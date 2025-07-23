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мало времени мы были на территории храма, если бы отправлялись в 9.45 хотя-бы и эти 15 мин нам дали в храме, нороду много и записки хочется написать и в трапезную сходить, очень вкусные пирожки у сестёр можно было бы и с собой взять, но времени не хватило… … жаль. А так всем рекомендую и природная кросота и архитектурная