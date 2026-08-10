Сейчас август — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии «Карта сокровищ Самарской Луки - для всей семьи» - с мая по октябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе, а природа радует разнообразием красок. В апреле и ноябре также можно насладиться маршрутом, но стоит учитывать возможные перепады температуры и дождливую погоду. В зимние месяцы, с декабря по март, маршрут может быть менее доступен из-за погодных условий, но при желании и соответствующей подготовке можно организовать поездку, наслаждаясь зимними пейзажами.

Маршрут для тех, кто хочет расширить границы представлений о природе и истории Самарской Луки. Вы полюбуетесь пейзажами заповедника, услышите истории о Волжской вольнице и казаках-разбойниках.Посетите Музей природы Жигулёвского заповедника, подниметесь

на гору Стрельную, побываете в селе Ширяево и увидите Ширяевские штольни. В интерактивном формате экскурсии будут показаны архивные фотографии и древние артефакты. Маршрут доступен для всех возрастов и уровней физической подготовки. Экскурсия проходит на автомобиле Лада Калина Кросс с возможностью использования вашего транспорта

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Наш маршрут: гора Отважная — с. Бахилова поляна — Музей Жигулёвского заповедника — гора Стрельная (с мая по ноябрь) — с. Ширяево — Музей Репина — Смотровая площадка на Поповой горе — Ширяевские штольни

Детали маршрута

В музее природы вы узнаете, почему Самарскую Луку называют «Ноевым ковчегом» для растений и животных. Мы окунёмся в «дозаповедную» историю исследований и научных изысканий. В музее собрана большая коллекция горных пород, минералов и окаменелостей. Также вы поразглядываете планшеты с редкими видами насекомых и коллекцию птичьих гнёзд. Музей интерактивный — всё можно трогать руками!

вы узнаете, почему Самарскую Луку называют «Ноевым ковчегом» для растений и животных. Мы окунёмся в «дозаповедную» историю исследований и научных изысканий. В музее собрана большая коллекция горных пород, минералов и окаменелостей. Также вы поразглядываете планшеты с редкими видами насекомых и коллекцию птичьих гнёзд. Музей интерактивный — всё можно трогать руками! Вы познакомитесь с уникальным рельефом каменистых степей Жигулей. Увидите панораму Жигулёвских гор и Волги с островами, плотину Жигулёвской ГЭС и населённые пункты по берегам.

Увидите панораму Жигулёвских гор и Волги с островами, плотину Жигулёвской ГЭС и населённые пункты по берегам. Поднимемся на самую прекрасную вершину Жигулевских гор — Стрельную . Большую часть пути на высоту 351 м преодолеем на автомобиле. Гуляя по оборудованной эко-тропе, вы узнаете об уникальном растительном мире и обитателях этих мест, легендах и преданиях, о том что скрывается в недрах горы. Маршрут доступен с мая по ноябрь, в холодное время года замена на гору Отважную или Могутову — подъём исходя из погодных условий.

. Большую часть пути на высоту 351 м преодолеем на автомобиле. Гуляя по оборудованной эко-тропе, вы узнаете об уникальном растительном мире и обитателях этих мест, легендах и преданиях, о том что скрывается в недрах горы. Маршрут доступен с мая по ноябрь, в холодное время года замена на гору Отважную или Могутову — подъём исходя из погодных условий. Побываем в одном из самых красивых сёл — Ширяево. Вы узнаете о штольнях, в которых более 100 лет назад добывали жигулёвский известняк, а теперь — зимуют летучие мыши.

Вы узнаете о штольнях, в которых более 100 лет назад добывали жигулёвский известняк, а теперь — зимуют летучие мыши. Вы откроете для себя источник вдохновения, который черпали в этих местах художники И. Репин, К. Айвазовский, поэт и друг С. Есенина — А. Ширяевец.

Особенности формата

В нашем путешествии мы будем изучать настоящую карту сокровищ, созданную по легендам фольклора Самарской Луки. Расскажу вам исторические факты о Волжской вольнице, местных казаках-разбойниках, средневековом государстве — Волжской Булгарии, граница которой проходила по Самарской Луке. А ещё покажу архивные фотографии и древние артефакты.

Кому подойдёт эта экскурсия

Маршрут доступен для всех возрастов и уровней физической подготовки. Необходимо одеться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой.

Организационные детали

Экскурсия проходит на моём автомобиле Lada Kalina Cross. Стаж вождения — более 20 лет. Также можем поехать на вашем авто или арендовать транспорт большей вместимости или лучшей комфортности — детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы

Входные билеты в музей (по желанию) — от 200 ₽/взрослый

Пропуск на туристические маршруты заповедника — 400 ₽/чел.

Вход в национальный парк — 300 ₽/взрослый

Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)