Мир Русского музея для детей

Познакомиться с шедеврами на увлекательной экскурсии в Михайловском дворце

Индивидуальная
Покажем вашим ребятам, что в музее совсем нескучно? Для этого отправимся в Русский музей, в залы с великими картинами до конца 19 века.

Ваши дети вместе с вами будут разгадывать сюжеты полотен, узнают о них без сложных слов искусствоведов и обратят внимание на любопытные детали.

Всегда можно делиться своим мнением и задавать вопросы!
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
Мир Русского музея для детей
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Что вас ожидает

Гордость музея

В Михайловском дворце, где проходит экскурсия, представлено русское искусство от иконописи до конца 19 века. Вы увидите иконы Андрея Рублева, портреты императоров и императриц; перенесетесь в сказочный мир Васнецова, полюбуетесь пейзажами Шишкина и Саврасова. «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, «Садко» Репина — эти и другие полотна в нашем маршруте.

Детство в русском искусстве

Конечно, мы обсудим детский портрет: как изображали детей и подростков из разных слоев общества, как они жили, во что одевались и где учились. Познакомимся с Сарой Фермор и ее братом, с ученицами Смольного института. Ребята узнают, с какими трудностями сталкивались их сверстники в прошлом.

Формат живой и увлекательной беседы

Экскурсия ведется в режиме диалога, поэтому ребенок может высказать свое мнение и решить, понравилась ли ему картина или нет и почему. Рассказывать о работах и художниках я буду простым языком, ведь моя главная задача — включить ребенка в процесс и сделать его посещение музея комфортным.

Кому подойдет экскурсия

Программа заинтересует детей младшего и среднего школьного возраста — ребят, которые длительное время могут быть сфокусированными на картинках. Экскурсия также адресована взрослым, которые хотят более легкого повествования и диалоговой формы.

Организационные детали

  • Билеты в Русский музей не включены в стоимость, вам нужно купить их самостоятельно: взрослые — 450 руб., дети 16 лет и старше — 170 руб., дети до 16 лет — бесплатно. Билет для гида не нужен.
  • Обратите внимание, готов ли ваш ребенок к посещению музея
  • В музее достаточно тепло, поэтому можно взять сменную обувь для детей, чтобы было нежарко

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Площадь Искусств, памятник А.С. Пушкину
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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