Чтобы добиться расположения водного духа Аквы, школьники должны продемонстрировать свою смекалку, сообразительность и выносливость. В процессе игры ребята узнают о традициях водопользования на Руси и в старом Петербурге, а в завершении путешествия Аква открывает им секрет превращения обычной воды в питьевую.

В музее на выбор один из двух маршрутов - «Мир воды Санкт-Петербурга» или «Подземный мир Петербурга»

Важно знать