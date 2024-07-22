Прогулка на катере по Неве и городским каналам — один из лучших способов увидеть центр Петербурга. Предлагаем вам отправиться на водную прогулку на катере в комфортном для вас темпе и ритме.
Кроме вас, на борту не будет других пассажиров, и на протяжении всего маршрута вы будете любоваться островами и набережными с лучших мест.
Кроме вас, на борту не будет других пассажиров, и на протяжении всего маршрута вы будете любоваться островами и набережными с лучших мест.
Описание экскурсииПрямо в центре города с причала рядом с Невским проспектом мы начнем прогулку на катере, прокатимся по главным каналам города, осмотрим множество дворцов, скульптурные ансамбли и скверы. Мы посмотрим такие реки как Фонтанка, Мойка, канал Грибоедова и Крюкова, остров Новая Голландия (с воды можно осмотреть его более тщательно). Затем прокатимся с ветерком по главной реке Нева, посмотрим на сердце Петербурга (Петропавловская крепость) с расстояния вытянутой руки.
Ежедневно, круглосуточно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фонтанка
- Мойка
- Канал Грибоедова
- Крюков канал
- Остров Новая Голландия
- Нева
- Петропавловская крепость
Что включено
- Час аренды катера под управлением капитана,
- Пледы на каждого гостя,
- Спасательные жилеты,
- Мощная аудиосистема,
- Ходовой тент от дождя.
Что не входит в цену
- Остановки на причалах отличных от стартового,
- Еда/напитки.
Место начала и завершения?
Наб. реки Фонтанки, 34
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, круглосуточно
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Спасибо большое за такую чудесную прогулку на катере! Все прошло на высшем уровне: прокатились по каналам, посмотрели развод мостов, посмотрели военные корабли! Прекрасный капитан Алексей, хочу выразить ему особую благодарность за то, что он выдержал нашу девчачью компанию))) отмечали мой ДР весело и с песнями!))
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Л
Все было прекрасно! Капитан очень приятный! Поздравил с днем рождения, на вопрос "можно ли шампанское?" ответил "можно и нужно!")) Всегда приятно иметь дело с позитивными людьми. И конечно же сама прогулка очень замечательная! С воды город всегда по другому воспринимается! Очень рекомендую!
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Е
Все было отлично, ездили компанией 8 человек, выбрали маршрут с выходом в Неву. Очень красивые виды, все просто замечательно, подключились к музыке, все ушли довольные и с миллионом фоток. Капитану Алексею отдельное спасибо! Остались под большим впечатлением
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А
У нас получилась замечательная прогулка! Ребята позвонили заранее, объяснили куда нужно подъехать. Внимательно отнеслись к нашим пожеланиям по маршруту. Отдельная благодарность за терпение к нашей громкой музыке на борту) Большое спасибо!
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Л
Ездили покататься с подругами на девичнике. Очень было мило и комфортно, замечательная прогулка, хороший катер, тактичный капитан. Оперативная понятная бронь с предоплатой. Всем рекомендуем!
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А
Все прошло просто прекрасно! Чётко и слаженно
После заявки на бронь со мной сразу же связались, чтобы обговорить нюансы.
Спасибо!
После заявки на бронь со мной сразу же связались, чтобы обговорить нюансы.
Спасибо!
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