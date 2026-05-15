Петербург — город немаленький, да еще и с капризной погодой. Поэтому для первого знакомства формат обзорной экскурсии на автомобиле подходит как нельзя лучше. Мы посетим ключевые места Санкт-Петербурга, о которых я расскажу интересные истории: храм Спаса на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь и не только. А дети закрепят полученные знания, решая задания квеста.

Описание квеста

Важные места Санкт-Петербурга

За 2 часа мы успеем увидеть то, что составляет суть этого незабываемого города. Нас ждут нарядный Невский, где жизнь кипит в любое время суток, Казанский собор с его торжественной колоннадой, масштабный Исаакиевский собор. Мы побываем на Дворцовой площади, где разыгралось столько исторических событий; на стрелке Васильевского острова с образцовым архитектурным ансамблем; отыщем знаменитых сфинксов и другие достопримечательности.

Изучаем город в формате квеста

Чтобы экскурсия не прошла бесследно для детей, чье внимание тяжелее всего удержать, я подготовила увлекательные задания. Ребята, которые ответят на все вопросы, в конце получат от меня призы — а это дополнительный стимул внимательно слушать рассказ о Петербурге, который я сделаю максимально живым и простым для восприятия. Родители тоже смогут потренировать память и помочь детям справиться с квестом!

Организационные детали

Предпочтительный возраст детей 10-13 лет; максимальный размер группы — до 4 человек

Подарки детям включены в стоимость

Как проходит экскурсия: