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Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова

Дворец М.
Дворец М. – Гид из Санкт-Петербурга
Добро пожаловать в Меншиковский дворец — филиал Эрмитажа.

Дворец был построен для А.

Д.

Меншикова — первого губернатора Санкт-Петербурга и приближенного императора Петра I.

Дворец выполнен в стиле петровского барокко и является первым каменным зданием Санкт-Петербурга.
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Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова
Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова

Что вы увидите

  • Дворец Меншикова
Дворец МеншиковаВ интерьере Меншиковского дворца достаточно исконно русских деталей, несмотря на обязательные в то время европейские заимствования. Архаичные художественные элементы словно подчиняют сооружение самобытным русским законам. Тем не менее Меншиковский дворец «вобрал» в себя появившуюся во Франции моду на изразцовые интерьеры. Сейчас в общей сложности 27810 изразцов украшают стены четырех комнат.
Пётр I использовал дворец для приёма послов, здесь в Ассамблейном зале проходили «петровские ассамблеи» на которых собиралось до 200 человек. Мужчины были обязаны приходить сюда без бород, в европейской одежде.
В отделке использовали такие материалы, как мрамор и роспись «на вид мрамора», монументально-декоративную живопись и лепку, античную и современную итальянскую скульптуру, резное и наборное дерево 🌲, расписные голландские кобальтовые плитки и русские печные изразцы, расписную и тисненую кожу, различные ткани и шерстяные шпалеры.
Обратите внимание, что посещение музея возможно только с экскурсионным обслуживанием.
Что входит
  • Экскурсионная путевка во Дворец Меншикова (Университетская наб., д. 15)
  • включая стоимость входного билета
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Университетская наб., д. 15, Дворец Меншикова
Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова
Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова
Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова
Экскурсионная путёвка во дворец Меншикова

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  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дворец М.
Дворец М.
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