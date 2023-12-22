Исследовать кусочек заповедника, где живописная природа соседствует с памятниками истории и культуры
Вы полюбуетесь пейзажами заповедника, а также услышите интересные истории о Волжской вольнице, казаках-разбойниках и многом другом. Всё это — в интерактивном формате!
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Описание
Что вас ожидает
Наш маршрут: с. Бахилова поляна — Музей природы Жигулёвского заповедника — с. Ширяево — Музей Репина — Смотровая площадка на Поповой горе — Ширяевские штольни — Родник Винный ключ
Детали маршрута
- В музее природы вы узнаете, почему Самарскую Луку называют «Ноевым ковчегом» для растений и животных. Мы окунёмся в «дозаповедную» историю исследований и научных изысканий. В музее собрана большая коллекция горных пород, минералов и окаменелостей. Также вы поразглядываете планшеты с редкими видами насекомых и коллекцию птичьих гнёзд.
- Вы познакомитесь с уникальным рельефом каменистых степей Жигулей. Увидите панораму Жигулёвских гор и Волги с островами, плотину Жигулёвской ГЭС и населённые пункты по берегам.
- Побываем в одном из самых красивых сёл — Ширяево. Вы узнаете о штольнях, в которых более 100 лет назад добывали жигулёвский известняк, а теперь — зимуют летучие мыши.
- Вы откроете для себя источник вдохновения, который черпали в этих местах художники И. Репин, К. Айвазовский, поэт и друг С. Есенина — А. Ширяевец.
Особенности формата
В нашем путешествии мы будем изучать настоящую карту сокровищ, созданную по легендам фольклора Самарской Луки. Расскажу вам исторические факты о Волжской вольнице, местных казаках-разбойниках, средневековом государстве — Волжской Булгарии, граница которой проходила по Самарской Луке. А ещё покажу архивные фотографии и древние артефакты.
Кому подойдёт эта экскурсия
Маршрут доступен для всех возрастов и уровней физической подготовки. Необходимо одеться по погоде и надеть обувь с нескользящей подошвой.
Организационные детали
Экскурсия проходит на моём автомобиле Лада Калина Кросс. Стаж вождения — более 20 лет. Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте.
Дополнительные расходы
- Входные билеты в музей (по желанию) — 250 руб. /взрослый
- Пропуск на туристические маршруты заповедника и национального парка — 300 руб. /взрослый
- Покупка еды в сельских магазинах/питание в кафе (могут быть закрыты зимой, лучше брать перекус с собой)
*На билеты действуют скидки для льготных категорий граждан при предъявлении соответствующего документа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д станции «Жигулёвское море» или в Тольятти
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.