Дворец МеншиковаВ интерьере Меншиковского дворца достаточно исконно русских деталей, несмотря на обязательные в то время европейские заимствования. Архаичные художественные элементы словно подчиняют сооружение самобытным русским законам. Тем не менее Меншиковский дворец «вобрал» в себя появившуюся во Франции моду на изразцовые интерьеры. Сейчас в общей сложности 27810 изразцов украшают стены четырех комнат.

Пётр I использовал дворец для приёма послов, здесь в Ассамблейном зале проходили «петровские ассамблеи» на которых собиралось до 200 человек. Мужчины были обязаны приходить сюда без бород, в европейской одежде.

В отделке использовали такие материалы, как мрамор и роспись «на вид мрамора», монументально-декоративную живопись и лепку, античную и современную итальянскую скульптуру, резное и наборное дерево 🌲, расписные голландские кобальтовые плитки и русские печные изразцы, расписную и тисненую кожу, различные ткани и шерстяные шпалеры.

Обратите внимание, что посещение музея возможно только с экскурсионным обслуживанием.