Компания Фаберже прославилась пасхальными подарками для Марии Фёдоровны и Александры Фёдоровны. На увлекательной прогулке по залам вы погрузитесь в истории из жизни этих двух императриц. Узнаете, как Карл Фаберже совмещал свой талант ювелира и основы психологии. А также рассмотрите основную экспозицию и прекрасные ювелирные работы музея.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Парадные залы музея
Мы пройдём через залы и гостиные Шуваловского дворца, где располагается музей Фаберже. Вы услышите, как развивалось ювелирное искусство в России, какие вещи изготовляли мастера и для чего они создавались.
Пасхальные подарки царского двора
Подробнейшим образом рассмотрим знаменитые яйца Фаберже — подарок императрицам Марии и Александре. Вы узнаете, кто их заказывал, какая задача ставилась ювелиру и какие материалы использовались. Поговорим и о том, как сложилась судьба пасхальных яиц после революции.
Эпоха и жизнь двух императриц
На примере знаменитых шедевров порассуждаем, какими чертами характера обладали их владелицы — высочайшие особы двора. И отметим простую вещь: Фаберже был не только талантливым ювелиром и великолепным предпринимателем, но и чутким психологом.
А ещё вы увидите:
- предметы из серебра эпохи Екатерины II
- праздничные позолоченные чайно-кофейные сервизы с самоварами
- декоративные интерьерные предметы в деревенском стиле
- знаменитую коллекцию затейливых ювелирных предметов, так называемых objets de fantasie
- «кабинетские» подарки и коллекцию оригинальных живописных работ рубежа 19–20 века
И услышите:
- почему Александр III заказывал одно пасхальное яйцо, а Николай II — два
- как яйцо и курочка стали первой темой пасхальных подарков
- что на самом деле давало хорошую прибыль компании Фаберже
- сколько официальных магазинов было у Фаберже в Российской империи, а сколько за границей
- что такое гильошированная эмаль
Организационные детали
- Рекомендуемый возраст 7 +
- Входные билеты оплачиваются отдельно — 1000 ₽ за человека. Я зарезервирую их заранее, а вы выкупите в кассе перед экскурсией
- Гиду входной билет не нужен
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Фаберже
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 821 туриста
Приветствую всех! Меня зовут Дина, я профессиональный гид по Санкт-Петербургу с аккредитацией в главные музеи. Я родилась в этом городе и безгранично его люблю. Мне нравится знакомить гостей и жителей Северной столицы с окружающей нас красотой, делать ее доступнее и понятнее. С нетерпением жду нашей встречи.Задать вопрос
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