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Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга

5
4 отзыва
Анастасия
Анастасия – Гид из Санкт-Петербурга
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
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Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга

Что вы увидите

  • Дом в котором жили Сергей Довлатов, Аркадий Райкин и Александр Куприн.
  • Легендарный дом-курдонёр.
  • Дворы, в которых снимались фильмы »Зимняя вишня», »Бандитский Петербург», »Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а также культовый »Брат».
  • Дворовые графитти.
  • Одну из главных ресторанных улиц России и Европы, где на 40 домов приходится более 50 кафе, баров и ресторанов.
  • Место, связанное с убийством вице-губернатора во время »Лихих 90-х».
  • И многое другое.
Мы совершим прогулку 👣 по тихим и уютным улочкам Петербурга и по уникальной системе дворов-колодцев исторической части города. Вы окунётесь в историю 📖 Доходных домов, появившихся в разгар Промышленной революции 2 половины 19 века, их владельцев и знаменитых жильцов.
Мы увидим открытые и закрытые дворовые территории, как выглядят петербургские детские площадки, двор обычной школы и лифты.
Мы научимся читать уникальные супрематические картины петербургского неба и отличать «подъезды» от «парадных», «лестниц» и «л/к», «чёрных входов», а также заглянем в некоторые из них.

Программа экскурсии:

  • •Атмосферная прогулка в районе ст. м. Владимирская и Достоевская, а также культовых «Пяти углах» с рассказом об их истории.
  • •Осмотр более 20 дворов-колодцев, часть из которых образуют сложные дворовые системы.
  • •Посещение 1–2 парадных (по согласованию с жильцами дома).
  • •Променад по улице, где «следует пить» и вдоль «реки без названия».
  • •Загадаем желание у фонтана-поилки для лошадей.

Вы узнаете:

  • •Об истории Доходных домов, и как сегодня живут их жильцы.
  • •О возникновении чисто петербургского явления — дворов-колодцев.
  • •О происхождении названий улиц на нашем пути.
  • •Почему в историческом центре города »подъезды» называются иначе.
  • •Какую роль играли дворники и трубочисты в дворовых историях.
  • •Что такое червячная арка, брэндмауэрная стена и semi-detached houses.
  • •Как отличить дома владельцев зажиточных и не очень.
  • •Где находится лифт на 1, 5 человека.
  • •И о многом другом.
Для кого?
•Экскурсия будет одинаково интересна тем, кто оказался в Петербурге впервые, и тем, кто приезжает сюда не в первый раз!
•Тем, кто любит изучать город 🏙️ во время неспешных пешеходных прогулок.
•Тем, кто хочет посмотреть на Град Петров с изнанки.
•Тем, кто желает слегка пощекотать себе нервы.
•Любителям уникальных ракурсов для фотографий.
Какой опыт вы получите?
•Вас ожидает небольшой подарок-сюрприз.
•Сделаю для вас красивые 🤩 фотографии 📸 на мой или ваш телефон. Бесплатно.
•Дам «явки и пароли» нетривиальных мест, которые непременно стоит посетить в районе «Пяти углов».
•Побываете на яркой экскурсии 🧭 от лицензированного жизнерадостного экскурсовода. Мой Петербург — всегда в солнечных красках и только с положительными эмоциями!
Что входит
  • услуги профессионального жизнерадостного экскурсовода
  • презент от гида
  • улучшение вашего настроения.
Начало
🚩 ст. м. Владимирская, на выходе из метро.
Место завершения
🏁 ст.м. Владимирская
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анастасия
Анастасия
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Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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