Однодневные – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Самаре, цены от 10 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
На машине
43 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
19 авг в 18:30
20 авг в 08:30
15 000 за всё до 3 чел.
Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
Путешествие к замку Гарибальди включает остановки на вертолётной площадке и у храма без гвоздей. Прогулка среди статуй и фонтанов, увлекательные рассказы о крае
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
10 500 за всё до 6 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Прикоснуться к истории и тайнам одного из самых необычных строений Самарской области
Начало: На остановке Барбошина поляна
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
18 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 августа 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Мы действительно влюбились. И в красоты Самарской Луки, и в Ольгу как гида. Очень понятно, доходчиво, познавательно и подробно нам рассказали об этом заповеднике. И такая приятная атмосфера на экскурсии, что очень немаловажно
  • Е
    Екатерина
    31 июля 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво! Ольга - замечательный рассказчик, - хочется слушать и слушать. Особенно интересно было послушать
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    фольклорные сказки и предания. Хочу отметить, что маршрут подойдёт абсолютно всем, так как до всех красот вас довезут. Ну а часы в пути пролетят незаметно, благодаря очень интересной рассказчице! Обратно обязательно поезжайте на теплоходике, так как пейзажи невероятные! Однозначно рекомендую эту экскурсию!

    Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво!
  • Е
    Елена
    30 июля 2024
    Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
    Отличная экскурсия с замечательным гидом Ольгой, рекомендуем! Для тех, кто не может далеко и быстро ходить рекомендуем вдвойне!
  • Е
    Евгения
    29 июля 2024
    Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей. Трансферт - выше всяких похвал. Интересовался всё ли удобно (кондиционер, положение сидений). Всем рекомендую!
    Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Однодневные»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самарская Лука: влюбиться в волжские панорамы
  2. Из Самары - к сказочному замку Гарибальди
  3. Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Сквер Пушкина
  7. Площадь Чапаева
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Иверский монастырь
Сколько стоит экскурсия по Самаре в августе 2024
Сейчас в Самаре в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 10 500 до 18 000. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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