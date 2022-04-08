Что вас ожидает

Гордость музея

В Михайловском дворце, где проходит экскурсия, представлено русское искусство от иконописи до конца 19 века. Вы увидите иконы Андрея Рублева, портреты императоров и императриц; перенесетесь в сказочный мир Васнецова, полюбуетесь пейзажами Шишкина и Саврасова. «Девятый вал» Айвазовского, «Последний день Помпеи» Брюллова, «Лунная ночь на Днепре» Куинджи, «Садко» Репина — эти и другие полотна в нашем маршруте.

Детство в русском искусстве

Конечно, мы обсудим детский портрет: как изображали детей и подростков из разных слоев общества, как они жили, во что одевались и где учились. Познакомимся с Сарой Фермор и ее братом, с ученицами Смольного института. Ребята узнают, с какими трудностями сталкивались их сверстники в прошлом.

Формат живой и увлекательной беседы

Экскурсия ведется в режиме диалога, поэтому ребенок может высказать свое мнение и решить, понравилась ли ему картина или нет и почему. Рассказывать о работах и художниках я буду простым языком, ведь моя главная задача — включить ребенка в процесс и сделать его посещение музея комфортным.

Кому подойдет экскурсия

Программа заинтересует детей младшего и среднего школьного возраста — ребят, которые длительное время могут быть сфокусированными на картинках. Экскурсия также адресована взрослым, которые хотят более легкого повествования и диалоговой формы.

Организационные детали