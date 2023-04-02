Прокат и аренда катера Премьера в Санкт-Петербурге: удобная уборная на борту
Новый венецианский катер Премьера доступен в аренду в Санкт-Петербурге.
Свежий дизайн, просторный панорамный салон, стильный корпус 12 метров, светлая внутренняя обивка и благородное дерево выделяют этот катер среди конкурентов.
Комфортное размещение 11 пассажиров за счет просторной верхней палубы и мягких сидений вдоль бортов.
Свежий дизайн, просторный панорамный салон, стильный корпус 12 метров, светлая внутренняя обивка и благородное дерево выделяют этот катер среди конкурентов.
Комфортное размещение 11 пассажиров за счет просторной верхней палубы и мягких сидений вдоль бортов.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Аренда катера продумана до мелочей — для комфортных прогулок на длительное время на борту присутствует удобная уборная. Идеальное судно для семейных прогулок, деловых встреч, а также дня рождения или девичника в аренду в Санкт-Петербурге.
Важно знать:
Минимальный срок аренды 2 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда катера
- Что не входит
- Украсить катер к торжественному событию (День рождение, корпоратив, свадьба).
- Организовать банкет или романтичный ужин.
- Организовать доставку к катеру на комфортабельном автомобиле или лимузине
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Важная информация
- Всю информацию мы вам пришлем
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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