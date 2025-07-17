Мои заказы

Национальный парк Самарская Лука – экскурсии в Самаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальный парк Самарская Лука» в Самаре, цены от 3500 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
8 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 17:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Большое православное путешествие на Самарскую Луку
На автобусе
12 часов
1 отзыв
Групповая
Начало: ЦАВ, Самара, Авроры 209
18 окт в 07:30
1 ноя в 07:30
3500 ₽ за человека
Трофейная рыбалка с гидом в Самарской области
10 часов
Водная прогулка
Начало: Самара, по договоренности
Расписание: По договоренности
44 000 ₽ за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    17 июля 2025
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Большое спасибо нашему гиду Ольге и водителю Сергею за увлекательную и четко организованную экскурсию! Было душевно и познавательно!
  • М
    Мария
    25 июня 2025
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    В ходе экскурсии из Тольятти посмотрели достопримечательности Самарской луки,Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь,Ширяево. Гид Ольга исторические и научно-биологические факты украшала яркими легандами и сказками о Волге и о народностях,населяющих Самарскую область. Очень интересно,познавательно и обстоятельно. Рекомендую!
  • Н
    Надежда
    20 апреля 2025
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Большое спасибо гиду Ольге и водителю Андрею за замечательную экскурсию! Очень здорово, что она началась с показа Ольгой маршрута на
    читать дальше

    карте и краткой истории возникновения и развития г. Самара и области. Сев в машину мы уже имели представление о предстоящей экскурсии. Обладание Ольгой широкими знаниями в области биологии, географии сделало экскурсию особенно интересной и познавательной. Рекомендуем данную экскурсию! Особенно с гидом Ольгой

  • Т
    Татьяна
    19 апреля 2025
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Были на экскурсии в середине апреля. Остались самые прекрасные и яркие впечатления. Увидели столько живописных мест, растение из Красной книги.
    читать дальше

    Ольга- замечательный экскурсовод. За 8 часов получили невероятные впечатления, окунулись в историю края. Рассказ гида был отличный. Организационные моменты: все четко и пунктуально. Огромное спасибо за прекрасный день! Рекомендую эту экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2025
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Со смотровых площадок открываются прекрасные виды, Ольга рассказала много интересного и про историю края, и о людях, населяющих его. Экскурсия
    читать дальше

    понравилась. Надышались чистым воздухом с запахом чабреца, насмотрелись красоты природной и отдельное величественное и потрясающее впечатление от штольни с каменными сводами! Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    7 апреля 2025
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Это была одна из лучших моих экскурсий. Ольга очень знающий и интересный экскурсовод. Ее рассказ был такой познавательный и интересный,
    читать дальше

    что не влюбиться в Самару и окрестности просто невозможно)). Благодарю вас от всей души! Организация на высоком уровне, все четко и вовремя. Все пожелания заказчика учитываются.

  • В
    Вероника
    24 июля 2024
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Спасибо большое экскурсоводу Ольге и водителю Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. За несколько часов мы увидели и узнали
    читать дальше

    столько нового, чего бы никогда не увидели своим ходом. Много интересных исторических, географических и природных фактов о Самаре, Самарской Луке, Волге, Жигулевских горах. А еще разнообразные легенды, мифы и сказки Самарского края. Ольга - очень разносторонний и эрудированный человек, нам очень повезло с ней познакомиться и провести вместе этот насыщенный впечатлениями день.

  • Л
    Людмила
    3 мая 2024
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Замечательная экскурсия, потрясающие виды, захватывающие дух, великолепная экскурсовод Ольга с огромным багажем знаний по истории, биологии самарского края. Ольга 100℅ на своём месте!!! Спасибо огромное за интереснейшую поездку!
  • Н
    Нина
    3 мая 2024
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Эта экскурсия для тех кто любит природу и интересуется географией. Во время поездки увидели очень красивые виды на Волгу, Куйбышевское
    читать дальше

    водохранилище, село Ширяево. Ольга очень интересно рассказывала о Самарской Луке. Это человек, который не только родился в этом крае, но очень любит и превосходно знает его.

  • Н
    Наталия
    21 октября 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Это была потрясающая экскурсия. Большой объем очень интересной информации, Ольга настоящий профессионал своего дела. Было очень приятно общаться с такими сердечными людьми.
    Это мой первый приезд в Самару. Ольга вдохновила на то, чтобы приезжать ещё и ещё. Большая благодарность 🙏🧡
  • Д
    Дмитрий
    11 октября 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Ольга - экскурсовод с большим стажем. Рассказывает очень интересно и увлекательно, время на экскурсии пролитело незаметно.
  • G
    Galina_2
    10 октября 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Красота увиденного и профессионализм Ольги сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую на 100%.
  • Г
    Галина
    10 октября 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Красота увиденного и профессионализм Ольги сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую на 100%.
  • Н
    Наталья
    9 сентября 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Спасибо большое экскурсоводу Ольге за ее замечательный и познавательный рассказ об истории Самарского края, энтузиазм и прекрасное отношение к гостям)))) И Роману за радушие и терпение)))
  • В
    Владимир
    13 августа 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Было очень жарко. Остальное всё хорошо.
  • А
    Алиса
    5 августа 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Много смотровых площадок, вид сверху на дамбу и ГЭС, деревня Ширяево и домик Репина (и вкусные пирожки с вишней во время фестиваля), штольня
  • А
    Александр
    2 июня 2023
    Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир
    Экскурсия в национальный парк прошла великолепно! Благодаря Ольге и Наталии мы получили обширную информацию о близлежайших городах и поселках, что
    читать дальше

    мы проезжали. В самом парке великолепная природа и ландшафтные виды. Ольга рассказала об исторических событиях и известных людях, что были в этих местах. Так же мы посетили Сокские штольни.

