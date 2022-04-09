Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Наша прогулка займет два часа, мы пройдем от Екатерининского сада, петляя вдоль Невского проспекта, до площади Искусств. Все дома, улицы, площади города на этом маршруте будут связаны с историей балета, его героями и сюжетами. 4 2 оценки

Алина Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 8000 ₽ за экскурсию Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4 2 отзыва 2 часа 1-10 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Экскурсия рассчитана на больших и маленьких любителей балета. Мы будем говорить просто о самых основных именах и событиях, то есть о самом главном, что нужно знать об истории балета в Петербурге. После нашей прогулки вы получите общую картину развития, узнаете почему приезжают именно в Петербург посмотреть «Лебединое озеро», где рождался "Щелкунчик" и учатся юные воспитанники Академии Балета, в чем разница между Мариинским и Михайловским театрами, почему балет - символ Петербурга, какие конфеты и пирожные носят балетные названия. Именно в Петербурге сформировалась школа русского балета, были созданы спектакли, украшающий классический репертуар самых известных театров мира. Балет становится источником вдохновения для поэтов, художников, музыкантов. Анна Павлова, Агриппина Ваганова, Мариус Петипа, Галина Уланова, Айседора Дункан, Михаил Барышников, Джордж Баланчин, Сергей Дягилев - об этих легендарных деятелях балета и многих других мы будем говорить и пройдем по их Петербургу на нашей прогулке. В ходе прогулки мы увидим Академию Русского балета им. А. Я. Вагановой (без захода внутрь), площадь Островского и Александринский театр, рассмотрим витрину гастронома Елисеевых, побываем на площади Искусств у Михайловского театра. Экскурсия проходит в семейном формате, адаптирована для детей и взрослых.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улицу Росси

Невский проспект

Площадь Искусств

Магазин Елисеевых

Александринский театр

Михайловский театр

Площадь Искусств и др Где начинаем и завершаем? Начало: Екатерининский сад Завершение: Площадь Искусств Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 2 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.