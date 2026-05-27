Выставки Шишкина и Кончаловского в Русском музее Санкт-Петербурга (билеты включены)

Приглашаем погрузиться в два параллельных, но глубоко связанных мира — в царство природы, запечатлённое Иваном Шишкиным, и в грани человеческих страстей и судеб, раскрытых Петром Кончаловским. Объединение двух выставок — возможность увидеть, как разные эпохи и разные художественные задачи рождают неповторимые шедевры.

Описание билета

Часть 1. Выставка «Иван Шишкин. Русский лес»

Монументальные пейзажи. Перед нами предстанут могучие дубы, устремлённые в небо сосны, бескрайние поля и таинственные лесные чащи. Шишкин обладал феноменальной наблюдательностью, знал и любил каждый листок, каждую травинку.

Живописная достоверность. Мы увидим, насколько мастерски художник передаёт текстуру деревьев, игру света и тени, влажность воздуха.

Русский характер. В работах Шишкина ощущается особый дух русской природы — её сила, стойкость, спокойствие и величие. Он находил в ней отражение национального характера.

«Утро в сосновом лесу» и другие шедевры. Остановимся у самых известных работ, обсудим их историю создания и особенности.

Часть 2. Выставка «Пётр Кончаловский. Сад в цвету»

Исторические сцены. Кончаловский известен масштабными полотнами, посвящёнными важным событиям русской истории. Мы увидим, как художник воссоздавал атмосферу минувших эпох, оживших героев и драматические моменты.

Портреты и бытовые зарисовки. На выставке представлены как многофигурные композиции, так и более камерные работы, раскрывающие мир людей, их характеры, настроение и образы.

Смелость колорита и форм. Творчество Кончаловского отличается экспрессивностью, яркими цветовыми сочетаниями и смелой композицией, что было характерно для художников начала 20 века, ищущих новые формы выражения.

Связь с эпохой. Обсудим, как работы Кончаловского отражают бурную эпоху начала 20 века, его стиль и художественные поиски.

Организационные детали