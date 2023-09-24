С Светлана Люди и судьбы на Пяти Углах читать дальше и с другой стороны. Во время экскурсии рассказали историю Владимирского собора, улиц, домов, находящихся на этих улицах, посетили несколько парадных, и знаменитых питерских дворов. Увидели дом, где жил Довлатов. Рассказали про особняк купцов Елисеевых. В целом экскурсия получилась информативная, позновательная. На экскурсии были вдвоем с сыном, экскурсия длится два часа. В Петербурге бываем часто, основные достопримечательности изучены, хотелось узнать город

F Felixovn Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе Спасибо, отличная экскурсия, взяли наугад, не пожалели. Алексей прекрасный рассказчик, прошли по интереснейшим местам, посмотрели дома, о которых давно хотели узнать побольше. Надеюсь, не в последний раз в Питере и побываем на других маршрутах:)

G Goracevaludmila Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе Очень понравилась экскурсия. Иван молодец, 👍рассказывает интересно.

С Смирнов Люди и судьбы на Пяти Углах Ольга интересно рассказывает о Петербурге. Узнал много нового о родном городе. Рекомендую.

Т Татьяна Люди и судьбы на Пяти Углах Экскурсия понравилась. Погрузились в атмосферу старого Петербурга. Узнали интересную информацию о домах и парадных. Рекомендую!