Именно в Петербурге была создана и оформилась школа русского балета, были созданы спектакли, украшающий классический репертуар самых известных театров мира. Балет становится источником вдохновения для поэтов, художников, музыкантов города. Что уникально в Петербурге - можно указать на дом или ту самую площадь, где создавалось то или иное произведение, куда ходили каждый день самые великие артисты балета.

Анна Павлова, Агриппина Ваганова, Мариус Петипа, Галина Уланова, Наталья Дудинская, Айседора Дункан, Михаил Барышников, Джордж Баланчин, Сергей Дягилев - об этих легендарных деятелях балета и многих других мы будем говорить и пройдем по их Петербургу на нашей прогулке.

Экскурсия называется «Азбука классики», потому что мы будем говорить об основных этапах развития балетного театра. Каким был балет в 18, 19 и 20 веках. После нашей прогулки вы получите общую картину развития, узнаете почему приезжают именно в Петербург посмотреть «Лебединое озеро», в чем разница между Мариинским и Михайловским театрами, почему балет - символ Петербурга, какие конфеты и пирожные носят балетные названия.

Экскурсия может быть адаптирована для детей и взрослых.