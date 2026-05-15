На машине по Петербургу: обзорная экскурсия с элементами квеста для детей и взрослых
Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания
Петербург — город немаленький, да еще и с капризной погодой. Поэтому для первого знакомства формат обзорной экскурсии на автомобиле подходит как нельзя лучше.
Мы посетим ключевые места Санкт-Петербурга, о которых я расскажу интересные истории: храм Спаса на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь и не только. А дети закрепят полученные знания, решая задания квеста.
За 2 часа мы успеем увидеть то, что составляет суть этого незабываемого города. Нас ждут нарядный Невский, где жизнь кипит в любое время суток, Казанский собор с его торжественной колоннадой, масштабный Исаакиевский собор. Мы побываем на Дворцовой площади, где разыгралось столько исторических событий; на стрелке Васильевского острова с образцовым архитектурным ансамблем; отыщем знаменитых сфинксов и другие достопримечательности.
Изучаем город в формате квеста
Чтобы экскурсия не прошла бесследно для детей, чье внимание тяжелее всего удержать, я подготовила увлекательные задания. Ребята, которые ответят на все вопросы, в конце получат от меня призы — а это дополнительный стимул внимательно слушать рассказ о Петербурге, который я сделаю максимально живым и простым для восприятия. Родители тоже смогут потренировать память и помочь детям справиться с квестом!
Организационные детали
Предпочтительный возраст детей 10-13 лет; максимальный размер группы — до 4 человек
Подарки детям включены в стоимость
Как проходит экскурсия:
Это экскурсия- квест для всей семьи без лишней беготни: дети слушают экскурсию и запоминают информацию, чтобы получить подарок в конце экскурсии
На остановках дети заполняют кроссворд по прослушанному материалу.
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail 2020 г.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 134 туристов
Меня зовут Людмила! Я аккредитованный гид по Санкт-Петербургу. Приглашаю вас на свои экскурсии. Люблю читать и путешествовать, интересное кино и театр. Безумно люблю свою работу!
Буду рада составить для вас индивидуальный маршрут на несколько дней или провести любую экскурсию. У меня индивидуальный подход к путешественникам и хорошее чувство юмора:)
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Добролюбова
Обзорная экскурсия по Петербургу с элементами квеста удалась на славу! Было очень интересно и ребенку (9лет) и моей маме, жителю блокадного Ленинграда, и мне, учителю истории! Гид, Людмила, прекрасно владеет читать дальшеуменьшить
материалом, виртуозно держит внимание, обаятельна и тактична! Мы получили ответы на все вопросы, узнали много нового о Санкт-Петербурге, побывали «за страницами учебника»! Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется историей, и, тем, кто желает удовлетворить интересы представителей разных поколений! С искренней благодарностью, Людмила, город Новосибирск.
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Л
Лариса
Наша экскурсия с Людмилой прошла на едином дыхании. Моим внукам Саше и Соне понравилось перемещение по самым красивым и интересным местам Санкт-Петербурга на удобном автомобиле. На небольших остановках они с удовольствием отвечали на вопросы квеста, соревнуясь друг с другом. Всем было весело!
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В
Виктория
отличная экскурсия! интересно и взрослым и детям, все легко запоминается благодаря небольшим кроссвордам на каждой остановке. и в конце мы загадали желание и нас ждал приз!
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В
Валентина
Спасибо большое Людмиле за экскурсию! Очень позновательно было и для детей и для взрослых) Интересный формат проведения в виде квеста, дети более внимательными становятся) Отдельное спасибо за приятный подарочек детям, супер позитив))
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Н
Никифорова
Экскурсия была познавательной, интересной, по времени не напряжной, от подарка в конце подросток наш был приятно удивлен, для закрепления материала очень здорово придуман квест гидом. Спасибо.
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Ксения
Экскурсия удалась на 1000%! Великолепно, шикарно, продуманно!!! Начиная от внешнего вида (яркий деловой костюм, что б мы не потеряли из виду!), чёткая и грамотная, слышимая хорошо речь! Постоянное вовлечение детей!!! Виртуозная езда на машине по центру Питера! Если бы было 10 звезд, то поставили бы всё 100!
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