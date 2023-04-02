Аренда катера «Премьера»

Прокат и аренда катера Премьера в Санкт-Петербурге: удобная уборная на борту

Описание
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Ответы на вопросы
Новый венецианский катер Премьера доступен в аренду в Санкт-Петербурге.

Свежий дизайн, просторный панорамный салон, стильный корпус 12 метров, светлая внутренняя обивка и благородное дерево выделяют этот катер среди конкурентов.

Комфортное размещение 11 пассажиров за счет просторной верхней палубы и мягких сидений вдоль бортов.
Аренда катера «Премьера»
Аренда катера «Премьера»
Аренда катера «Премьера»
Аренда катера «Премьера»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Аренда катера продумана до мелочей — для комфортных прогулок на длительное время на борту присутствует удобная уборная. Идеальное судно для семейных прогулок, деловых встреч, а также дня рождения или девичника в аренду в Санкт-Петербурге.

Важно знать:

Минимальный срок аренды 2 часа.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда катера
Что не входит
  • Украсить катер к торжественному событию (День рождение, корпоратив, свадьба).
  • Организовать банкет или романтичный ужин.
  • Организовать доставку к катеру на комфортабельном автомобиле или лимузине
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Важная информация
  • Всю информацию мы вам пришлем
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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