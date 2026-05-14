Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира

Открыть секреты роскошных изделий и узнать больше о жизни аристократии
В Музее Фаберже вы словно окажетесь в Петербурге конца 19 — начала 20 века, где жил и работал талантливый ювелир и предприниматель.

Через изящные предметы, созданные Карлом Фаберже и мастерами его
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фирмы, вы с моей помощью прикоснётесь к жизни российских императоров и светского общества.

Увидите филигранные вещицы, которые украшали и упрощали будни людей того времени, а заодно разгадаете назначение самых необычных из них.

5
164 отзыва
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира
Музей Фаберже, или Мир самого известного русского ювелира

Описание билета

Заказ императора

Каждый год фирма Фаберже создавала по заказу императора драгоценные яйца. Подарки, предназначавшиеся к Пасхе, покорили не только императорскую семью, но сделали фирму известной во всём мире. Я расскажу вам историю пасхальных шедевров (императорских и не только), мы рассмотрим каждый подарок в деталях и вспомним, почему появилась традиция готовить к Пасхе яйца.

Мир изделий Фаберже

Прогуливаясь среди диковинных вещиц и роскошных аксессуаров, вы увидите, что пасхальные яйца — лишь одно из направлений фирмы. Мы поговорим о видах эмали и типах огранки драгоценных камней. Я наглядно объясню, что созданные мастерами предметы — это не только удивительно красивые вещи, но и невероятная фантазия, тончайшая работа, а также сложные механизмы!

Дворец и история

Музей Фаберже расположился в Шуваловском дворце, который и в прежние времена был одним из культурных центров Петербурга. Вы узнаете, когда дворец был построен, кем были его владельцы, и какие события в нём происходили. А ещё услышите историю Карла Фаберже и его фирмы, достигшей непревзойдённых высот.

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет в музей:

  • Группа 1-4 человека — 1300 ₽ за чел.
  • Группа 5-10 человек — 1200 ₽ за чел.
  • Если в группе больше детей, чем взрослых, или поровну — 800 ₽ за чел.

Самостоятельно покупать билеты в музей не нужно, для вас их забронирую я. Билет для гида не нужен.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Яна
Яна — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1159 туристов
Я выпускница исторического факультета Санкт-Петербургского университета и профессиональный гид по Петербургу. С 2020 года вожу экскурсии по городу, 3 года работала штатным экскурсоводом в Музее Фаберже. Со мной вы увидите Петербург
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таким, каким его видят настоящие петербуржцы. С любовью к родному городу я покажу вам всё самое важное: историю города и живших здесь людей — на его улицах, красоту — в его зданиях и памятниках, и объясню, почему Петербург — «самый умышленный город».

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 164 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
164
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В
Дата посещения: 14 мая 2026
Все прошло отлично! Экскурсовод Яна настоящий специалист своего дела!
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Г
Отзыв хочется оставить только положительный. Яна, наш гид в мире Фаберже прекрасна, очень увлекательно и легко заинтересовала историей создания ювелирных украшений Фаберже разное по возрасту покаление, от 9 до 63
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лет. Мы все в восторге, как может быть интересна выставка ювелирных изделий! И вся заслуга в нашем интересе - только нашему прекрасному гиду, Яне. Спасибо Вам Яна за прекрасный рассказ о доме Фаберже. Мы, наша семья, рекомендует Вам выбрать именно этого гида, не пожалеете!

Отзыв хочется оставить только положительный. Яна, наш гид в мире Фаберже прекрасна, очень увлекательно и легко
Отзыв хочется оставить только положительный. Яна, наш гид в мире Фаберже прекрасна, очень увлекательно и легко
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И
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно слушать рассказ об экспонатах музея. Мы узнали множество фактов из истории ювелирного искусства в
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России, о владельцах этих красивейших изделий, о мастерах, их изготовивших. Спасибо Яне за глубокое знание своего предмета и готовность отвечать на множество наших вопросов! Однозначно рекомендуем эту экскурсию с гидом Яной!

Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
Прекрасную экскурсию по Музею Фаберже провела для нашей разновозрастной семью гид Яна. Всем было очень интересно
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А
Яна, подтвердила репутацию интересного и заинтересованного в своей работе человека. Экскурсия в музее Фабер
Яна, подтвердила репутацию интересного и заинтересованного в своей работе человека. Экскурсия в музее Фабер
Яна, подтвердила репутацию интересного и заинтересованного в своей работе человека. Экскурсия в музее Фабер
Яна, подтвердила репутацию интересного и заинтересованного в своей работе человека. Экскурсия в музее Фабер
Яна, подтвердила репутацию интересного и заинтересованного в своей работе человека. Экскурсия в музее Фабер
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пантелееваИрина
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом дополнительными фото с планшета, как буд-то Яна предугадывала наши вопросы))) Яна именно тот экскурсовод, который своими эмоциями заряжает всех участников))) теперь только к Вам!!!
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
огромное спасибо Яне за тебя эмоции, которые мы испытали на этой прекрасной экскурсии! рассказ сопровождался показом
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А
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений. Истории их создания, особенности производства, личные предпочтения получателей подарков были описаны интересно и ярко.
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Яна постоянно владела вниманием нашей компании, никто не отвлекался, все задумывались над вопросами и даже ребенку было интересно и она была поглощена рассказом. очень советую попасть к Яне. нам также ее рекомендовали и мы были в восторге.

Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
Яна провела нам потрясающую экскурсию. Она очень глубоко раскрыла тему, погружая нас во времена создания украшений.
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