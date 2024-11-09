Компания Фаберже прославилась пасхальными подарками для Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны. На увлекательной прогулке по залам вы погрузитесь в истории из жизни этих двух императриц. Узнаете, как Карл Фаберже совмещал свой талант ювелира и основы психологии. А также рассмотрите основную экспозицию и прекрасные ювелирные работы музея.

Описание экскурсии

Парадные залы музея

Мы пройдём через залы и гостиные Шуваловского дворца, где располагается музей Фаберже. Вы услышите, как развивалось ювелирное искусство в России, какие вещи изготовляли мастера и для чего они создавались.

Пасхальные подарки царского двора

Подробнейшим образом рассмотрим знаменитые яйца Фаберже — подарок императрицам Марии и Александре. Вы узнаете, кто их заказывал, какая задача ставилась ювелиру и какие материалы использовались. Поговорим и о том, как сложилась судьба пасхальных яиц после революции.

Эпоха и жизнь двух императриц

На примере знаменитых шедевров порассуждаем, какими чертами характера обладали их владелицы — высочайшие особы двора. И отметим простую вещь: Фаберже был не только талантливым ювелиром и великолепным предпринимателем, но и чутким психологом.

А ещё вы увидите:

предметы из серебра эпохи Екатерины II

праздничные позолоченные чайно-кофейные сервизы с самоварами

декоративные интерьерные предметы в деревенском стиле

знаменитую коллекцию затейливых ювелирных предметов, так называемых objets de fantasie

«кабинетские» подарки и коллекцию оригинальных живописных работ рубежа 19–20 века

И услышите:

почему Александр III заказывал одно пасхальное яйцо, а Николай II — два

как яйцо и курочка стали первой темой пасхальных подарков

что на самом деле давало хорошую прибыль компании Фаберже

сколько официальных магазинов было у Фаберже в Российской империи, а сколько за границей

что такое гильошированная эмаль

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