Индивидуальная
до 3 чел.
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
Большое православное путешествие на Самарскую Луку
Начало: ЦАВ, Самара, Авроры 209
18 окт в 07:30
1 ноя в 07:30
3500 ₽ за человека
Водная прогулка
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
Начало: Самара, по договоренности
Расписание: По договоренности
44 000 ₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита17 июля 2025Большое спасибо нашему гиду Ольге и водителю Сергею за увлекательную и четко организованную экскурсию! Было душевно и познавательно!
- ММария25 июня 2025В ходе экскурсии из Тольятти посмотрели достопримечательности Самарской луки,Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь,Ширяево. Гид Ольга исторические и научно-биологические факты украшала яркими легандами и сказками о Волге и о народностях,населяющих Самарскую область. Очень интересно,познавательно и обстоятельно. Рекомендую!
- ННадежда20 апреля 2025Большое спасибо гиду Ольге и водителю Андрею за замечательную экскурсию! Очень здорово, что она началась с показа Ольгой маршрута на
- ТТатьяна19 апреля 2025Были на экскурсии в середине апреля. Остались самые прекрасные и яркие впечатления. Увидели столько живописных мест, растение из Красной книги.
- ТТатьяна9 апреля 2025Со смотровых площадок открываются прекрасные виды, Ольга рассказала много интересного и про историю края, и о людях, населяющих его. Экскурсия
- ООльга7 апреля 2025Это была одна из лучших моих экскурсий. Ольга очень знающий и интересный экскурсовод. Ее рассказ был такой познавательный и интересный,
- ВВероника24 июля 2024Спасибо большое экскурсоводу Ольге и водителю Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. За несколько часов мы увидели и узнали
- ЛЛюдмила3 мая 2024Замечательная экскурсия, потрясающие виды, захватывающие дух, великолепная экскурсовод Ольга с огромным багажем знаний по истории, биологии самарского края. Ольга 100℅ на своём месте!!! Спасибо огромное за интереснейшую поездку!
- ННина3 мая 2024Эта экскурсия для тех кто любит природу и интересуется географией. Во время поездки увидели очень красивые виды на Волгу, Куйбышевское
- ННаталия21 октября 2023Это была потрясающая экскурсия. Большой объем очень интересной информации, Ольга настоящий профессионал своего дела. Было очень приятно общаться с такими сердечными людьми.
Это мой первый приезд в Самару. Ольга вдохновила на то, чтобы приезжать ещё и ещё. Большая благодарность 🙏🧡
- ДДмитрий11 октября 2023Ольга - экскурсовод с большим стажем. Рассказывает очень интересно и увлекательно, время на экскурсии пролитело незаметно.
- GGalina_210 октября 2023Красота увиденного и профессионализм Ольги сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую на 100%.
- ГГалина10 октября 2023Красота увиденного и профессионализм Ольги сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую на 100%.
- ННаталья9 сентября 2023Спасибо большое экскурсоводу Ольге за ее замечательный и познавательный рассказ об истории Самарского края, энтузиазм и прекрасное отношение к гостям)))) И Роману за радушие и терпение)))
- ВВладимир13 августа 2023Было очень жарко. Остальное всё хорошо.
- ААлиса5 августа 2023Много смотровых площадок, вид сверху на дамбу и ГЭС, деревня Ширяево и домик Репина (и вкусные пирожки с вишней во время фестиваля), штольня
- ААлександр2 июня 2023Экскурсия в национальный парк прошла великолепно! Благодаря Ольге и Наталии мы получили обширную информацию о близлежайших городах и поселках, что
