В поисках затерянной Самары погрузитесь в атмосферу Старого города.
Узнаете о его рождении и росте, прогуляетесь по главной улице исторического центра, которую когда-то называли "выставкой общественной жизни".
Оцените красоту архитектуры и в
Узнаете о его рождении и росте, прогуляетесь по главной улице исторического центра, которую когда-то называли "выставкой общественной жизни".
Оцените красоту архитектуры и в
6 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в атмосферу Старого города
- 🏛️ Прогулка по историческому центру
- 🏰 Оценка архитектуры купеческих особняков
- 📜 Узнаете неожиданные факты о купеческих династиях
- 🎨 Знакомство с тайнами и легендами города
- 👀 Великолепные виды с высоты птичьего полёта
Что можно увидеть
- Дворики и необычные места
- Кирха и костёл в неоготическом стиле
- Здания бывших коммерческих банков
- Дом Курлиной
- Площадь Революции
- Площадь Куйбышева
- Площадь Чапаева
- Смотровая площадка Пушкинского сквера
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 15:00, 17:00, 17:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мы пройдём по старинным улицам Самары и проследим её историю от строительства крепости до современности:
- Вы откроете для себя архитектуру купеческих особняков и узнаете неожиданные факты о представителях купеческих династий, оставивших след в истории города
- Посмотрите, как выглядела Самара более века назад и как сейчас используются сохранившиеся постройки
- Познакомитесь с тайнами и легендами города
- Пройдёте по территории усадьбы, где автор «Золотого ключика» провёл часть своего детства
- Удивитесь количеству знаменитых людей, живших здесь в разные периоды
- И, заглянув в арт-пространства и на чаепитие в одно из заведений по маршруту, почувствуете тот самый «самарский вайб»
Вы увидите:
- Дворики и необычные места, спрятавшиеся среди бывших купеческих особняков
- Кирху и костёл в неоготическом стиле, здания бывших коммерческих банков, украшенных античными скульптурами
- Дом Курлиной — жемчужину самарского модерна
- Три площади — Революции, Куйбышева, Чапаева. Каждая хранит следы разных эпох
- Смотровую площадку Пушкинского сквера с великолепным панорамным видом
Организационные детали
- В стоимость входит чашечка чая в одном из заведений по маршруту
- Достопримечательности осматриваем снаружи. Посещение музеев в ходе экскурсии не предусмотрено
- Программа будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 400 ₽
|Детский билет (от 7 до 12 лет)
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Самаре
Провела экскурсии для 685 туристов
Добрый день! Меня зовут Екатерина, я провожу экскурсии с 2016 года. Для меня это способ больше узнавать о родном городе и делиться своими знаниями и впечатлениями. Люблю открывать неизвестные широкому кругу места и каждый раз радуюсь, когда после нашей прогулки Самара становится для путешественников чуточку ближе.Задать вопрос
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