь к красотам нашей страны. Всем, кто хочет полюбоваться этой красотой, получить море эмоций от созданной Ольгой программы, рекомендуем воспользоваться этой экскурсией. Не пожалеете. Еще раз спасибо Оля!!!
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Ольга
Экскурсия с Ольгой однозначно превзошла наши ожидания!:-) Началось с того, что она сумела найти минивен, чтобы в него влезла вся наша группа (а это 5 человек)! Ольга чётко объяснила, как нам добраться читать дальшеуменьшить
до места встречи с ней и как нам её там найти. Рассказ гида был отличный. Ольга показала нам, что находится в теме всех вопросов о самарской области, даже тех, которые выходили за рамки экскурсии! Это дорогого стоит! Также отмечу, что Ольга отличный водитель. И сделала всё, чтобы мы не опоздали на обратную электричку от Жигулёвска до Самары. Ольга даже подготовила для нас специальные фонарики, чтобы можно было спокойно ходить в штольнях. Показала отличные виды для фотосъёмки. Да даже прочитала стихи! Мы все, а группа состоялась из человек разных возрастов - от студентов до пожилых, остались очень довольны:-) Однозначно рекомендую Ольгу и эту экскурсию!:-)
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Дарья
Потрясающая экскурсия! Благодарю Ольгу за чудесно проведённый день! Утром на электричке я отправилась по маршруту "Самара - Жигулёвское море", виды Волги по дороге очень живописные! Ольга встретила меня на вокзале, читать дальшеуменьшить
и мы отправились в путешествие. Поднялись на гору Отважную, потом дошли до горы Шишка. Затем доехали до Ширяево, там поднялись на гору Попова, посетили штольни. Обедали в "Кафе у Тонечки", очень вкусные пирожки и обед! Посетили музей Репина: прекрасна воссоздана атмосфера того времени и на стендах представлено много интересной информации. Я искупалась в Волге, как того и пожелала при бронировании индивидуальной экскурсии. Спасибо Ольге, что спланировала это исключение из программы 🤗 На обратном пути нам повезло, и мы застали сброс воды на ГЭС. В электричке по маршруту "Жигулёвское море - Самара" я застала закат — восхитительное зрелище!
+2
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Е
Елена
Экскурсия- восторг! Мы брали индивидуальную экскурсию для меня и сына 16-ти лет. За 8 часов получили невероятные впечатления от прекрасных видов Жигулевских гор, разливов Волги, заповедников, аутентичных деревень и музеев. читать дальшеуменьшить
И главное, все эти впечатления - это прямая заслуга экскурсовода Ольги. Весь маршрут очень грамотно продуман, Ольга очень эрудирована и ее рассказы помогли погрузиться на 100% в историю области и Самарской Луки. Также хочу отметить, что Ольга как опытный педагог нашла подход к 16-летнему подростку и он до сих пор помнит все истории и хочет снова туда вернуться ☺️ Очень благодарны Ольге за лучшую экскурсию!!!
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