Каждый год фирма Фаберже создавала по заказу императора драгоценные яйца. Подарки, предназначавшиеся к Пасхе, покорили не только императорскую семью, но сделали фирму известной во всём мире. Я расскажу вам историю пасхальных шедевров (императорских и не только), мы рассмотрим каждый подарок в деталях и вспомним, почему появилась традиция готовить к Пасхе яйца.
Мир изделий Фаберже
Прогуливаясь среди диковинных вещиц и роскошных аксессуаров, вы увидите, что пасхальные яйца — лишь одно из направлений фирмы. Мы поговорим о видах эмали и типах огранки драгоценных камней. Я наглядно объясню, что созданные мастерами предметы — это не только удивительно красивые вещи, но и невероятная фантазия, тончайшая работа, а также сложные механизмы!
Дворец и история
Музей Фаберже расположился в Шуваловском дворце, который и в прежние времена был одним из культурных центров Петербурга. Вы узнаете, когда дворец был построен, кем были его владельцы, и какие события в нём происходили. А ещё услышите историю Карла Фаберже и его фирмы, достигшей непревзойдённых высот.
Организационные детали
Отдельно оплачивается билет в музей:
Группа 1-4 человека — 1300 ₽ за чел.
Группа 5-10 человек — 1200 ₽ за чел.
Если в группе больше детей, чем взрослых, или поровну — 800 ₽ за чел.
Самостоятельно покупать билеты в музей не нужно, для вас их забронирую я. Билет для гида не нужен.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1159 туристов
Я выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского университета и профессиональный гид по Петербургу. С 2020 года вожу экскурсии по городу, 3 года работала штатным экскурсоводом в Музее Фаберже.
Со мной вы увидите Петербург читать дальшеуменьшить
таким, каким его видят настоящие петербуржцы. С любовью к родному городу я покажу вам всё самое важное: историю города и живших здесь людей — на его улицах, красоту — в его зданиях и памятниках, и объясню, почему Петербург — «самый умышленный город».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 164 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
Василий
Дата посещения: 14 мая 2026
Все прошло отлично! Экскурсовод Яна настоящий специалист своего дела!
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Г
Геннадий
Отзыв хочется оставить только положительный. Яна, наш гид в мире Фаберже прекрасна, очень увлекательно и легко заинтересовала историей создания ювелирных украшений Фаберже разное по возрасту покаление, от 9 до 63 читать дальшеуменьшить
лет. Мы все в восторге, как может быть интересна выставка ювелирных изделий! И вся заслуга в нашем интересе - только нашему прекрасному гиду, Яне. Спасибо Вам Яна за прекрасный рассказ о доме Фаберже. Мы, наша семья, рекомендует Вам выбрать именно этого гида, не пожалеете!
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И
Ирина
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно слушать рассказ об экспонатах музея. Мы узнали множество фактов из истории ювелирного искусства в читать дальшеуменьшить
России, о владельцах этих красивейших изделий, о мастерах, их изготовивших. Спасибо Яне за глубокое знание своего предмета и готовность отвечать на множество наших вопросов! Однозначно рекомендуем эту экскурсию с гидом Яной!
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А
Александр
Яна, подтвердила репутацию интересного и заинтересованного в своей работе человека. Экскурсия в музее Фабер
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пантелееваИрина
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом дополнительными фото с планшета, как буд-то Яна предугадывала наши вопросы))) Яна именно тот экскурсовод, который своими эмоциями заряжает всех участников))) теперь только к Вам!!!
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А
Алексей
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений. Истории их создания, особенности производства, личные предпочтения получателей подарков были описаны интересно и ярко. читать дальшеуменьшить
Яна постоянно владела вниманием нашей компании, никто не отвлекался, все задумывались над вопросами и даже ребенку было интересно и она была поглощена рассказом. очень советую попасть к Яне. нам также ее рекомендовали и мы были в восторге.
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