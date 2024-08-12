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Вы подниметесь на борт классической шведской яхты, построенной по проекту 1930-х годов, и отправитесь с Крестовского острова по Большой Невке в залив.



Полюбуетесь просторами открытой воды, насладитесь романтикой под развевающимися парусами и сделаете прекрасные фото. Если захотите, я расскажу и покажу вам, как управлять яхтой и идти против ветра. На борту для вас будут горячие напитки и пледы!