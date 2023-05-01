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Что вас ожидает:
- Царское Село
- Екатерининский дворец
- Екатерининский парк
- Золотая анфилада
- Янтарная комната
- Лицей
- Прогулка по парку
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Приглашаем на автобусную экскурсию в императорскую резиденцию Царское село! Вы полюбуетесь роскошными залами Екатерининского дворца, увидите учебные классы и спальни Лицея, где шесть лет приобщался к знаниям юный Пушкин и пройдете аллеями прелестного парка.
понедельник, среда, суббота в 12:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги лицензированного гида
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты в Екатерининский дворец и парк и Царскосельский Лицей
- Экскурсионное сопровождение в музеях
- Что не входит
- Личные расходы
- Трансфер из отеля/в отель
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург, Улица Марата, 1 / 71
- Когда и сколько длится?
- Когда: понедельник, среда, суббота в 12:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- В день отправления с Вами свяжется наш сотрудник
- Чтобы подтвердить актуальность брони
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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