Мы совершим прогулку 👣 по тихим и уютным улочкам Петербурга и по уникальной системе дворов-колодцев исторической части города. Вы окунётесь в историю 📖 Доходных домов, появившихся в разгар Промышленной революции 2 половины 19 века, их владельцев и знаменитых жильцов.

Мы увидим открытые и закрытые дворовые территории, как выглядят петербургские детские площадки, двор обычной школы и лифты.

Мы научимся читать уникальные супрематические картины петербургского неба и отличать «подъезды» от «парадных», «лестниц» и «л/к», «чёрных входов», а также заглянем в некоторые из них.

Программа экскурсии:

•Атмосферная прогулка в районе ст. м. Владимирская и Достоевская, а также культовых «Пяти углах» с рассказом об их истории.

•Осмотр более 20 дворов-колодцев, часть из которых образуют сложные дворовые системы.

•Посещение 1–2 парадных (по согласованию с жильцами дома).

•Променад по улице, где «следует пить» и вдоль «реки без названия».

•Загадаем желание у фонтана-поилки для лошадей.

Вы узнаете:

•Об истории Доходных домов, и как сегодня живут их жильцы.

•О возникновении чисто петербургского явления — дворов-колодцев.

•О происхождении названий улиц на нашем пути.

•Почему в историческом центре города »подъезды» называются иначе.

•Какую роль играли дворники и трубочисты в дворовых историях.

•Что такое червячная арка, брэндмауэрная стена и semi-detached houses.

•Как отличить дома владельцев зажиточных и не очень.

•Где находится лифт на 1, 5 человека.

•И о многом другом.

Для кого?

•Экскурсия будет одинаково интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые, и тем, кто приезжает сюда не в первый раз!

•Тем, кто любит изучать город 🏙️ во время неспешных пешеходных прогулок.

•Тем, кто хочет посмотреть на Град Петров с изнанки.

•Тем, кто желает слегка пощекотать себе нервы.

•Любителям уникальных ракурсов для фотографий.

Какой опыт вы получите?

•Вас ожидает небольшой подарок-сюрприз.

•Сделаю для вас красивые 🤩 фотографии 📸 на мой или ваш телефон. Бесплатно.

•Дам «явки и пароли» нетривиальных мест, которые непременно стоит посетить в районе «Пяти углов».

•Побываете на яркой экскурсии 🧭 от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург — всегда в солнечных красках и только с положительными эмоциями!