Обзорные и познавательные экскурсии Самары

Найдено 14 экскурсий в категории «Обзорные» в Самаре, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дворики старой Самары
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
«А в конце прогулки на память у вас останется моментальная фотография, чтобы запечатлеть день знакомства с настоящей Самарой»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 400 за всё до 10 чел.
Идеальный микс по-самарски
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
116 отзывов
Популярное предложение
Идеальный микс по-самарски: экскурсия по Самаре
Экскурсия по Самаре: архитектурные шедевры, исторические факты и современные достопримечательности. Погружение в прошлое и настоящее города
«Я раскрою вам все грани Самары купеческой, революционной, космической, поделюсь фактами и легендами и сделаю первое знакомство незабываемым»
14 июня в 13:00
15 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Самара
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
251 отзыв
Знакомьтесь, Самара: путешествие по историческим местам
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Познакомитесь с самарским модерном и узнаете, как с городом связаны Алексей Толстой, Рязанов, Чапаев и Ленин»
11 июня в 08:00
13 июня в 17:00
3 500 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Самару
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Добро пожаловать в Самару
Познакомиться с красивым волжским городом на экскурсии по главным достопримечательностям центра
Начало: Речной вокзал
10 июня в 13:00
1 июля в 08:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Самаре
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
249 отзывов
Популярное предложение
Автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Самаре с посещением старого города, Жигулевского комбината, набережной и других знаковых мест
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
207 отзывов
Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
Самобытные дворики, древние храмы, Жигулевский завод и подземный бункер
Начало: Пересечение ул. Куйбышева и ул. Ленинградской
1 июля в 09:00
2 июля в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Самара - жемчужина Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
134 отзыва
Самара - жемчужина Поволжья
Очароваться историей, красотой и колоритом древнего поволжского города на обзорной экскурсии
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
19 июня в 08:00
1 июля в 08:00
6 000 за всё до 4 чел.
На автобусе-кабриолете по Самаре
🚌 На автобусе
🏎 На кабриолете
Аудиогид
1.5 часа
67 отзывов
На автобусе-кабриолете по Самаре: аудиогид и панорамные виды
Автобус-кабриолет - современный способ знакомства с Самарой. За 1,5 часа вы увидите исторический центр города и его главные достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
«Автобус-кабриолет — современный, комфортный и необычный способ знакомства с Самарой»
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
700 за человека
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Самара: от города-крепости до города Куйбышева
Познакомиться с главными достопримечательностями старинного города на Волге
Начало: На улице Вилоновской
«Вам предстоит увлекательная обзорная экскурсия по основным достопримечательностям центра Самары»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Вечерняя экскурсия «Ах, Самара-городок»
Вечерняя экскурсия по Самаре подарит вам незабываемые впечатления от прогулки по старинным улочкам, площадям и набережной. Узнайте больше о жизни города
Начало: В любой точке города
«На самой уютной площади города — Чапаева — вы познакомитесь с нашим изумительным «пряничным домиком», Драматическим театром»
12 июня в 17:00
16 июня в 17:00
5 200 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Популярное предложение
Обзорная пешеходная экскурсия по Самаре: погружение в историю
Приглашаем на увлекательную прогулку по живописным уголкам Самары, где каждый камень рассказывает свою историю
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Истории старой Самары
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
57 отзывов
Истории старой Самары: погружение в атмосферу XIX-начала XX века
Познакомьтесь с уникальной архитектурой и историей Самары, прогуливаясь по её старинным улицам и площадям
Начало: Площадь Революции, у памятника Ленину
«Прогуляемся по центру города и отыщем самые красивые купеческие особняки и здания эпохи модерн, а затем полюбуемся Волгой с обзорной площадки»
Расписание: См. календарь
12 июня в 09:00
15 июня в 14:00
1 400 за человека
Экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала на транспорте туристов
🚉 На поезде
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Уникальная экскурсия по Самаре и смотровая площадка ж/д вокзала
Погрузитесь в историю и культуру Самары, посетив её знаковые места и взойдя на смотровую площадку железнодорожного вокзала
Начало: По согласованию с гидом
«Вокруг него обустроен балкон, который служит обзорной площадкой»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Самара. Путешествие во времени
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
Самара. Путешествие во времени
Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
Начало: На площади Революции
«Познакомитесь с тайнами и легендами города»
12 июня в 09:00
20 июня в 17:00
1 400 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Не пожалели. Получили представление о достопримечательностях Самары.
  • И
    Ирина
    5 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Были на экскурсии с аудиогидом, впечатления остались хорошие, немного не совпадает рассказ с достопримечательностями, как-будто заранее говорят, может так задумано.
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    Благодаря экскурсии узнали про новую геолокацию культурно-выставочный центр "Радуга", советую его посетить, атмосферно и много всякого интересного можно приобрести. Водитель и сопровождающий менеджер были доброжелательны, атмосфера уюта и заботы. Спасибо!

  • Б
    Бабарина
    4 июня 2024
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Прекрасное знакомство с городом! Такие обзорные экскурсии необходимы для того чтобы иметь общее представление о городе и наметить пешеходный маршрут
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    для прогулок! Комфортный автобус, открытого типа, предоставлена возможность выбрать язык для прослушивания экскурсионного материала, регулировать громкость! Всё очень понравилось, спасибо большое!

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Времена и эпохи Самары - обзорная прогулка
    Замечательно провели время в Самаре. Экскурсовод Любовь живая, энергичная, экскурсия прошла легко и интересно! Ответила на все вопросы, рассказала где нам лучше провести свободное время. Спасибо большое! Рекомендую!
  • S
    Sergey
    3 июня 2024
    Дворики старой Самары
    Не занудно и познавательно.
  • Д
    Дарья
    2 июня 2024
    Дворики старой Самары
    Спасибо Алексею за интересную подачу информации. Экскурсия была очень познавательной и интересной!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Самара: от города-крепости до города Куйбышева
    Экскурсия просто потрясающая! Маршрут, повествование, интересная информация- все очень интересно! Отдельное спасибо экскурсоводу Алёне!
  • И
    Инна
    1 июня 2024
    Знакомьтесь, Самара
    Приехали в Самару и оказались в плену замечательного экскурсовода Натали. Правильные акценты расставлены на локации города и мы очарованы улицами, домами, людьми… Рекомендуем гида для знакомства с историей города и современностью.
  • Н
    Надежда
    31 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Самаре
    За 2,5 часа Вы получаете информацию об основных достопримечательностях города. Экскурсия была проведена на авто, поэтому можно охватить большие расстояния, что подойдет семьям с детьми и пожилым людям. Информация доведена очень интересно
  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Самару
    Компактная занимательная экскурсия по ключевым местам Самары от гида Татьяны: рассказ Татьяны полон историями из прошлого и настоящего, Татьяна -большой
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    профессионал своего дела, милая внимательная экскурсовод с глубокими знаниями материала и большой любовью к Самаре. С ней было тепло и уютно, спасибо Татьяне! Самара- ты прекрасна!

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Самаре в июне 2024
Сейчас в Самаре в категории "Обзорные" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 700 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 1210 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Изучение достопримечательностей города Самары нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Самаре много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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