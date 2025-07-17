М Маргарита Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Большое спасибо нашему гиду Ольге и водителю Сергею за увлекательную и четко организованную экскурсию! Было душевно и познавательно!

М Мария Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир В ходе экскурсии из Тольятти посмотрели достопримечательности Самарской луки,Свято-Богородичный Казанский мужской монастырь,Ширяево. Гид Ольга исторические и научно-биологические факты украшала яркими легандами и сказками о Волге и о народностях,населяющих Самарскую область. Очень интересно,познавательно и обстоятельно. Рекомендую!

Н Надежда Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше карте и краткой истории возникновения и развития г. Самара и области. Сев в машину мы уже имели представление о предстоящей экскурсии. Обладание Ольгой широкими знаниями в области биологии, географии сделало экскурсию особенно интересной и познавательной. Рекомендуем данную экскурсию! Особенно с гидом Ольгой Большое спасибо гиду Ольге и водителю Андрею за замечательную экскурсию! Очень здорово, что она началась с показа Ольгой маршрута на

Т Татьяна Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше Ольга- замечательный экскурсовод. За 8 часов получили невероятные впечатления, окунулись в историю края. Рассказ гида был отличный. Организационные моменты: все четко и пунктуально. Огромное спасибо за прекрасный день! Рекомендую эту экскурсию. Были на экскурсии в середине апреля. Остались самые прекрасные и яркие впечатления. Увидели столько живописных мест, растение из Красной книги.

Т Татьяна Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше понравилась. Надышались чистым воздухом с запахом чабреца, насмотрелись красоты природной и отдельное величественное и потрясающее впечатление от штольни с каменными сводами! Рекомендуем. Со смотровых площадок открываются прекрасные виды, Ольга рассказала много интересного и про историю края, и о людях, населяющих его. Экскурсия

О Ольга Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше что не влюбиться в Самару и окрестности просто невозможно)). Благодарю вас от всей души! Организация на высоком уровне, все четко и вовремя. Все пожелания заказчика учитываются. Это была одна из лучших моих экскурсий. Ольга очень знающий и интересный экскурсовод. Ее рассказ был такой познавательный и интересный,

В Вероника Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше столько нового, чего бы никогда не увидели своим ходом. Много интересных исторических, географических и природных фактов о Самаре, Самарской Луке, Волге, Жигулевских горах. А еще разнообразные легенды, мифы и сказки Самарского края. Ольга - очень разносторонний и эрудированный человек, нам очень повезло с ней познакомиться и провести вместе этот насыщенный впечатлениями день. Спасибо большое экскурсоводу Ольге и водителю Наталье за очень интересную и познавательную экскурсию. За несколько часов мы увидели и узнали

Л Людмила Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Замечательная экскурсия, потрясающие виды, захватывающие дух, великолепная экскурсовод Ольга с огромным багажем знаний по истории, биологии самарского края. Ольга 100℅ на своём месте!!! Спасибо огромное за интереснейшую поездку!

Н Нина Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир читать дальше водохранилище, село Ширяево. Ольга очень интересно рассказывала о Самарской Луке. Это человек, который не только родился в этом крае, но очень любит и превосходно знает его. Эта экскурсия для тех кто любит природу и интересуется географией. Во время поездки увидели очень красивые виды на Волгу, Куйбышевское

Н Наталия Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Это была потрясающая экскурсия. Большой объем очень интересной информации, Ольга настоящий профессионал своего дела. Было очень приятно общаться с такими сердечными людьми.

Это мой первый приезд в Самару. Ольга вдохновила на то, чтобы приезжать ещё и ещё. Большая благодарность 🙏🧡

Д Дмитрий Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Ольга - экскурсовод с большим стажем. Рассказывает очень интересно и увлекательно, время на экскурсии пролитело незаметно.

G Galina_2 Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Красота увиденного и профессионализм Ольги сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую на 100%.

Г Галина Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Красота увиденного и профессионализм Ольги сделали эту экскурсию незабываемой. Рекомендую на 100%.

Н Наталья Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Спасибо большое экскурсоводу Ольге за ее замечательный и познавательный рассказ об истории Самарского края, энтузиазм и прекрасное отношение к гостям)))) И Роману за радушие и терпение)))

В Владимир Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Было очень жарко. Остальное всё хорошо.

А Алиса Самарская Лука: смотровые площадки и подземный мир Много смотровых площадок, вид сверху на дамбу и ГЭС, деревня Ширяево и домик Репина (и вкусные пирожки с вишней во время фестиваля), штольня