Познакомиться с культурной столицей и нарисовать свой идеальный город
5
6 отзывов
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О гиде
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Ответы на вопросы
Дети увидят основные достопримечательности города в хронологическом порядке — от 1703 года и до первой половины 19 века, когда был пик развития архитектуры и культуры. Узнают, о чём мечтал Пётр I, почему Петербург построен именно здесь и в чём его особенность. А ещё нарисуют собственный город мечты!
Ближайшие даты:
10 окт
11 окт
12 окт
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Интерактивная лекция
Через игры, диалог, яркие картинки и образы и с помощью творческого задания ваш ребёнок с лёгкостью и интересом погрузится в историю Санкт-Петербурга, проявит воображение и удивит вас своими рассуждениями. Дети познакомятся с мечтой Петра I — Петербургом — и нарисуют карту собственного города мечты, отталкиваясь от своих приоритетов и ценностей. Это позволит родителям и детям ещё лучше узнать друг друга.
Нескучная история города
Мы обсудим Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Кунсткамеру, Царя-плотника и Медного всадника, Академию художеств, Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Дети узнают, о чём мечтал Пётр I и почему он выбрал именно это ветреное место для строительства нового города. Услышат, как царь планировал развивать новую столицу и страну и кто продолжал его задумки. А ещё поймут, чем этот город отличается от прочих русских городов.
Организационные детали
Экскурсия подойдёт семьям с детьми от 6 лет или детским группам
Если ваш ребёнок не привык много ходить, по запросу мы можем немного сократить маршрут
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
у Зимнего дворца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор и Мария — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 1889 туристов
Привет! Мы Егор и Мария. Проводим детские и семейные экскурсии по Санкт-Петербургу и онлайн-курсы по искусству. С удовольствием делимся своей любовью к городу, его истории и архитектуре. Говорим с детьми на их языке и помогаем им увидеть красоту окружающего мира.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
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1
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Федор
1 окт 2023
Егор отличный гид! Было очень интересно и детям и взрослым. Отличный вариант для первого знакомства с городом для детей.
Н
Наталья
13 сен 2023
На экскурсии были семьёй с детьми 7, 9 и 12 лет. Егор рассказывал интересно, доходчивым и понятным языком для детей, с картинками, дети его увлеченно слушали. Много информации уложилось и запомнилось, с легкостью отвечали на вопросы на др экскурсии. Маршрут не сложный, можно прогуляться, насладиться красивыми видами и интересным рассказом. Спасибо большое, обязательно вернемся!
Яна
31 авг 2023
Егор очень быстро нашел общий язык с ребенком 10 лет, интересно и с энтузиазмом увлек в историю. Сын был в восторге и целый день ещё вспоминал разные факты и обсуждал какие-то моменты из экскурсии.
Г
Геннадий
21 авг 2023
Заказывали экскурсию для 8-летнего ребенка. Егор очень легко и доходчиво рассказывал, маршрут был не сложный. Ребенку очень понравилось и, к моему удивлению, (мальчик немного непоседа), утром следующего дня, на прогулке, смог выдать большую часть информации, услышанной на экскурсии. Если будем еще раз в Санкт-Петербурге, обязательно обратимся к Егору. Спасибо большое!
Ю
Юлия
19 авг 2023
Спасибо Егору за емкий рассказ, большой профи своего дела. Юмор оценили и дети (10 и 12 лет) и взрослые. Закрепление основных моментов экскурсии с помощью игры в конце экскурсии были очень кстати. Не перегружено, весело и емко. Дети не выпадали, были оч включены, для их первой экскурсии по Питеру всего хватило. Уже рекомендовали друзьям. Спасибо!
А
Александр
16 авг 2023
Был на экскурсии с детьми, очень понравилось. Дети с удовольствием слушали, рассказ понятным для современных детей языком, с понятной для них терминологией.
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