А Александра

Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А какая в месте встречи антикварная коллекция - просто восхитительно! Обязательно воспользуйтесь этой возможностью узнать историю Самары и не только! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥