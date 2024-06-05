1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
«А в конце прогулки на память у вас останется моментальная фотография, чтобы запечатлеть день знакомства с настоящей Самарой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с самарским модерном и узнаете, как с городом связаны Алексей Толстой, Рязанов, Чапаев и Ленин»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Аудиогид
1.5 часа
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
«Автобус-кабриолет — современный, комфортный и необычный способ знакомства с Самарой»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
«Вам предстоит увлекательная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям центра Самары»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«На самой уютной площади города — Чапаева — вы познакомитесь с нашим изумительным «пряничным домиком», Драматическим театром»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
3 часа
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Прогуляемся по центру города и отыщем самые красивые купеческие особняки и здания эпохи модерн, а затем полюбуемся Волгой с обзорной площадки»
Расписание: См. календарь
12 июня в 09:00
15 июня в 14:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
«Вокруг него обустроен балкон, который служит обзорной площадкой»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Познакомитесь с тайнами и легендами города»
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина5 июня 2024Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
- ИИрина5 июня 2024Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
- ББабарина4 июня 2024Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
- ООльга3 июня 2024Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
- SSergey3 июня 2024Не занудно и познавательно.
- ДДарья2 июня 2024Спасибо Алексею за интересную подачу информации. Экскурсия была очень познавательной и интересной!
- ССветлана2 июня 2024Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
- ИИнна1 июня 2024Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
- ННадежда31 мая 2024За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
- ААндрей31 мая 2024Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Самары нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Самаре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024