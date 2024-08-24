Прогулка по Самаре - это возможность узнать её историю и увидеть главные достопримечательности.
Погуляйте по самой длинной набережной города, полюбуйтесь Волгой с обзорной площадки, узнайте о роли реки в жизни города.
Пройдите по бывшей главной улице Самары, посетите Иверский женский монастырь, костёл, лютеранскую кирху, бывшую паровую мельницу, Жигулёвский пивзавод и особняк Курлиных. Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не требует
Погуляйте по самой длинной набережной города, полюбуйтесь Волгой с обзорной площадки, узнайте о роли реки в жизни города.
Пройдите по бывшей главной улице Самары, посетите Иверский женский монастырь, костёл, лютеранскую кирху, бывшую паровую мельницу, Жигулёвский пивзавод и особняк Курлиных. Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не требует
5 причин купить эту экскурсию
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
За 2 часа вы:
- Погуляете по Волжской набережной — самой длинной набережной города
- Полюбуетесь красавицей Волгой с обзорной площадки
- Узнаете, какую роль река играет в жизни города и горожан
- Пройдёте по бывшей главной улице Самары и раскроете, почему её называли «Брод»
А также увидите:
- Иверский женский монастырь
- Костёл и лютеранскую кирху
- Бывшую паровую мельницу
- Жигулёвский пивзавод
- Особняк Курлиных
И многое другое!
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Самаре
Провёл экскурсии для 76 туристов
Добрый день! Меня зовут Роман. Я работаю гидом с 2022 года. Создал ряд авторских экскурсий. Особенностью проведения моих экскурсий является лёгкая и ненавязчивая подача информации.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
24 авг 2024
Классная экскурсия! Отличный экскурсовод, знает про каждое здание Самаре:) Подкорректировал маршрут под те места, где мы ещё не были. Рассказывает очень интересно!
Т
Туяра
22 авг 2024
Я пользуюсь этим приложением уже третий год. Благодарю 💖 Рекомендую всем.
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