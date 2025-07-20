Участники могут взять штурвал катера "Шустрый" и отправиться в увлекательное путешествие по Северным островам и Финскому заливу.
Без необходимости в специальных правах, гости смогут насладиться видами Каменного, Елагина и Крестовского островов,
5 причин купить эту экскурсию
- 🛥️ Управление катером без капитана
- 🌊 Виды на Финский залив
- 🏰 Знаменитые острова и дворцы
- 🏗️ Современные архитектурные объекты
- 👨👩👧👦 Подходит для семейного отдыха
Что можно увидеть
- Каменноостровский дворец
- Восточная стрелка Елагина острова
- Западная стрелка Елагина острова
- Вантовый мост ЗСД
- Яхтенный мост
- Лахта-центр
- Стадион Газпром Арена
- Флагшток высотой 105 метров
Описание экскурсии
На катере вы обогнёте Каменный, Елагин и Крестовский острова. Пройдёте вдоль Петровского острова и выйдете в Финский залив, где насладитесь бескрайними видами морской глади. Этот маршрут хорош тем, что отражает современный Петербург. Вы увидите с воды частные особняки, дорогие яхт-клубы и элитные жилые комплексы. Также на прогулке вам встретятся:
- Каменноостровский дворец
- Восточная и Западная стрелки Елагина острова
- Вантовый мост ЗСД и пешеходный Яхтенный мост
- «Лахта-центр» — самый высокий небоскрёб в Европе
- Стадион «Газпром Арена»
- Флагшток высотой 105 метров
Организационные детали
- Для прогулки предоставляется катер «Шустрый», для его управления права ГИМС не нужны. Возраст капитана — от 18 лет.
- На борт допускаются дети от 3 лет. Общий вес пассажиров не должен превышать 300 кг.
- С собой нужно иметь оригинал паспорта для заключения договора аренды и залог 10 000 рублей наличными. Он возвращается после катания, если катеру не нанесены повреждения.
- Употребление алкоголя на борту запрещено. На борт допускаются только трезвые люди. С собой можно взять еду и безалкогольные напитки (не красящие и не красного цвета).
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Академика Павлова, дом 11А
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 2695 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Диана
20 июл 2025
Катание не состоялось, нам не позвонили и не сказали что катер сломался, и предоплату не вернули
Сергей
14 июл 2025
Катание понравилось, инструктаж в основном понятный, хоть и есть одна мелочь - изображение маршрута в районе лахты непонятное, ехали скорее по интуиции чем по карте. А в остальном всё замечательно.
николай
14 июн 2025
Катер управляется легко (внимательно проходим инструктаж:)). Фарватер в заливе найти было сложно, но судов было мало и никто не мешал наслаждаться прогулкой. На воде холодно, берите теплые вещи (защиту от ветра даже в солнечный день). На заднем ряду очень сильно дует при движении.
Ирина
2 июн 2025
Прекрасные впечатления! Обьяснили показали дали нужные советы! Мы получили незабываемые минуты свободного плавания по Неве практически в любых направлениях. Рекомендую брать на 2 часа, тк час пролетел незаметно быстро
Сергей
8 июн 2024
Отлично! Восторг, красота, драйв! Рекомендую!
