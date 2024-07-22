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О Оксана Спасибо большое за такую чудесную прогулку на катере! Все прошло на высшем уровне: прокатились по каналам, посмотрели развод мостов, посмотрели военные корабли! Прекрасный капитан Алексей, хочу выразить ему особую благодарность за то, что он выдержал нашу девчачью компанию))) отмечали мой ДР весело и с песнями!)) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Лариса Все было прекрасно! Капитан очень приятный! Поздравил с днем рождения, на вопрос "можно ли шампанское?" ответил "можно и нужно!")) Всегда приятно иметь дело с позитивными людьми. И конечно же сама прогулка очень замечательная! С воды город всегда по другому воспринимается! Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Екатерина Все было отлично, ездили компанией 8 человек, выбрали маршрут с выходом в Неву. Очень красивые виды, все просто замечательно, подключились к музыке, все ушли довольные и с миллионом фоток. Капитану Алексею отдельное спасибо! Остались под большим впечатлением Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Анна У нас получилась замечательная прогулка! Ребята позвонили заранее, объяснили куда нужно подъехать. Внимательно отнеслись к нашим пожеланиям по маршруту. Отдельная благодарность за терпение к нашей громкой музыке на борту) Большое спасибо! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Л Любовь Ездили покататься с подругами на девичнике. Очень было мило и комфортно, замечательная прогулка, хороший катер, тактичный капитан. Оперативная понятная бронь с предоплатой. Всем рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет