Как не перегрузить ребёнка терминами, датами, именами? Показать ему Санкт-Петербург и не вызвать отторжения? Профессиональный детский гид найдёт подход к юным путешественникам и расскажет о городе в игровой форме с загадками и активностями. Поможет детям понять и полюбить Северную столицу.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Дети увидят:
- Медный всадник — памятник основателю города с сюрпризом в глазах.
- Исаакиевский собор — один из «тяжеловесов» и долгостроев Петербурга.
- Адмиралтейство с тайной сферой и быстрым корабликом на шпиле.
- Дворцовую площадь — главную площадь Российской империи.
- Зимний дворец, который раньше был совсем не зимнего цвета.
- Миллионную улицу — одну из старейших и красивейших в Петербурге.
- Марсово поле, прозванное когда-то Петербургской Сахарой.
- Чижика-Пыжика — волшебную птичку-студента.
- Михайловский замок — здание с собственным призраком.
Дети узнают:
- что Зимний дворец — это Эрмитаж, но Эрмитаж — это не только Зимний дворец.
- где у Петербурга знаменитый трезубец.
- чем отличаются Екатерина от Елизаветы, а барокко от ампира.
- в каких номинациях Исаакиевский собор — самый-самый.
- где хранится самый высокий экспонат Эрмитажа, который выше любого здания.
- какими глазами основатель Петербурга смотрит на свой город.
- какие котики могут стать эрмитажными.
- где лучше всего загадать желание.
- и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, дополнительных трат не предполагает.
- Прогулка подходит для путешественников от 5 до 12 лет, но мы адаптируем маршрут под вашу группу в зависимости от интересов и возраста.
- Свяжитесь с нами, чтобы договориться о разработке индивидуального маршрута или о проведении экскурсии с элементами квеста для группы.
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный детский гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 37631 туриста
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках сЗадать вопрос
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
1.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Петропавловская крепость для детей: индивидуальная экскурсия
Приглашаем детей и родителей на увлекательную прогулку по Петропавловской крепости. Игры, загадки и легенды ждут вас в самом сердце Санкт-Петербурга
Начало: В начале Иоанновского моста
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
4420₽ за всё до 6 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Увлекательная прогулка для детей от Дворцовой площади до Марсова поля
Погрузитесь в историю Санкт-Петербурга с детьми. Дворцовая площадь, Марсово поле и другие места ждут вас с интересными рассказами и загадками
Начало: На Дворцовой площади
Расписание: в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
1 мар в 15:00
2 мар в 11:00
1800₽ за человека
1 час 9 минут
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург для детей: Сказ про то, как царь Петр Петербург строил
Начало: Петропавловская крепость
Расписание: Ежедневно в 10:45, 13:30, 16:00 и 18:00. Свободное время уточняйте.
27 фев в 10:45
28 фев в 10:45
от 5500₽ за всё до 3 чел.