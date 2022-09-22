Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира

Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии

В музее Фаберже вы словно окажетесь в Петербурге конца 18 — начала 20 века, где жил и работал Карл Фаберже.

Через шедевры талантливого ювелира и его фирмы вы с моей помощью прикоснетесь к жизни русских императоров и светского общества.

Увидите филигранные вещицы, которые украшали и упрощали будни людей того времени, а заодно разгадаете назначение самых необычных из них.
Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или мир самого известного русского ювелира
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Описание

Что вас ожидает

Сердце коллекции

В центре нашего внимания окажутся прославившие фирму Фаберже подарки на Пасху — драгоценные яйца, первыми заказчиками которых стали члены императорской семьи, а также пасхальные шедевры, созданные для других клиентов. Мы рассмотрим экспонаты в деталях и вспомним, как и когда появилась традиция дарить друг другу яйца на Пасху.

Мир изделий Фаберже

Прогуливаясь среди диковинных вещиц, ювелирных фоторамок, портсигаров, столового серебра и окладов икон, вы увидите, что драгоценные пасхальные яйца — лишь одно из направлений деятельности Фаберже. Я наглядно объясню, что созданные мастерами предметы — это не только удивительно красивые вещи, но и невероятная фантазия, тончайшая работа мастеров, а также сложные механизмы! Так, мы поговорим об особенностях эмальерных техник и посмотрим на самый распространенный тип огранки драгоценных камней.

Дворец и история

Путешествовать будем по залам Шуваловского дворца: вы узнаете, когда он был построен, что сохранилось здесь от прежних владельцев и кем они были. Как в наши дни сюда попали работы Карла Фаберже и как сложилась судьба ювелира и его компании после событий 1917 года.

Организационные детали

Отдельно оплачивается входной билет в музей:

  • Группа 1-4 человека — 1000 руб. /чел.
  • Группа 5-9 человек — 900 руб. /чел.

Самостоятельно покупать билеты в музей не нужно, для вас их забронирую я. Билет для гида не нужен.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на набережной реки Фонтанки, 21
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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