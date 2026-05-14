В Музее Фаберже вы словно окажетесь в Петербурге конца 19 — начала 20 века, где жил и работал талантливый ювелир и предприниматель.Через изящные предметы, созданные Карлом Фаберже и мастерами его

фирмы, вы с моей помощью прикоснётесь к жизни российских императоров и светского общества. Увидите филигранные вещицы, которые украшали и упрощали будни людей того времени, а заодно разгадаете назначение самых необычных из них.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание билета

Заказ императора

Каждый год фирма Фаберже создавала по заказу императора драгоценные яйца. Подарки, предназначавшиеся к Пасхе, покорили не только императорскую семью, но сделали фирму известной во всём мире. Я расскажу вам историю пасхальных шедевров (императорских и не только), мы рассмотрим каждый подарок в деталях и вспомним, почему появилась традиция готовить к Пасхе яйца.

Мир изделий Фаберже

Прогуливаясь среди диковинных вещиц и роскошных аксессуаров, вы увидите, что пасхальные яйца — лишь одно из направлений фирмы. Мы поговорим о видах эмали и типах огранки драгоценных камней. Я наглядно объясню, что созданные мастерами предметы — это не только удивительно красивые вещи, но и невероятная фантазия, тончайшая работа, а также сложные механизмы!

Дворец и история

Музей Фаберже расположился в Шуваловском дворце, который и в прежние времена был одним из культурных центров Петербурга. Вы узнаете, когда дворец был построен, кем были его владельцы, и какие события в нём происходили. А ещё услышите историю Карла Фаберже и его фирмы, достигшей непревзойдённых высот.

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет в музей:

Группа 1-4 человека — 1300 ₽ за чел.

Группа 5-10 человек — 1200 ₽ за чел.

Если в группе больше детей, чем взрослых, или поровну — 800 ₽ за чел.

Самостоятельно покупать билеты в музей не нужно, для вас их забронирую я. Билет для гида не нужен.