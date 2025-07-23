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Экскурсии на автобусе в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Самаре, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
На автобусе-кабриолете по Самаре
На автобусе
На кабриолете
1 час
136 отзывов
Аудиогид
В тренде
На автобусе-кабриолете по Самаре
Прокатитесь на автобусе-кабриолете по Самаре и насладитесь панорамными видами. Узнайте историю города с аудиогидом и посетите ключевые достопримечательности
Начало: У Речного вокзала
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
900 ₽ за человека
Экскурсия в замок Гарибальди
На автобусе
6 часов
280 отзывов
Групповая
Экскурсия в замок Гарибальди
Откройте для себя единственный в Самаре замок в готическом стиле. Погрузитесь в атмосферу средневековья и насладитесь видами Жигулевского моря
Расписание: По договорённости
Сегодня в 10:00
30 июл в 10:00
3150 ₽ за человека
Большое православное путешествие на Самарскую Луку
На автобусе
12 часов
Групповая
Большое православное путешествие
Уникальное приключение по святыням Самарской Луки, где каждый храм подарит частичку тепла и вдохновения. Подходит для всей семьи
Начало: ЦАВ, Самара, Авроры 209
16 авг в 07:30
17 авг в 07:30
3500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    23 июля 2025
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Получили массу впечатлений о городе и его достопримечательностей, весь материал был доведён подробно. Один минус-шел дождь и окна кабриолета были завершены пленкой. Но это вина не организаторов а небесной канцелярии. Рекомендую.
  • О
    Ольга
    23 июля 2025
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Вцелом, идея отличная. Автобус очень красивый, комфортный. На борту выдаются пледы и наушники, ты едешь и слушаешь историю про прекрасный город. Водитель очень вежливый и позитивный. Всем рекомендую данную, особенно если вы с детьми))).
  • М
    Морева
    21 июля 2025
    Экскурсия в замок Гарибальди
    Нам повезло и с погодой и с экскурсоводом, прекрасная поездка очень красивые месте,. Есть пожелание к организатором экскурсии… … совсем
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    мало времени мы были на территории храма, если бы отправлялись в 9.45 хотя-бы и эти 15 мин нам дали в храме, нороду много и записки хочется написать и в трапезную сходить, очень вкусные пирожки у сестёр можно было бы и с собой взять, но времени не хватило… … жаль. А так всем рекомендую и природная кросота и архитектурная

  • Т
    Татьяна
    19 июля 2025
    На автобусе-кабриолете по Самаре
    Очень удобно, что есть такой маршрут по Самаре. Нам повезло и с погодой, и с дорогами без пробок. Все увидели, все услышали - спасибо организаторам.
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Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В июле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На автобусе-кабриолете по Самаре
  2. Экскурсия в замок Гарибальди
  3. Большое православное путешествие на Самарскую Луку
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Куйбышева
  2. Самое главное
  3. Площадь Чапаева
  4. Самарская набережная
  5. Площадь Славы
  6. Набережная
  7. Сквер Пушкина
  8. Жигулевский пивзавод
  9. Особняк Курлиных
  10. Царев Курган
Сколько стоит экскурсия по Самаре в июле 2025
Сейчас в Самаре в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 3500. Туристы уже оставили гидам 416 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Самаре на 2025 год на автобусе, 416 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь