Почувствовать себя кузнецом — в детстве! Ребята узнают, как работает кузница, как дружить с огнём и раскалённым металлом, а потом сами попробуют ковку и создадут своё изделие. Безопасно, необычно и увлекательно.
Описание мастер-класса
Я расскажу:
- как устроена современная кузница
- какие инструменты будем использовать для ковки
- какие правила безопасности надо соблюдать
А потом дети сделают кованый шедевр под моим руководством — сувенирную подкову, брелок, подвеску, кольцо или заколку.
Организационные детали
- Готовое изделие можно забрать сразу после мастер-класса
- Интересно будет детям от 8 до 18 лет
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, в воскресенье в 10:00
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Платонова
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00, в воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я кузнец с опытом с 2012 года, родился и вырос в Самаре. С детства меня притягивало изящество металла во всех его проявлениях — то, как он гармонично дополняет архитектуру моего
