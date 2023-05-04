Моторная яхта Princess 58 выпускалась британской верфью Princess Yahts – мировым лидером по изготовлению прогулочных судов. Изделия компании давно зарекомендовали себя как надёжные лодки с роскошным силуэтом и потрясающей эргономикой, поэтому морские путешествия на премиальной яхте – это всегда первоклассный сервис, полноценный отдых и яркие впечатления.

Годы выпуска яхты – с 2011 по 2014. Сегодня эта модель уже не выпускается, но можно взять судно в аренду.

Технические характеристики судна

Princess 58 – это глиссирующая яхта с флайбриджем в корпусе из стеклопластика с классическим дизайном. На яхте есть 3 каюты со спальными местами на 6 человек, 3 санузла. Максимальное количество пассажиров: 12.

Основные технические характеристики:

Длина: 17.83 м.

Ширина: 4.83 м.

Осадка: 1.27 м.

Водоизмещение: 26 (половинная загрузка).

Двигатель: дизельный, 2*775 лс Volvo Penta D12.

Запас топлива: 2818 л.

Запас пресной воды: 793 л.

Крейсерская скорость: 28 узлов.

Максимальная скорость: 34 узла.

На экскурсию или прогулку на яхте может отправиться компания из 12 человек. В длительное путешествие будет комфортно поехать составом из 6-8 пассажиров: спальных мест на яхте 6, но при желании можно разложить диваны в салоне.

Описание интерьера и планировки судна.

На флайбридже, расположенном на крыше капитанской рубки, есть всё для комфортного отдыха гостей на открытом воздухе: лаунж-зона с мини-баром, холодильником, столиками, мягкими диванами, лежаками для принятия солнечных ванн.

Мастер-каюта или каюта хозяина расположена на главной палубе во всю ширину корпуса, она оборудована удобными сиденьями, ТВ, кондиционером. На нижней палубе расположены 3 каюты со всем необходимым: в каждой есть санузел, душевые, гардеробные, туалетные столики, зеркала, комплекты постельного белья, ТВ, кондиционер. В каждом помещении имеются 2 односпальные кровати, которые при необходимости можно трансформировать в одну двуспальную. Одна гостевая ВИП-каюта располагается в носовой части, другая гостевая – по правому борту.

В салоне есть столик, ТВ, кондиционер, ледогенератор, холодильник, коктейль-бар. Здесь, на просторных раскладных диванах, можно удобно устроиться компанией, переждать непогоду, полюбоваться открывающимися из многочисленных окон видами. Обеденная зона рассчитана на 6 человек, именно здесь можно организовать банкет или фуршет. В этом уголке очень просторно и светло благодаря отделке в светлых тонах и продуманному дизайну: окна оборудованы по периметру, также есть искусственное освещение. Внутренняя отделка деревом придаёт помещению утончённость и подчёркивает безупречность и сдержанность английского стиля.

В большом кокпите на нижней палубе, оборудованном как полноценная кухня, установлена варочная панель, холодильник с морозильной камерой, есть выделенное место для стиральной машины, комплекты посуды, имеется зона для отдыха с диваном, раскладными стульями и столом, платформа для купания с тендером, где есть лесенка и горячий душ. Ещё в камбузе установлен защитный тент с прозрачными вставками: если поездка планируется в холодное время года, он увеличивает жилое пространство. Также на борту имеется отдельная двухместная каюта экипажа с отдельным санузлом.

Уникальный силуэт яхты внешне выглядит роскошно. Внутренняя отделка подчёркивает английский стиль: она выдержана в сдержанно-благородных бежевых, кофейных, коричневых тонах. В оформлении интерьера используется натуральная кожа со вставками из дерева и тика, обивочные материалы высокого качества.

Оборудование на борту.

Оборудование и отделка на борту судна:

Электрические розетки европейского стандарта 220-240В.

Автоматическая идентификационная система.

Капитанская каюта на корме, рассчитанная на экипаж из 2 человек:

2 автопилота – на флайбридже и главном посту.

3 вакуумных туалета.

Спутниковое ТВ.

ЖК ТВ в каютах с системой ДВД.

Генератор.

Радар.

Гидравлический трап.

Ледогенератор в салоне.

Бойлер.

Душ в кокпите.

Система климат-контроль.

Аудио система и система улучшенного звука Bose.

Стационарная радиостанция речного диапазона.

Комплект посуды с логотипом яхты: фарфор, бокалы, столовые приборы

Матрасы для принятия солнечных ванн

Некоторые владельцы устанавливают дополнительное оборудование: холодильники, гриль, бар, микроволновую печь, посудомоечную машину, кофемашину, мангалы, удочки и другие рыболовные снасти, тенты, меняют стандартную отделку.

Преимущества судна

Моторная яхта Princess 58 – это комфортабельное судно с внушительным флайбриджем. Просторная открытая площадка – одно из главных преимуществ лодки: здесь можно принимать солнечные ванны на специальных матрасах, любоваться открывающимися видами, наслаждаться скоростью и свежим бризом, потанцевать или посидеть небольшой компанией с напитками и закусками. На флайбридже есть складной бимини-тент, который защитит от ветра и брызг в случае непогоды или слишком ярких солнечных лучей.

Ещё одно преимущество – надёжность, компания-производитель Princess Yahts давно зарекомендовала себя как лидера на мировом рынке судостроения. Все лодки бренда проходят тщательный контроль качества на всех этапах производства и полностью соответствуют требованиям безопасности. Два подруливающих устройства обеспечивают маневренность и плавный ход, а мощный двигатель позволяет развивать высокую скорость.

Особое внимание Princess Yahts уделяет проектированию судов: оно отличается грамотной организацией внутреннего пространства, и блестящему практическому воплощению инженерных решений, благодаря чему отдых на яхте – это, прежде всего, удобство и комфорт. Судно надёжно, функционально и эргономично, при производстве используются только экологически чистые качественные материалы.

Благодаря обтекаемому силуэту и возвышающимся фальшбортам внешне судно выглядит как яхта премиум-класса. Princess 58 – прекрасный пример сочетания сдержанной классической элегантности и отличных мореходных качеств.

Аренда в Санкт-Петербурге

Многие компании по прокату водной техники предлагают в аренду яхту Princess 58 разного года постройки. Минимальное время аренды – 1-2 часа, максимальное не ограничено.

Стоимость аренды начинается от 32 000 рублей за час. В высокий летний сезон с 1 июня по 31 августа, а также в выходные и праздничные дни стоимость аренды повышается. Многие компании делают скидку в зависимости от количества часов аренды, поэтому выгоднее бронировать яхту от 3 и более часов.

Судно данной модели можно арендовать для:

Семейной, свадебной или романтической прогулки.

Проведения торжества: дня рождения, корпоратива, девичника, мальчишника, годовщины свадьбы, юбилея

Экскурсии по водным артериям Петербурга, Финскому заливу, в Кронштадт, Петергоф, Орешек, ночной экскурсии на развод мостов

Проведения деловых переговоров и мероприятий

В стоимость входит аренда, использование оборудования, услуги экипажа (капитана и матроса), ограниченное количество топлива. Дополнительные расходы оплачиваются отдельно:

Сборы за швартовку к городским причалам.

Портовые сборы, взимаемые за швартовку в портах других городов

Банкетное или фуршетное меню (от 1500 рублей за человека)

Топливо при длительных прогулках (обычно при аренде на срок от суток и более)

Также дополнительно оплачиваются услуги, предлагаемые большинством прокатных компаний: экскурсионное обслуживание профессиональным гидом, декорирование судна, организация мероприятия, фото и видео съёмка, трансфер до яхты на автомобиле.

Арендовать лодку можно для короткой поездки (рассчитанной на несколько часов или день) и для длительного путешествия. Стоимость аренды сроком более чем на 1 день рассчитывается индивидуально с учётом пожеланий клиента. Большинство компаний разрешают брать с собой на борт еду и напитки, кроме красящих продуктов, которые могут испортить покрытие (красное вино, ягоды и др). При отмене брони по инициативе заказчика предоплата не возвращается, также не возвращаются денежные средства при добровольном сокращении времени аренды и досрочном возвращении в порт.

Что нужно помнить при заключении договора аренды:

Приезжать на причал нужно за 10-15 минут до отправления.

При заключении договора нужно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Многие компании берут предоплату в день заключения договора в размере 30-50 процентов от общей стоимости аренды

Важно знать: