Закат - под парусами

Пройти на шведской яхте по акватории Невской губы и Финскому заливу в самое красивое время суток
Вы подниметесь на борт классической шведской яхты, построенной по проекту 1930-х годов, и отправитесь с Крестовского острова по Большой Невке в залив.

Полюбуетесь просторами открытой воды, насладитесь романтикой под развевающимися парусами и сделаете прекрасные фото. Если захотите, я расскажу и покажу вам, как управлять яхтой и идти против ветра. На борту для вас будут горячие напитки и пледы!
5
4 отзыва
Закат - под парусами
Закат - под парусами
Закат - под парусами
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00

Описание водной прогулки

Приглашаю вас выйти в открытый залив на шведской парусной яхте и насладиться панорамой заходящего солнца! Мы пройдём под вантовыми мостами ЗСД и Яхтенным мостом, а затем поставим паруса и отправимся дальше по Лахтинскому фарватеру под плеск волн. Вы увидите морской фасад Петербурга с воды, а также знаменитый небоскрёб «Лахта Центр», к которому мы постараемся подойти максимально близко (насколько позволят условия).

Организационные детали

  • Можно с детьми от 6 лет
  • На борту есть самонадувающиеся спасательные жилеты, которые не сковывают движения
  • Я угощу вас горячим чаем или кофе. Также вы можете взять с собой некрасящие напитки (например, игристое) и закуски
  • Проход на борт разерешён только в чистой спортивной сменной обуви, желательно на белой подошве

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Крестовском острове
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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12 авг 2024
Хочу выразить благодарность Василию за чудесно проведённый вечер. Насладится видами залива, открыть для себя что-то новое, полюбоваться закатом, насладится атмосферой и умиротворенностью. Все это того стоит.
Хочу выразить благодарность Василию за чудесно проведённый вечер. Насладится видами залива, открыть для себя что-то новое,Хочу выразить благодарность Василию за чудесно проведённый вечер. Насладится видами залива, открыть для себя что-то новое,Хочу выразить благодарность Василию за чудесно проведённый вечер. Насладится видами залива, открыть для себя что-то новое,Хочу выразить благодарность Василию за чудесно проведённый вечер. Насладится видами залива, открыть для себя что-то новое,Хочу выразить благодарность Василию за чудесно проведённый вечер. Насладится видами залива, открыть для себя что-то новое,
Марина
29 июл 2024
Спасибо Василию за возможность провести отличный вечер на воде. Яхта комфортная, чистая, для безопасности Василий выдаёт жилеты, резких неожиданных поворотов не совершает, всё очень спокойно)) Маршрут прогулки позволяет окинуть взглядом
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панораму Петербурга - Зенит-Арена, Газпром-Арена, Лахта-центр, Васильевский остров. В сочетании с хорошей погодой и красивым закатом эти полтора часа были настоящим эстетическим восторгом! Смело рекомендую эту прогулку, классный вариант, чтобы провести время с друзьями и близкими.

Спасибо Василию за возможность провести отличный вечер на воде. Яхта комфортная, чистая, для безопасности Василий выдаётСпасибо Василию за возможность провести отличный вечер на воде. Яхта комфортная, чистая, для безопасности Василий выдаётСпасибо Василию за возможность провести отличный вечер на воде. Яхта комфортная, чистая, для безопасности Василий выдаётСпасибо Василию за возможность провести отличный вечер на воде. Яхта комфортная, чистая, для безопасности Василий выдаётСпасибо Василию за возможность провести отличный вечер на воде. Яхта комфортная, чистая, для безопасности Василий выдаёт
И
24 июл 2024
Спасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места более чем достаточно: можно посидеть на носу яхты, на корме или вдоль бортов. Капитан очень
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внимательный к безопасности и комфорту пассажиров - предложил спасательные жилеты, объяснил технику безопасности и предупреждал о поворотах и крене яхты. Маршрут прошел от Крестовского острова по реке Невке с выходом в Финский залив около Лахта центра. Много времени и ракурсов для фото. Однозначно рекомендую!

Спасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места болееСпасибо Василию за прекрасную прогулку и хорошее настроение! Яхта небольшая, но для 4 человек места более
Даниил
23 июл 2024
Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!
Нам повезло не только с гидом, но и с погодой, поэтому вечер удался на славу:) Наверное, только с воды можно увидеть Петербург таким, каким его задумывал Пётр, и мы это ощутили сполна! Всем рекомендую)
Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!Большое спасибо Василию за эту замечательную прогулку!

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