2 часа
Аудиогид
Вокруг Пяти Углов: аудиопрогулка по историческому центру Санкт-Петербурга
Начало: Загородный проспект, 11, Санкт-Петербург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390₽ за человека
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией
Начало: Ул. Садовая дом 37, метро Сенная площадь
Расписание: См. расписание
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 450₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана24 сентября 2023Люди и судьбы на Пяти УглахНа экскурсии были вдвоем с сыном, экскурсия длится два часа. В Петербурге бываем часто, основные достопримечательности изучены, хотелось узнать город
- FFelixovn4 сентября 2023Спасибо, отличная экскурсия, взяли наугад, не пожалели. Алексей прекрасный рассказчик, прошли по интереснейшим местам, посмотрели дома, о которых давно хотели узнать побольше. Надеюсь, не в последний раз в Питере и побываем на других маршрутах:)
- GGoracevaludmila9 августа 2023Очень понравилась экскурсия. Иван молодец, 👍рассказывает интересно.
- ССмирнов6 мая 2023Люди и судьбы на Пяти УглахОльга интересно рассказывает о Петербурге. Узнал много нового о родном городе. Рекомендую.
- ТТатьяна9 апреля 2023Люди и судьбы на Пяти УглахЭкскурсия понравилась. Погрузились в атмосферу старого Петербурга. Узнали интересную информацию о домах и парадных. Рекомендую!
- ТТалыкова25 апреля 2022Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки ПетербургаДля меня это одна из лучших экскурсий. Познавательная, живая, интересная. Дворы-колодцы-один из символов СПб. Казалось бы прошли небольшой район, но сколько вариантов для маршрутов. Рекомендую к посещению. Начинается удобно у станции метро и послужит приятным разнообразием в дворцовом Петербурге.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пять углов»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пять углов" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 2 450. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Пять углов», 47 ⭐ отзывов, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь