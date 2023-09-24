Пять углов – экскурсии в Санкт-Петербурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пять углов» в Санкт-Петербурге, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вокруг Пяти Углов: аудиопрогулка по историческому центру Санкт-Петербурга
Пешая
2 часа
Аудиогид
Вокруг Пяти Углов: аудиопрогулка по историческому центру Санкт-Петербурга
Начало: Загородный проспект, 11, Санкт-Петербург
Расписание: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Пешая
47 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
Начало: Загородный проспект, Д.2. СТ.М. Владимирская
Расписание: По расписанию в календаре
1 окт в 11:00
2 окт в 11:00
1 390 за человека
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Барные века Петербурга: историческая экскурсия с дегустацией
Начало: Ул. Садовая дом 37, метро Сенная площадь
Расписание: См. расписание
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 450 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    24 сентября 2023
    Люди и судьбы на Пяти Углах
    На экскурсии были вдвоем с сыном, экскурсия длится два часа. В Петербурге бываем часто, основные достопримечательности изучены, хотелось узнать город
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    и с другой стороны. Во время экскурсии рассказали историю Владимирского собора, улиц, домов, находящихся на этих улицах, посетили несколько парадных, и знаменитых питерских дворов. Увидели дом, где жил Довлатов. Рассказали про особняк купцов Елисеевых. В целом экскурсия получилась информативная, позновательная.

  • F
    Felixovn
    4 сентября 2023
    Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
    Спасибо, отличная экскурсия, взяли наугад, не пожалели. Алексей прекрасный рассказчик, прошли по интереснейшим местам, посмотрели дома, о которых давно хотели узнать побольше. Надеюсь, не в последний раз в Питере и побываем на других маршрутах:)
  • G
    Goracevaludmila
    9 августа 2023
    Дворы, доходные дома и парадные Петербурга в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Иван молодец, 👍рассказывает интересно.
  • С
    Смирнов
    6 мая 2023
    Люди и судьбы на Пяти Углах
    Ольга интересно рассказывает о Петербурге. Узнал много нового о родном городе. Рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    9 апреля 2023
    Люди и судьбы на Пяти Углах
    Экскурсия понравилась. Погрузились в атмосферу старого Петербурга. Узнали интересную информацию о домах и парадных. Рекомендую!
  • Т
    Талыкова
    25 апреля 2022
    Дворы-колодцы, парадные и тихие улочки Петербурга
    Для меня это одна из лучших экскурсий. Познавательная, живая, интересная. Дворы-колодцы-один из символов СПб. Казалось бы прошли небольшой район, но сколько вариантов для маршрутов. Рекомендую к посещению. Начинается удобно у станции метро и послужит приятным разнообразием в дворцовом Петербурге.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Пять углов»

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  2. Набережная
  3. Невский проспект
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  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Исаакиевский собор
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Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Пять углов" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 2 450. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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