Самара. Путешествие во времени

Погружение в атмосферу Старого города, прогулка по историческому центру и знакомство с архитектурой купеческих особняков
В поисках затерянной Самары погрузитесь в атмосферу Старого города.

Узнаете о его рождении и росте, прогуляетесь по главной улице исторического центра, которую когда-то называли "выставкой общественной жизни".

Оцените красоту архитектуры и в
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финале насладитесь великолепными видами Самары с высоты птичьего полёта.

Вы откроете для себя архитектуру купеческих особняков и узнаете неожиданные факты о представителях купеческих династий, оставивших след в истории города. Посмотрите, как выглядела Самара более века назад и как сейчас используются сохранившиеся постройки.

Познакомитесь с тайнами и легендами города, пройдёте по территории усадьбы, где автор "Золотого ключика" провёл часть своего детства. Удивитесь количеству знаменитых людей, живших здесь в разные периоды.

И, заглянув в арт-пространства и на чаепитие в одно из заведений по маршруту, почувствуете тот самый "самарский вайб"

6 причин купить эту экскурсию

  1. 🌆 Погружение в атмосферу Старого города
  2. 🏛️ Прогулка по историческому центру
  3. 🏰 Оценка архитектуры купеческих особняков
  4. 📜 Узнаете неожиданные факты о купеческих династиях
  5. 🎨 Знакомство с тайнами и легендами города
  6. 👀 Великолепные виды с высоты птичьего полёта

Что можно увидеть

  • Дворики и необычные места
  • Кирха и костёл в неоготическом стиле
  • Здания бывших коммерческих банков
  • Дом Курлиной
  • Площадь Революции
  • Площадь Куйбышева
  • Площадь Чапаева
  • Смотровая площадка Пушкинского сквера
Самара. Путешествие во времени
Самара. Путешествие во времени
Самара. Путешествие во времени
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00, 17:00, 17:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мы пройдём по старинным улицам Самары и проследим её историю от строительства крепости до современности:

  • Вы откроете для себя архитектуру купеческих особняков и узнаете неожиданные факты о представителях купеческих династий, оставивших след в истории города
  • Посмотрите, как выглядела Самара более века назад и как сейчас используются сохранившиеся постройки
  • Познакомитесь с тайнами и легендами города
  • Пройдёте по территории усадьбы, где автор «Золотого ключика» провёл часть своего детства
  • Удивитесь количеству знаменитых людей, живших здесь в разные периоды
  • И, заглянув в арт-пространства и на чаепитие в одно из заведений по маршруту, почувствуете тот самый «самарский вайб»

Вы увидите:

  • Дворики и необычные места, спрятавшиеся среди бывших купеческих особняков
  • Кирху и костёл в неоготическом стиле, здания бывших коммерческих банков, украшенных античными скульптурами
  • Дом Курлиной — жемчужину самарского модерна
  • Три площади — Революции, Куйбышева, Чапаева. Каждая хранит следы разных эпох
  • Смотровую площадку Пушкинского сквера с великолепным панорамным видом

Организационные детали

  • В стоимость входит чашечка чая в одном из заведений по маршруту
  • Достопримечательности осматриваем снаружи. Посещение музеев в ходе экскурсии не предусмотрено
  • Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 400 ₽
Детский билет (от 7 до 12 лет)1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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