Это маршрут для пытливых умов — для тех, кто хочет расширить границы представлений о природе, прикоснуться к заповедному делу и узнать, что здесь так вдохновляло художников и поэтов. Вы полюбуетесь пейзажами заповедника, а также услышите интересные истории о Волжской вольнице, казаках-разбойниках и многом другом. Всё это — в интерактивном формате!

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Описание

Что вас ожидает

Наш маршрут: с. Бахилова поляна — Музей природы Жигулёвского заповедника — с. Ширяево — Музей Репина — Смотровая площадка на Поповой горе — Ширяевские штольни — Родник Винный ключ

Детали маршрута

В музее природы вы узнаете, почему Самарскую Луку называют «Ноевым ковчегом» для растений и животных. Мы окунёмся в «дозаповедную» историю исследований и научных изысканий. В музее собрана большая коллекция горных пород, минералов и окаменелостей. Также вы поразглядываете планшеты с редкими видами насекомых и коллекцию птичьих гнёзд.

вы узнаете, почему Самарскую Луку называют «Ноевым ковчегом» для растений и животных. Мы окунёмся в «дозаповедную» историю исследований и научных изысканий. В музее собрана большая коллекция горных пород, минералов и окаменелостей. Также вы поразглядываете планшеты с редкими видами насекомых и коллекцию птичьих гнёзд. Вы познакомитесь с уникальным рельефом каменистых степей Жигулей. Увидите панораму Жигулёвских гор и Волги с островами, плотину Жигулёвской ГЭС и населённые пункты по берегам.

Увидите панораму Жигулёвских гор и Волги с островами, плотину Жигулёвской ГЭС и населённые пункты по берегам. Побываем в одном из самых красивых сёл — Ширяево. Вы узнаете о штольнях, в которых более 100 лет назад добывали жигулёвский известняк, а теперь — зимуют летучие мыши.

Вы узнаете о штольнях, в которых более 100 лет назад добывали жигулёвский известняк, а теперь — зимуют летучие мыши. Вы откроете для себя источник вдохновения, который черпали в этих местах художники И. Репин, К. Айвазовский, поэт и друг С. Есенина — А. Ширяевец.

Особенности формата

В нашем путешествии мы будем изучать настоящую карту сокровищ, созданную по легендам фольклора Самарской Луки. Расскажу вам исторические факты о Волжской вольнице, местных казаках-разбойниках, средневековом государстве — Волжской Булгарии, граница которой проходила по Самарской Луке. А ещё покажу архивные фотографии и древние артефакты.

Кому подойдёт эта экскурсия

Маршрут доступен для всех возрастов и уровней физической подготовки. Необходимо одеться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моём автомобиле Лада Калина Кросс. Стаж вождения — более 20 лет. Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте.

Дополнительные расходы

Входные билеты в музей (по желанию) — 250 руб. /взрослый

Пропуск на туристические маршруты заповедника и национального парка — 300 руб. /взрослый

Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)

*На билеты действуют скидки для льготных категорий граждан при предъявлении соответствующего документа.