Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИдеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Свидание с Самарой: погружение в историю и культуру города
Приглашаем на экскурсию по Старой Самаре, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя город с новой стороны
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер в Самаре: уникальная прогулка по парадным и дворам
Откройте для себя скрытые уголки Самары и погрузитесь в атмосферу Петербурга во время этой захватывающей прогулки
Начало: На пересечении улиц Некрасовской и Куйбышева
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Квест
до 8 чел.
Командная квест-прогулка «По улицам Самары»
Погрузитесь в историю Самары через увлекательный квест! Командная игра, исторические загадки и прогулка по центру города ждут вас
Начало: На площади Революции
15 дек в 10:00
22 дек в 10:00
6700 ₽ за всё до 8 чел.
