В антуражной кузнице я познакомлю вас с древней профессией кузнеца. Вы овладеете инструментом и получите бесценный опыт созидания.
Увидите, как в пламени горна укрощается сталь, и из безликого куска железа сотворите маленькое произведение искусства.
Описание мастер-класса
Я расскажу:
- об истории ремесла и инструментах, о силе и ритме работы с металлом
- исторической передвижной кузнице и современной
- технике безопасности, которая превращает огонь и металл в безопасное творчество
А потом вы с моей помощью сделаете авторское изделие — сувенирную подкову, брелок, подвеску, кольцо или заколку.
Организационные детали
- Выдам вам фартуки, перчатки и защитные очки
- Интересно будет взрослым до 70 лет и детям от 8 лет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Академика Платонова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Самаре
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 84 туристов
Я кузнец с опытом с 2012 года, родился и вырос в Самаре. С детства меня притягивало изящество металла во всех его проявлениях — то, как он гармонично дополняет архитектуру моего
Отзывы и рейтинг
Дата посещения: 14 фев 2026
Очень интересный мастер-класс! Пришли с молодым человеком, смогли сделать два изделия. Мастер приятный и общительный, помогал с дизайном и изготовлением. Очень довольны итогом и процессом!
Отличное мероприятие, дочери и её друзьям понравилось без всяких оговорок. Все смогли выковать себе небольшие сувениры, даже девочки в белых платьях. За один подход кузнец работает с двумя участниками, одна
Очень интересный и увлекательный мастер класс, с непринуждённой беседой. Рекомендую тем кто любит делать что-то своими руками!
Классный мастер-класс, очень понравилось. Вначале послушали инструктаж по технике безопасности. Далее приступили к изготовлению, Все действия делались под чутким руководством Максима, по итогу получили удовольствие и классные изделия на память. Обязательно придем еще!
Это был самый оригинальный мастер-класс в моей жизни! Позитивный, интересный организатор, отвечал на все возникающие вопросы. Действительно мастер своего дела! Нет никаких ограничений по задумке! Была соблюдена вся техника безопасности.
Сделала козлика - как символ города. Получилось увлекательно и интересно. Спасибо мастеру ❤️
