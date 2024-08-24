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Прогулка по Самаре - это возможность узнать её историю и увидеть главные достопримечательности.



Погуляйте по самой длинной набережной города, полюбуйтесь Волгой с обзорной площадки, узнайте о роли реки в жизни города.



Пройдите по бывшей главной улице Самары, посетите Иверский женский монастырь, костёл, лютеранскую кирху, бывшую паровую мельницу, Жигулёвский пивзавод и особняк Курлиных. Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не требует

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