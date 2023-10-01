Дети увидят основные достопримечательности города в хронологическом порядке — от 1703 года и до первой половины 19 века, когда был пик развития архитектуры и культуры. Узнают, о чём мечтал Пётр I, почему Петербург построен именно здесь и в чём его особенность. А ещё нарисуют собственный город мечты!

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Описание

Что вас ожидает

Интерактивная лекция

Через игры, диалог, яркие картинки и образы и с помощью творческого задания ваш ребёнок с лёгкостью и интересом погрузится в историю Санкт-Петербурга, проявит воображение и удивит вас своими рассуждениями. Дети познакомятся с мечтой Петра I — Петербургом — и нарисуют карту собственного города мечты, отталкиваясь от своих приоритетов и ценностей. Это позволит родителям и детям ещё лучше узнать друг друга.

Нескучная история города

Мы обсудим Петропавловскую крепость, Зимний дворец, Кунсткамеру, Царя-плотника и Медного всадника, Академию художеств, Исаакиевский собор и Адмиралтейство. Дети узнают, о чём мечтал Пётр I и почему он выбрал именно это ветреное место для строительства нового города. Услышат, как царь планировал развивать новую столицу и страну и кто продолжал его задумки. А ещё поймут, чем этот город отличается от прочих русских городов.

Организационные детали