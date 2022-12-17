На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей

Проехать по Невскому, увидеть Исаакий, познакомиться со сфинксами и выполнить нескучные задания

Петербург — город немаленький, да еще и с капризной погодой. Поэтому для первого знакомства формат обзорной экскурсии на автомобиле подходит как нельзя лучше.

Мы посетим ключевые места Санкт-Петербурга, о которых я расскажу интересные истории: храм Спаса на Крови, Невский проспект, Исаакиевскую площадь и не только. А дети закрепят полученные знания, решая задания квеста.
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
На машине по Петербургу: обзорная экскурсия и квест для детей
Ближайшие даты:
17
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Важные места Санкт-Петербурга

За 2,5 часа мы успеем увидеть то, что составляет суть этого незабываемого города. Нас ждут нарядный Невский, где жизнь кипит в любое время суток, Казанский собор с его торжественной колоннадой, масштабный Исаакиевский собор. Мы побываем на Дворцовой площади, где разыгралось столько исторических событий, на Стрелке Васильевского острова с образцовым архитектурным ансамблем; отыщем знаменитых сфинксов и другие достопримечательности.

Изучаем город в формате квеста

Чтобы экскурсия не прошла бесследно для детей, чье внимание тяжелее всего удержать, я подготовила увлекательные задания. Ребята, которые ответят на все вопросы, в конце получат от меня призы — а это дополнительный стимул внимательно слушать рассказ о Петербурге, который я сделаю максимально живым и простым для восприятия. Родители тоже смогут потренировать память и помочь детям справиться с квестом!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле Nissan X-Trail 2020 г.
  • Предпочтительный возраст детей 8-13 лет
  • Подарки детям включены в стоимость

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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