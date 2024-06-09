Маршрут «Парадная Нева» (1 час) Львиный мостик — Банковский мостик — Казанский собор — Спас на Крови — Река Мойка — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Река Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок.

Маршрут «Удивительные каналы» (1 час) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Дом Пушкина — Царские конюшни — Тройной мост — Канал Грибоедова — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик.

Маршрут «Реки и каналы» (1,5-2 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Дворцовый мост — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Аврора — Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок — Шереметьевский дворец — Цирк на фонтанке — Аничков мост — Спас на Крови — Банковский мост.

Маршрут «Разводные мосты» (2 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Развод Дворцового моста — Развод Троицкого моста — Река Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик.

Маршрут «Финский залив» (3 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Петровский остров —Газпром Арена — Лахта центр — Елагин остров — Каменный остров — Аврора — Михайловский замок — Шереметьевский дворец — Цирк на фонтанке — Аничков мост — Мост Ломоносова.

Маршрут «Все включено» (от 3-х часов) • Вся акватория Петербурга.

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Любой маршрут.

Что вас ожидает: Маршрут и стиль поездки вы выбираете сами или доверяетесь капитану, отправляясь в приключения за поисками новых эмоций. Разводные мосты, салют на Неве, парад ВМФ, Лахта и Финский залив — это и многое другое ждёт вас на нашем судне! Маршруты на выбор: