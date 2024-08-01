8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: путешествие по волжским панорамам и истории
Погрузитесь в мир величественных пейзажей и завораживающих историй Самарской Луки. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
19 авг в 18:30
20 авг в 08:30
15 000₽ за всё до 3 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборИз Самары - к сказочному замку Гарибальди
Путешествие к замку Гарибальди включает остановки на вертолётной площадке и у храма без гвоздей. Прогулка среди статуй и фонтанов, увлекательные рассказы о крае
9 авг в 09:00
12 авг в 09:00
10 500₽ за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в Средневековье: замок Гарибальди
Прикоснуться к истории и тайнам одного из самых необычных строений Самарской области
Начало: На остановке Барбошина поляна
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
18 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 августа 2024Мы действительно влюбились. И в красоты Самарской Луки, и в Ольгу как гида. Очень понятно, доходчиво, познавательно и подробно нам рассказали об этом заповеднике. И такая приятная атмосфера на экскурсии, что очень немаловажно
- ЕЕкатерина31 июля 2024Чудесная экскурсия! Не ожидали, что будет ТАК красиво! Ольга - замечательный рассказчик, - хочется слушать и слушать. Особенно интересно было послушать
- ЕЕлена30 июля 2024Отличная экскурсия с замечательным гидом Ольгой, рекомендуем! Для тех, кто не может далеко и быстро ходить рекомендуем вдвойне!
- ЕЕвгения29 июля 2024Спасибо за очень интересную экскурсию. Роман любит свое дело. Организовал квест и для детей. Трансферт - выше всяких похвал. Интересовался всё ли удобно (кондиционер, положение сидений). Всем рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Однодневные»
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