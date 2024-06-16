Приготовьтесь к насыщенной поездке по одному из самых красивых маршрутов Самарской Луки. Вы увидите знаменую Жигулёвскую ГЭС, Куйбышевское водохранилище и несколько вершин Жигулёвских гор. Услышите легенды о сокровищах Стеньки Разина. Посетите дом-музей Репина. А также прогуляетесь по экотропе к роднику с чистой водой.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы проедем по живописной трассе Самара — Тольятти. По пути вы узнаете об истории основания Тольятти и становлении его в качестве промышленного гиганта. А также услышите о главном символе края — Жигулёвской ГЭС.
- В селе Моркваши поднимемся на вершину Могутовой горы (266 м), полюбуемся видами на ГЭС и Куйбышевское водохранилище.
- Далее путь пройдёт по другому берегу Волги вдоль Жигулёвских гор — этот отрезок считается самой красивой трассой Самарской области.
- Вспомним легенды, связанные со временами «Волжской вольницы», именем Степана Разина и его сокровищами.
- В селе Ширяево вы посетите дом-музей Репина и оцените панорамы села с обзорной площадки Поповой горы.
- Мы покажем, где расположены ширяевские штольни, расскажем о старых каменоломнях и добыче известняка в этих скалах.
- Кроме того, мы прогуляемся по оборудованной экотропе, ведущей к заповедному урочищу Каменная чаша в Солнечной поляне. Это место слияния Каменного оврага и оврага Колоды, склоны которых покрыты лиственными лесами и реликтовыми сосновыми борами. Здесь, на высоте 150 м, из-под известняковых плит выбивается родник с чистой студёной водой, которую вы сможете набрать.
Организационные детали
- Поездка проходит на Renault Kaptur или Hyundai Solaris. Мы встретим вас в любой точке Самары и после экскурсии отвезём обратно.
- Дополнительные расходы: билеты в дом-музей Репина — 250 руб. с чел.; посещение Жигулёвского заповедника — 100 руб. с чел.; обед в одном из кафе по пути.
- Маршрут можно скорректировать по вашему желанию.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Самаре
Провели экскурсии для 26 туристов
Меня зовут Юлия, я более 10 лет занимаюсь созданием маршрутов и организацией путешествий по всей России. Мы с командой единомышленников проехали всю Самарскую Луку на велосипедах и знаем каждую тропинку. ПриглашаюЗадать вопрос
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