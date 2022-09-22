В центре нашего внимания окажутся прославившие фирму Фаберже подарки на Пасху — драгоценные яйца, первыми заказчиками которых стали члены императорской семьи, а также пасхальные шедевры, созданные для других клиентов. Мы рассмотрим экспонаты в деталях и вспомним, как и когда появилась традиция дарить друг другу яйца на Пасху.
Прогуливаясь среди диковинных вещиц, ювелирных фоторамок, портсигаров, столового серебра и окладов икон, вы увидите, что драгоценные пасхальные яйца — лишь одно из направлений деятельности Фаберже. Я наглядно объясню, что созданные мастерами предметы — это не только удивительно красивые вещи, но и невероятная фантазия, тончайшая работа мастеров, а также сложные механизмы! Так, мы поговорим об особенностях эмальерных техник и посмотрим на самый распространенный тип огранки драгоценных камней.
Путешествовать будем по залам Шуваловского дворца: вы узнаете, когда он был построен, что сохранилось здесь от прежних владельцев и кем они были. Как в наши дни сюда попали работы Карла Фаберже и как сложилась судьба ювелира и его компании после событий 1917 года.
Отдельно оплачивается входной билет в музей:
Самостоятельно покупать билеты в музей не нужно, для вас их забронирую я. Билет для гида не нужен.