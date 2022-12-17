За 2,5 часа мы успеем увидеть то, что составляет суть этого незабываемого города. Нас ждут нарядный Невский, где жизнь кипит в любое время суток, Казанский собор с его торжественной колоннадой, масштабный Исаакиевский собор. Мы побываем на Дворцовой площади, где разыгралось столько исторических событий, на Стрелке Васильевского острова с образцовым архитектурным ансамблем; отыщем знаменитых сфинксов и другие достопримечательности.
Чтобы экскурсия не прошла бесследно для детей, чье внимание тяжелее всего удержать, я подготовила увлекательные задания. Ребята, которые ответят на все вопросы, в конце получат от меня призы — а это дополнительный стимул внимательно слушать рассказ о Петербурге, который я сделаю максимально живым и простым для восприятия. Родители тоже смогут потренировать память и помочь детям справиться с квестом!