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финале насладитесь великолепными видами Самары с высоты птичьего полёта.



Вы откроете для себя архитектуру купеческих особняков и узнаете неожиданные факты о представителях купеческих династий, оставивших след в истории города. Посмотрите, как выглядела Самара более века назад и как сейчас используются сохранившиеся постройки.



Познакомитесь с тайнами и легендами города, пройдёте по территории усадьбы, где автор "Золотого ключика" провёл часть своего детства. Удивитесь количеству знаменитых людей, живших здесь в разные периоды.



И, заглянув в арт-пространства и на чаепитие в одно из заведений по маршруту, почувствуете тот самый "самарский вайб"