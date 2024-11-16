Интересные программы мастер-классы Самары

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Самаре, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Мастер-класс в гончарной мастерской
1.5 часа
Индивидуальная
Мастер-класс в гончарной мастерской
Кружка, тарелка, подсвечник, ваза или что-то другое? Выбирайте, что бы вы хотели сделать, а я помогу
Начало: В посёлке Красная Глинка
Завтра в 09:00
17 ноя в 09:00
2 000 за человека
Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофейной гуще и метафорическим картам
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофейной гуще и метафорическим картам
Увидеть то, что обычно недоступно невооруженному глазу, в одном из самых мистических мест Самары
Начало: У Музея Городских Легенд
17 дек в 12:00
18 дек в 12:00
от 11 000 за всё до 2 чел.
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
3.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
Познакомиться с искусством кожевенного ремесла и побывать в роли мастера
Начало: На Московском шоссе
Расписание: в воскресенье в 13:00
17 ноя в 13:00
24 ноя в 13:00
7 000 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Самаре в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самаре
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс в гончарной мастерской
  2. Магия символов: мастер-класс по гаданию на кофейной гуще и метафорическим картам
  3. Экскурсия и мастер-класс в кожевенной мастерской
Какие места ещё посмотреть в Самаре
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Самое главное
  2. Самарская набережная
  3. Набережная
  4. Площадь Куйбышева
  5. Жигулевский пивзавод
  6. Площадь Чапаева
  7. Сквер Пушкина
  8. Особняк Курлиных
  9. Бункер Сталина
  10. Площадь Славы
Сколько стоит экскурсия по Самаре в ноябре 2024
Сейчас в Самаре в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 11 000.
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