Экскурсии в помещении Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «В помещении» в Самаре, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
21 отзыв
2 часа
Индивидуальная
Самарские истории: путешествие по времени с купцами и дворянами
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по историческому центру Самары, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У костёла (храма Пресвятого Сердца Иисуса)
Завтра в 15:00
17 ноя в 11:00
от 3 500 за человека
Мастер-класс в гончарной мастерской
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс в гончарной мастерской
Кружка, тарелка, подсвечник, ваза или что-то другое? Выбирайте, что бы вы хотели сделать, а я помогу
Начало: В посёлке Красная Глинка
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
2 000 за человека
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера
Начало: На Московском шоссе
Расписание: в воскресенье в 13:00
17 ноя в 13:00
24 ноя в 13:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    9 октября 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А какая в месте встречи антикварная коллекция - просто восхитительно! Обязательно воспользуйтесь этой возможностью узнать историю Самары и не только! ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥
    Ольга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! АОльга - просто волшебная! Так всё интересно и глубоко рассказывает! Роскошная энергия и глубочайшие знания! А
  • О
    Ольга
    7 августа 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Приятный экскурсовод, влюбленный в свой город с удивительной и богатой историей. Ольга готова ответить и детально рассказать не только о
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    личных качествах и внешнем виде людей, принимавших участие от самых истоков строительства Самары, но заинтересовать обширными рассказами об архитектуре этого прекрасного города.

  • И
    Игорь
    5 августа 2024
    Самарские истории: купечество и дворянство, любовь и винтаж
    Прекрасный, насыщенный интересной и необычной информацией рассказ об истории Самары и её знаменитых жителях. Ольга - профессионал своего дела. Всем рекомендую эту экскурсию - это прекрасный выбор для начала знакомства с городом

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «В помещении»

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В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в ноябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "В помещении" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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