Мастер-классы для детей – экскурсии в Самаре

Найдено 5 экскурсий в категории «Мастер-классы для детей» в Самаре, цены от 2000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Идеальный микс по-самарски
На машине
2.5 часа
190 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Идеальный микс по-самарски
Объехать достопримечательности города, раскрыть его прошлое и открыть любопытные сюжеты
Завтра в 09:00
11 дек в 09:30
7350 ₽ за всё до 4 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самара с «изнанки»: прогулка по старым дворикам
Исследуйте непарадную Самару: аутентичные дворики, местные байки и артефакты из прошлых эпох. Откройте город с новой стороны, полной деталей и колорита
Начало: В районе улицы Ленинградской
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Дворики старой Самары
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по Дворикам старой Самары: история, архитектура, жизнь
Погрузитесь в атмосферу старой Самары, пройдя по её историческим дворикам, полным удивительных историй и архитектурных открытий
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Пешая
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Самарский стрит-арт: найти, понять и полюбить
Погрузитесь в мир самарского стрит-арта. Узнайте о местных художниках, муралах и граффити. Откройте для себя альтернативный взгляд на город
Начало: На пересечении Ленинградской и Куйбышева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6000 ₽ за всё до 10 чел.
Мастер-класс в гончарной мастерской
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
Мастер-класс в гончарной мастерской
Погрузитесь в мир гончарного искусства в Самаре. Узнайте историю, освоите техники и создайте уникальное изделие из глины
Начало: В посёлке Красная Глинка
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    14 августа 2025
    Мастер-класс в гончарной мастерской
    Замечательный мастер класс. Если вы любите творить своими руками, то вам сюда. Ксения очень приятная и доброжелательная девушка. Мероприятие проводиться на территории "Русская Слобода" где можно увидеть и ощутить быт русского подворья.
  • Н
    Нина
    10 июля 2025
    Мастер-класс в гончарной мастерской
    Все прошло отлично и у нас получились отличные глиняные изделия(мы новички) Ксения очень приятная в общении, доброжелательна и терпелива, все
    читать дальше

    объяснит, поможет, подскажет. Мы отлично провели время! Мы из другого города, Ксения отправила после обработки наши изделия нам доставкой. Рекомендую! Только ногти надо короткие для работы.

