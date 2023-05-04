Princess 58 - небольшая комфортабельная яхта с флайбриджем, отлично подходящая для прогулок по водным артериям Санкт-Петербурга: рекам, каналам, акватории Невы, Финскому заливу.
На ней можно с комфортом отправиться на экскурсию в соседние Петергоф и Кронштадт, или просто отдохнуть, любуясь открывающимися великолепными видами.
На ней можно с комфортом отправиться на экскурсию в соседние Петергоф и Кронштадт, или просто отдохнуть, любуясь открывающимися великолепными видами.
Ближайшие даты:
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Моторная яхта Princess 58 выпускалась британской верфью Princess Yahts – мировым лидером по изготовлению прогулочных судов. Изделия компании давно зарекомендовали себя как надёжные лодки с роскошным силуэтом и потрясающей эргономикой, поэтому морские путешествия на премиальной яхте – это всегда первоклассный сервис, полноценный отдых и яркие впечатления.
Годы выпуска яхты – с 2011 по 2014. Сегодня эта модель уже не выпускается, но можно взять судно в аренду.
Технические характеристики судна
Princess 58 – это глиссирующая яхта с флайбриджем в корпусе из стеклопластика с классическим дизайном. На яхте есть 3 каюты со спальными местами на 6 человек, 3 санузла. Максимальное количество пассажиров: 12.
Основные технические характеристики:
- Длина: 17.83 м.
- Ширина: 4.83 м.
- Осадка: 1.27 м.
- Водоизмещение: 26 (половинная загрузка).
- Двигатель: дизельный, 2*775 лс Volvo Penta D12.
- Запас топлива: 2818 л.
- Запас пресной воды: 793 л.
- Крейсерская скорость: 28 узлов.
- Максимальная скорость: 34 узла.
- На экскурсию или прогулку на яхте может отправиться компания из 12 человек. В длительное путешествие будет комфортно поехать составом из 6-8 пассажиров: спальных мест на яхте 6, но при желании можно разложить диваны в салоне.
- Описание интерьера и планировки судна.
- На флайбридже, расположенном на крыше капитанской рубки, есть всё для комфортного отдыха гостей на открытом воздухе: лаунж-зона с мини-баром, холодильником, столиками, мягкими диванами, лежаками для принятия солнечных ванн.
- Мастер-каюта или каюта хозяина расположена на главной палубе во всю ширину корпуса, она оборудована удобными сиденьями, ТВ, кондиционером. На нижней палубе расположены 3 каюты со всем необходимым: в каждой есть санузел, душевые, гардеробные, туалетные столики, зеркала, комплекты постельного белья, ТВ, кондиционер. В каждом помещении имеются 2 односпальные кровати, которые при необходимости можно трансформировать в одну двуспальную. Одна гостевая ВИП-каюта располагается в носовой части, другая гостевая – по правому борту.
- В салоне есть столик, ТВ, кондиционер, ледогенератор, холодильник, коктейль-бар. Здесь, на просторных раскладных диванах, можно удобно устроиться компанией, переждать непогоду, полюбоваться открывающимися из многочисленных окон видами. Обеденная зона рассчитана на 6 человек, именно здесь можно организовать банкет или фуршет. В этом уголке очень просторно и светло благодаря отделке в светлых тонах и продуманному дизайну: окна оборудованы по периметру, также есть искусственное освещение. Внутренняя отделка деревом придаёт помещению утончённость и подчёркивает безупречность и сдержанность английского стиля.
- В большом кокпите на нижней палубе, оборудованном как полноценная кухня, установлена варочная панель, холодильник с морозильной камерой, есть выделенное место для стиральной машины, комплекты посуды, имеется зона для отдыха с диваном, раскладными стульями и столом, платформа для купания с тендером, где есть лесенка и горячий душ. Ещё в камбузе установлен защитный тент с прозрачными вставками: если поездка планируется в холодное время года, он увеличивает жилое пространство. Также на борту имеется отдельная двухместная каюта экипажа с отдельным санузлом.
- Уникальный силуэт яхты внешне выглядит роскошно. Внутренняя отделка подчёркивает английский стиль: она выдержана в сдержанно-благородных бежевых, кофейных, коричневых тонах. В оформлении интерьера используется натуральная кожа со вставками из дерева и тика, обивочные материалы высокого качества.
- Оборудование на борту.
Оборудование и отделка на борту судна:
- Электрические розетки европейского стандарта 220-240В.
- Автоматическая идентификационная система.
Капитанская каюта на корме, рассчитанная на экипаж из 2 человек:
- 2 автопилота – на флайбридже и главном посту.
- 3 вакуумных туалета.
- Спутниковое ТВ.
- ЖК ТВ в каютах с системой ДВД.
- Генератор.
- Радар.
- Гидравлический трап.
- Ледогенератор в салоне.
- Бойлер.
- Душ в кокпите.
- Система климат-контроль.
- Аудио система и система улучшенного звука Bose.
- Стационарная радиостанция речного диапазона.
Комплект посуды с логотипом яхты: фарфор, бокалы, столовые приборы
Матрасы для принятия солнечных ванн
Некоторые владельцы устанавливают дополнительное оборудование: холодильники, гриль, бар, микроволновую печь, посудомоечную машину, кофемашину, мангалы, удочки и другие рыболовные снасти, тенты, меняют стандартную отделку.
Преимущества судна
Моторная яхта Princess 58 – это комфортабельное судно с внушительным флайбриджем. Просторная открытая площадка – одно из главных преимуществ лодки: здесь можно принимать солнечные ванны на специальных матрасах, любоваться открывающимися видами, наслаждаться скоростью и свежим бризом, потанцевать или посидеть небольшой компанией с напитками и закусками. На флайбридже есть складной бимини-тент, который защитит от ветра и брызг в случае непогоды или слишком ярких солнечных лучей.
Ещё одно преимущество – надёжность, компания-производитель Princess Yahts давно зарекомендовала себя как лидера на мировом рынке судостроения. Все лодки бренда проходят тщательный контроль качества на всех этапах производства и полностью соответствуют требованиям безопасности. Два подруливающих устройства обеспечивают маневренность и плавный ход, а мощный двигатель позволяет развивать высокую скорость.
Особое внимание Princess Yahts уделяет проектированию судов: оно отличается грамотной организацией внутреннего пространства, и блестящему практическому воплощению инженерных решений, благодаря чему отдых на яхте – это, прежде всего, удобство и комфорт. Судно надёжно, функционально и эргономично, при производстве используются только экологически чистые качественные материалы.
Благодаря обтекаемому силуэту и возвышающимся фальшбортам внешне судно выглядит как яхта премиум-класса. Princess 58 – прекрасный пример сочетания сдержанной классической элегантности и отличных мореходных качеств.
Аренда в Санкт-Петербурге
Многие компании по прокату водной техники предлагают в аренду яхту Princess 58 разного года постройки. Минимальное время аренды – 1-2 часа, максимальное не ограничено.
Стоимость аренды начинается от 32 000 рублей за час. В высокий летний сезон с 1 июня по 31 августа, а также в выходные и праздничные дни стоимость аренды повышается. Многие компании делают скидку в зависимости от количества часов аренды, поэтому выгоднее бронировать яхту от 3 и более часов.
Судно данной модели можно арендовать для:
Семейной, свадебной или романтической прогулки.
Проведения торжества: дня рождения, корпоратива, девичника, мальчишника, годовщины свадьбы, юбилея
Экскурсии по водным артериям Петербурга, Финскому заливу, в Кронштадт, Петергоф, Орешек, ночной экскурсии на развод мостов
Проведения деловых переговоров и мероприятий
В стоимость входит аренда, использование оборудования, услуги экипажа (капитана и матроса), ограниченное количество топлива. Дополнительные расходы оплачиваются отдельно:
Сборы за швартовку к городским причалам.
Портовые сборы, взимаемые за швартовку в портах других городов
Банкетное или фуршетное меню (от 1500 рублей за человека)
Топливо при длительных прогулках (обычно при аренде на срок от суток и более)
Также дополнительно оплачиваются услуги, предлагаемые большинством прокатных компаний: экскурсионное обслуживание профессиональным гидом, декорирование судна, организация мероприятия, фото и видео съёмка, трансфер до яхты на автомобиле.
Арендовать лодку можно для короткой поездки (рассчитанной на несколько часов или день) и для длительного путешествия. Стоимость аренды сроком более чем на 1 день рассчитывается индивидуально с учётом пожеланий клиента. Большинство компаний разрешают брать с собой на борт еду и напитки, кроме красящих продуктов, которые могут испортить покрытие (красное вино, ягоды и др). При отмене брони по инициативе заказчика предоплата не возвращается, также не возвращаются денежные средства при добровольном сокращении времени аренды и досрочном возвращении в порт.
Что нужно помнить при заключении договора аренды:
Приезжать на причал нужно за 10-15 минут до отправления.
При заключении договора нужно иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
Многие компании берут предоплату в день заключения договора в размере 30-50 процентов от общей стоимости аренды
Важно знать:
- Минимальный срок аренды катера составляет 1-2 часа.
- При заключении договора арендатор обязан предъявить действующий общегражданский, либо загранпаспорт, либо любой другой документ, удостоверяющий личность арендатора.
- При заключении договора осуществляется предоплата в размере 50% от стоимости аренды катера; оплату оставшейся части аренды катера и всех дополнительных услуг необходимо произвести не позднее 10 дней до рейса.
- Посадка на катер осуществляется за 10 минут до начала рейса.
- Оплата подхода к причалам других судоходных компаний оплачивается дополнительно.
- При аренде в ночное время, датой начала заказа считается предшествующий, а не последующий день. Например, если вы арендуете катер в ночь с 23 на 24, датой аренды будет именно 23 число.
- В период выпускных с 08 - 30 июня и в праздничные дни на аренду катера действуют специальные тарифы.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда вип-катера
- Что не входит
- Организация банкета от 2 250 руб. на человека, минимальная сумма заказа 35 000 рублей
- Организация фуршета от 1 800 руб. на человека, минимальная сумма заказа 35 000 рублей
- Организация мобильного фуршета (пластик) от 600 руб. на человека, минимальная сумма заказа 10 000 рублей
- Сервисный сбор 10%
- Пробковый сбор
- При организации ресторанного обслуживания на теплоходе, дополнительно оплачивается время подготовки/уборки теплохода до/после мероприятия, из расчета 1 час на подготовку и 30 минут на уборку по 50% тарифу
- Место начала и завершения?
- Яхт-клуб на Петровской косе: Базовый причал
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Минимальный срок аренды катера составляет 1-2 часа
- При заключении договора арендатор обязан предъявить действующий общегражданский, либо загранпаспорт, либо любой другой документ, удостоверяющий личность арендатора.
- При заключении договора осуществляется предоплата в размере 50% от стоимости аренды катера оплату оставшейся части аренды катера и всех дополнительных услуг необходимо произвести не позднее 10 дней до рейса.
- Посадка на катер осуществляется за 10 минут до начала рейса.
- Оплата подхода к причалам других судоходных компаний оплачивается дополнительно.
- При аренде в ночное время, датой начала заказа считается предшествующий, а не последующий день. Например, если вы арендуете катер в ночь с 23 на 24, датой аренды будет именно 23 число.
- В период выпускных с 08 - 30 июня и в праздничные дни на аренду катера действуют специальные тарифы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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