Предлагаем вашему вниманию прогулку на уникальных новых катерах по рекам и каналам Петербурга! Прогулка на катере Baby Shark и Spicy Girl — яркое воспоминание этого лета. Танцуйте под музыку, пока неоновая подсветка задает тон вашей вечеринке. Бронируйте поездку, берите друзей и наслаждайтесь Петербургом с воды!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Львиный мостик
- Банковский мостик
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Река Мойка
- Зимняя канавка
- Нева
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Река Фонтанка
- Летний сад
- Чижик-пыжик
- Михайловский замок
- Новая Голландия
- Исаакиевский собор
- Синий мост
- Au Pont Rouge
- Дом Пушкина
- Царские конюшни
- Тройной мост
- Канал Грибоедова
- Шереметьевский дворец
- Цирк на фонтанке
- Аничков мост
- Стрелка Васильевского острова
- Газпром Арена
- Лахта центр и многое другое
Описание экскурсии
Что вас ожидает: Маршрут и стиль поездки вы выбираете сами или доверяетесь капитану, отправляясь в приключения за поисками новых эмоций. Разводные мосты, салют на Неве, парад ВМФ, Лахта и Финский залив — это и многое другое ждёт вас на нашем судне! Маршруты на выбор:
- Маршрут «Парадная Нева» (1 час) Львиный мостик — Банковский мостик — Казанский собор — Спас на Крови — Река Мойка — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Река Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок.
- Маршрут «Удивительные каналы» (1 час) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Дом Пушкина — Царские конюшни — Тройной мост — Канал Грибоедова — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик.
- Маршрут «Реки и каналы» (1,5-2 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Дворцовый мост — Петропавловская крепость — Троицкий мост — Аврора — Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок — Шереметьевский дворец — Цирк на фонтанке — Аничков мост — Спас на Крови — Банковский мост.
- Маршрут «Разводные мосты» (2 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Развод Дворцового моста — Развод Троицкого моста — Река Фонтанка — Летний сад — Чижик-пыжик — Михайловский замок — Спас на Крови — Казанский собор — Банковский мостик.
- Маршрут «Финский залив» (3 часа) Львиный мостик — Семимостье — Крюков канал — Мойка — Новая Голландия — Исаакиевский собор — Синий мост — Au Pont Rouge — Зимняя канавка — Нева — Эрмитаж — Петропавловская крепость — Стрелка Васильевского острова — Дворцовый мост — Петровский остров —Газпром Арена — Лахта центр — Елагин остров — Каменный остров — Аврора — Михайловский замок — Шереметьевский дворец — Цирк на фонтанке — Аничков мост — Мост Ломоносова.
- Маршрут «Все включено» (от 3-х часов) • Вся акватория Петербурга.
- Все достопримечательности.
- Любой маршрут.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Львиный мостик
- Банковский мостик
- Казанский собор
- Спас на Крови
- Река Мойка
- Зимняя канавка
- Нева
- Эрмитаж
- Петропавловская крепость
- Троицкий мост
- Река Фонтанка
- Летний сад
- Чижик-пыжик
- Михайловский замок
- Новая Голландия
- Исаакиевский собор
- Синий мост
- Au Pont Rouge
- Дом Пушкина
- Царские конюшни
- Тройной мост
- Канал Грибоедова
- Шереметьевский дворец
- Цирк на фонтанке
- Аничков мост
- Стрелка Васильевского острова
- Газпром Арена
- Лахта центр и многое другое
Что включено
- Аренда катера
Что не входит в цену
- Питание, напитки
Место начала и завершения?
Грибоедова 99, причал у Львиного моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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