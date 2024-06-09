Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге

Предлагаем вашему вниманию прогулку на уникальных новых катерах по рекам и каналам Петербурга! Прогулка на катере Baby Shark и Spicy Girl — яркое воспоминание этого лета. Танцуйте под музыку, пока неоновая подсветка задает тон вашей вечеринке. Бронируйте поездку, берите друзей и наслаждайтесь Петербургом с воды!
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Аренда катера Baby Shark и Spicy Girl в Санкт-Петербурге
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Львиный мостик
  • Банковский мостик
  • Казанский собор
  • Спас на Крови
  • Река Мойка
  • Зимняя канавка
  • Нева
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Река Фонтанка
  • Летний сад
  • Чижик-пыжик
  • Михайловский замок
  • Новая Голландия
  • Исаакиевский собор
  • Синий мост
  • Au Pont Rouge
  • Дом Пушкина
  • Царские конюшни
  • Тройной мост
  • Канал Грибоедова
  • Шереметьевский дворец
  • Цирк на фонтанке
  • Аничков мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Газпром Арена
  • Лахта центр и многое другое

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Маршрут и стиль поездки вы выбираете сами или доверяетесь капитану, отправляясь в приключения за поисками новых эмоций. Разводные мосты, салют на Неве, парад ВМФ, Лахта и Финский залив — это и многое другое ждёт вас на нашем судне! Маршруты на выбор:
  • Маршрут «Парадная Нева» (1 час) Львиный мостик — Банковский мостик — Казанский собор — Спас на Крови — Река Мойка — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Река Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок.
  • Маршрут «Удивительные каналы» (1 час) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Дом Пушкина — Царские конюшни — Тройной мост — Канал Грибоедова — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик.
  • Маршрут «Реки и каналы» (1,5-2 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Дворцовый мост — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Аврора — Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок — Шереметьевский дворец — Цирк на фонтанке — Аничков мост — Спас на Крови — Банковский мост.
  • Маршрут «Разводные мосты» (2 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Развод Дворцового моста — Развод Троицкого моста — Река Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик.
  • Маршрут «Финский залив» (3 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Петровский остров —Газпром Арена — Лахта центр — Елагин остров — Каменный остров — Аврора — Михайловский замок — Шереметьевский дворец — Цирк на фонтанке — Аничков мост — Мост Ломоносова.
  • Маршрут «Все включено» (от 3-х часов) • Вся акватория Петербурга.
  • Все достопримечательности.
  • Любой маршрут.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Львиный мостик
  • Банковский мостик
  • Казанский собор
  • Спас на Крови
  • Река Мойка
  • Зимняя канавка
  • Нева
  • Эрмитаж
  • Петропавловская крепость
  • Троицкий мост
  • Река Фонтанка
  • Летний сад
  • Чижик-пыжик
  • Михайловский замок
  • Новая Голландия
  • Исаакиевский собор
  • Синий мост
  • Au Pont Rouge
  • Дом Пушкина
  • Царские конюшни
  • Тройной мост
  • Канал Грибоедова
  • Шереметьевский дворец
  • Цирк на фонтанке
  • Аничков мост
  • Стрелка Васильевского острова
  • Газпром Арена
  • Лахта центр и многое другое
Что включено
  • Аренда катера
Что не входит в цену
  • Питание, напитки
Место начала и завершения?
Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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