Мы совершим прогулку 👣 по тихим и уютным улочкам Петербурга и по уникальной системе дворов-колодцев исторической части города. Вы окунётесь в историю 📖 Доходных домов, появившихся в разгар Промышленной революции 2 половины 19 века, их владельцев и знаменитых жильцов.
Мы увидим открытые и закрытые дворовые территории, как выглядят петербургские детские площадки, двор обычной школы и лифты.
Мы научимся читать уникальные супрематические картины петербургского неба и отличать «подъезды» от «парадных», «лестниц» и «л/к», «чёрных входов», а также заглянем в некоторые из них.
Программа экскурсии:
- •Атмосферная прогулка в районе ст. м. Владимирская и Достоевская, а также культовых «Пяти углах» с рассказом об их истории.
- •Осмотр более 20 дворов-колодцев, часть из которых образуют сложные дворовые системы.
- •Посещение 1–2 парадных (по согласованию с жильцами дома).
- •Променад по улице, где «следует пить» и вдоль «реки без названия».
- •Загадаем желание у фонтана-поилки для лошадей.
Вы узнаете:
- •Об истории Доходных домов, и как сегодня живут их жильцы.
- •О возникновении чисто петербургского явления — дворов-колодцев.
- •О происхождении названий улиц на нашем пути.
- •Почему в историческом центре города »подъезды» называются иначе.
- •Какую роль играли дворники и трубочисты в дворовых историях.
- •Что такое червячная арка, брэндмауэрная стена и semi-detached houses.
- •Как отличить дома владельцев зажиточных и не очень.
- •Где находится лифт на 1, 5 человека.
- •И о многом другом.
Для кого?
•Экскурсия будет одинаково интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые, и тем, кто приезжает сюда не в первый раз!
•Тем, кто любит изучать город 🏙️ во время неспешных пешеходных прогулок.
•Тем, кто хочет посмотреть на Град Петров с изнанки.
•Тем, кто желает слегка пощекотать себе нервы.
•Любителям уникальных ракурсов для фотографий.
Какой опыт вы получите?
•Вас ожидает небольшой подарок-сюрприз.
•Сделаю для вас красивые 🤩 фотографии 📸 на мой или ваш телефон. Бесплатно.
•Дам «явки и пароли» нетривиальных мест, которые непременно стоит посетить в районе «Пяти углов».
•Побываете на яркой экскурсии 🧭 от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург — всегда в солнечных красках и только с положительными эмоциями!