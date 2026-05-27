Выставки Шишкина и Кончаловского в Русском музее Санкт-Петербурга (билеты включены)
Путешествие по страницам истории живописи
Приглашаем погрузиться в два параллельных, но глубоко связанных мира — в царство природы, запечатлённое Иваном Шишкиным, и в грани человеческих страстей и судеб, раскрытых Петром Кончаловским.
Объединение двух выставок — возможность увидеть, как разные эпохи и разные художественные задачи рождают неповторимые шедевры.
Описание билета
Часть 1. Выставка «Иван Шишкин. Русский лес»
Монументальные пейзажи. Перед нами предстанут могучие дубы, устремлённые в небо сосны, бескрайние поля и таинственные лесные чащи. Шишкин обладал феноменальной наблюдательностью, знал и любил каждый листок, каждую травинку. Живописная достоверность. Мы увидим, насколько мастерски художник передаёт текстуру деревьев, игру света и тени, влажность воздуха. Русский характер. В работах Шишкина ощущается особый дух русской природы — её сила, стойкость, спокойствие и величие. Он находил в ней отражение национального характера. «Утро в сосновом лесу» и другие шедевры. Остановимся у самых известных работ, обсудим их историю создания и особенности.
Часть 2. Выставка «Пётр Кончаловский. Сад в цвету»
Исторические сцены. Кончаловский известен масштабными полотнами, посвящёнными важным событиям русской истории. Мы увидим, как художник воссоздавал атмосферу минувших эпох, оживших героев и драматические моменты. Портреты и бытовые зарисовки. На выставке представлены как многофигурные композиции, так и более камерные работы, раскрывающие мир людей, их характеры, настроение и образы. Смелость колорита и форм. Творчество Кончаловского отличается экспрессивностью, яркими цветовыми сочетаниями и смелой композицией, что было характерно для художников начала 20 века, ищущих новые формы выражения. Связь с эпохой. Обсудим, как работы Кончаловского отражают бурную эпоху начала 20 века, его стиль и художественные поиски.
Организационные детали
Входные билеты включены
По договорённости проведём экскурсию для группы до 4 человек, а также на английском языке
Выставка продлится до 14 сентября 2026
С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У корпуса Бенуа Русского музея
Когда и как рано покупать?
Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 1731 туриста
Аттестованный экскурсовод и гид-переводчик с английского языка. Имею лицензии ряда музеев Петербурга и его окрестностей. Провожу экскурсии по Северной столице и её пригородам с 2015 года.
Я и мои коллеги-гиды приглашаем вас на интересные и увлекательные экскурсии. Организуем и проводим их так, чтобы вместе с новой информацией у вас остались приятные впечатления от путешествия.
