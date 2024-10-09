2 часа
Индивидуальная
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Завтра в 15:00
17 ноя в 11:00
от 3 500₽ за человека
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс в гончарной мастерской
Кружка, тарелка, подсвечник, ваза или что-то другое? Выбирайте, что бы вы хотели сделать, а я помогу
Начало: В посёлке Красная Глинка
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
2 000₽ за человека
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера
Начало: На Московском шоссе
Расписание: в воскресенье в 13:00
17 ноя в 13:00
24 ноя в 13:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра9 октября 2024Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А какая в месте встречи антикварная коллекция - просто восхитительно! Обязательно воспользуйтесь этой возможностью узнать историю Самары и не только! ❤️🔥❤️🔥❤️🔥
- ООльга7 августа 2024Приятный экскурсовод, влюбленный в свой город с удивительной и богатой историей. Ольга готова ответить и детально рассказать не только о
- ИИгорь5 августа 2024Прекрасный, насыщенный интересной и необычной информацией рассказ об истории Самары и её знаменитых жителях. Ольга - профессионал своего дела. Всем рекомендую эту экскурсию - это прекрасный выбор для начала знакомства с городом
Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «В помещении»
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