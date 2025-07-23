Аудиогид
В трендеНа автобусе-кабриолете по Самаре
Прокатитесь на автобусе-кабриолете по Самаре и насладитесь панорамными видами. Узнайте историю города с аудиогидом и посетите ключевые достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Групповая
Экскурсия в замок Гарибальди
Откройте для себя единственный в Самаре замок в готическом стиле. Погрузитесь в атмосферу средневековья и насладитесь видами Жигулевского моря
Расписание: По договорённости
Сегодня в 10:00
30 июл в 10:00
3150 ₽ за человека
Групповая
Большое православное путешествие
Уникальное приключение по святыням Самарской Луки, где каждый храм подарит частичку тепла и вдохновения. Подходит для всей семьи
Начало: ЦАВ, Самара, Авроры 209
16 авг в 07:30
17 авг в 07:30
3500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей23 июля 2025Получили массу впечатлений о городе и его достопримечательностей, весь материал был доведён подробно. Один минус-шел дождь и окна кабриолета были завершены пленкой. Но это вина не организаторов а небесной канцелярии. Рекомендую.
- ООльга23 июля 2025Вцелом, идея отличная. Автобус очень красивый, комфортный. На борту выдаются пледы и наушники, ты едешь и слушаешь историю про прекрасный город. Водитель очень вежливый и позитивный. Всем рекомендую данную, особенно если вы с детьми))).
- ММорева21 июля 2025Нам повезло и с погодой и с экскурсоводом, прекрасная поездка очень красивые месте,. Есть пожелание к организатором экскурсии… … совсем
- ТТатьяна19 июля 2025Очень удобно, что есть такой маршрут по Самаре. Нам повезло и с погодой, и с дорогами без пробок. Все увидели, все услышали - спасибо организаторам.
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На автобусе»
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