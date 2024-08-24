О Самаре с любовью

Самара - старинный живописный город на левом берегу Волги. Узнайте, почему её называли "хлебной столицей" и "запасной столицей"
Прогулка по Самаре - это возможность узнать её историю и увидеть главные достопримечательности.

Погуляйте по самой длинной набережной города, полюбуйтесь Волгой с обзорной площадки, узнайте о роли реки в жизни города.

Пройдите по бывшей главной улице Самары, посетите Иверский женский монастырь, костёл, лютеранскую кирху, бывшую паровую мельницу, Жигулёвский пивзавод и особняк Курлиных. Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не требует
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Волжская набережная
  • 🏙️ Исторические здания
  • 🍺 Жигулёвский пивзавод
  • ⛪ Иверский женский монастырь
  • 🏛️ Особняк Курлиных
    • О Самаре с любовью
    О Самаре с любовью
    О Самаре с любовью
    Ближайшие даты:
    Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

    Что можно увидеть

  • Волжская набережная
  • Иверский женский монастырь
  • Костёл
  • Лютеранская кирха
  • Бывшая паровая мельница
  • Жигулёвский пивзавод
  • Особняк Курлиных

    • Описание экскурсии

    За 2 часа вы:

    • Погуляете по Волжской набережной — самой длинной набережной города
    • Полюбуетесь красавицей Волгой с обзорной площадки
    • Узнаете, какую роль река играет в жизни города и горожан
    • Пройдёте по бывшей главной улице Самары и раскроете, почему её называли «Брод»

    А также увидите:

    • Иверский женский монастырь
    • Костёл и лютеранскую кирху
    • Бывшую паровую мельницу
    • Жигулёвский пивзавод
    • Особняк Курлиных

    И многое другое!

    Организационные детали

    Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 2 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    1
    Д
    24 авг 2024
    Классная экскурсия! Отличный экскурсовод, знает про каждое здание Самаре:) Подкорректировал маршрут под те места, где мы ещё не были. Рассказывает очень интересно!
    Классная экскурсия! Отличный экскурсовод, знает про каждое здание Самаре:) Подкорректировал маршрут под те места, где мыКлассная экскурсия! Отличный экскурсовод, знает про каждое здание Самаре:) Подкорректировал маршрут под те места, где мы
    Т
    22 авг 2024
    Я пользуюсь этим приложением уже третий год. Благодарю 💖 Рекомендую всем.

    Входит в следующие категории Самары

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