Балет и Петербург. Экскурсия для детей и взрослых.

Балет и Петербург

Наша прогулка займет два с половиной часа, мы пройдем от Екатерининского сада, петляя вдоль Невского проспекта, до Дворцовой площади.

Все дома, улицы, площади города на этом маршруте будут связаны с историей балета, его героями и сюжетами.
Балет и Петербург. Экскурсия для детей и взрослых.
Балет и Петербург. Экскурсия для детей и взрослых.
Балет и Петербург. Экскурсия для детей и взрослых.
Балет и Петербург. Экскурсия для детей и взрослых.
Балет и Петербург. Экскурсия для детей и взрослых.

Что вы увидите 🤩

  • Набережную реки Фонтанки
  • Улицу Росси
  • Невский проспект
  • Дворцовую площадь
  • площадь Искусств
Именно в Петербурге была создана и оформилась школа русского балета, были созданы спектакли, украшающий классический репертуар самых известных театров мира. Балет становится источником вдохновения для поэтов, художников, музыкантов города. Что уникально в Петербурге - можно указать на дом или ту самую площадь, где создавалось то или иное произведение, куда ходили каждый день самые великие артисты балета.
Анна Павлова, Агриппина Ваганова, Мариус Петипа, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Айседора Дункан, Михаил Барышников, Джордж Баланчин, Сергей Дягилев - об этих легендарных деятелях балета и многих других мы будем говорить и пройдем по их Петербургу на нашей прогулке.
Экскурсия называется «Азбука классики», потому что мы будем говорить об основных этапах развития балетного театра. Каким был балет в 18, 19 и 20 веках. После нашей прогулки вы получите общую картину развития, узнаете почему приезжают именно в Петербург посмотреть «Лебединое озеро», в чем разница между Мариинским и Михайловским театрами, почему балет - символ Петербурга, какие конфеты и пирожные носят балетные названия.
Экскурсия может быть адаптирована для детей и взрослых.
🚩 Начало: Екатерининский сад
🏁 Место завершения: Дворцовая площадь
Важная информация
Удобная обувь и одежда по погоде
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Алина С.
Алина С.
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