Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея

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Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея
Экскурсия в Царское село с посещением Екатерининского дворца, Янтарной комнаты, парка и Лицея
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
6
мая
8
мая
10
мая
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мая
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мая
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Что вас ожидает:

  • Царское Село
  • Екатерининский дворец
  • Екатерининский парк
  • Золотая анфилада
  • Янтарная комната
  • Лицей
  • Прогулка по парку
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем на автобусную экскурсию в императорскую резиденцию Царское село! Вы полюбуетесь роскошными залами Екатерининского дворца, увидите учебные классы и спальни Лицея, где шесть лет приобщался к знаниям юный Пушкин и пройдете аллеями прелестного парка.

понедельник, среда, суббота в 12:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги лицензированного гида
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты в Екатерининский дворец и парк и Царскосельский Лицей
  • Экскурсионное сопровождение в музеях
Что не входит
  • Личные расходы
  • Трансфер из отеля/в отель
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Улица Марата, 1 / 71
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник, среда, суббота в 12:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • В день отправления с Вами свяжется наш сотрудник
  • Чтобы подтвердить актуальность брони
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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