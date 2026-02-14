заготовка греется, другую куют, остальные смотрят или пиццу жуют. Если участников много (больше 5и), лучше заранее подумать, чем их занять. У нас, не участвующие в данный момент в ковке, играли в "Бункер", ели пиццу, пили сок, фотались. Кузница очень антуражная, можно напридумывать много всяческих постановочных сцен с реквизитом. Есть большой стол 1,5*3м, надо только скатёркой накрыть. Сидячих мест мало. Добираться пешком не очень удобно, но не "курмыши", сотни студентов этой дорогой в универ каждый день ходят.